La routine beauté de Pamela Anderson va vous laisser sans voix

Dans une vidéo postée sur Instagram, l'ancienne star d'«Alerte à Malibu» montre à ses 3,5 millions de followers son rituel beauté. Il est si simple que ça fait du bien.

On les connaît, les routines beauté des stars aussi simples et faciles à reproduire chez soi que les recettes de Danny Khezzar dans Top Chef. Il y a souvent une crème, un sérum, un autre sérum, une autre crème, enfin plutôt un tonique, puis l'étape maquillage nude (composée elle-même de 15 étapes), puis la phase cristaux énergétiques (n'est-ce pas Bella Hadid?). A la fin de ce genre de vidéo, on est fatigué.

Alors quand une célébrité montre sa morning routine qui ne consiste pas à se tartiner l'équivalent d'un jéroboam de crème, c'est rafraichissant. Et qui de mieux qu'une personne make-up free comme Pamela Anderson pour le faire?

L'ancienne actrice a posté sur Instagram ce jeudi 13 juin une vidéo d'elle. On la voit appliquer un sérum sous ses yeux, une crème sur le front, un baume pour les lèvres ET-C'EST-TOUT.

Pamela Anderson a une marque de cosmétiques depuis un an. instagram

Mais Pamela Anderson ne fait pas ça gratos. Comme Bella Hadid et bien d'autres, cette vidéo a pour but d'assurer la promo de sa marque de skincare Sonsie Skin sortie il y a un an. Une ligne bien évidemment végane et «cruelty free», puisque la star, végétarienne, est une fervente défenseure des droits des animaux. C'est un peu la Brigitte Bardot outre-Atlantique.

Sa ligne de cosmétiques est végane. instagram

Pamela Anderson, 56 ans, ne triche pas. Elle se filme dans une salle de bain avec une lumière naturelle et très vive, façon de dire qu'elle assume son âge, sa peau et qu'elle n'a rien à cacher. Elle n'en fait pas des tonnes. Elle n'a pas besoin de faire des mimiques, de se humer les poignets en fermant les yeux. Dans cette vidéo, elle nous dit en somme: «j'ai une marque de cosmétiques, voici les produits disponibles et je ne vous vends pas un idéal de beauté inatteignable».

Depuis fin 2023, l'Américo-canadienne ne se maquille plus. Cette décision fait partie d'un changement plus général qu'elle appelle le « life-ing» comme elle l'explique au New York Times.

«J'apprécie le processus de vieillissement. Les choses qui arrivent à mon visage – comme le fait qu'un peu d'élasticité disparaisse – je le prends avec humour» Pamela Anderson pour le New York Times

Pamela Anderson ne porte plus de maquillage depuis 2023. instagram

«Courir après la jeunesse est futile» Pamela Anderson pour i-D

Si elle assume son visage sans maquillage même sur les tapis rouges, elle a tout de même fait une exception lors du Met Gala de cette année en mai, sa première participation à l'événement glamour. Pour l'occasion, elle a été maquillée par la célèbre make-up artist Pat McGrath.

Image: AP Invision

