La morning routine en 10 étapes de Bella Hadid fait grincer des dents

Bella Hadid, c'est la «clean girl» par excellence. Pas un cheveu de travers, et bien entendu, un style de vie à faire pâlir d'envie les profs de yoga les plus intégristes. Cependant, nombre d'internautes ont grincé des dents en découvrant sa morning routine faite de (beaucoup de) vitamines et de bien trop d'étapes.

Si vous pensez que la skincare coréenne n'est pas siiiii compliquée avec son labyrinthe de produits chimiques et ses sept couches de toners et de sérum au Niacinamide-à-la-bave-d'escargot à 120 balles à s'empiler sur la face, alors vous n'allez certainement pas être effrayé par la morning routine de Bella Hadid.

Le mannequin de 27 ans a en effet partagé cette semaine une petite vidéo sur TikTok dans laquelle elle expose les gestes qu'elle fait le matin, ainsi que la louchée de vitamines qu'elle ingurgite pour bien débuter sa journée. Visiblement, pour Bella, la beauté commence par un intérieur bien chargé soigné.

Contrairement à nous, dès potron-minet, la belle ne s'arme pas d'un bol de Corn Flakes moche et de vieux flocons Nesquik, nooon! Elle se munit d'une bonne poignée de fioles transparentes dotées de compte-gouttes. En mélangeant une partie des contenus, la cadette Hadid prépare une mixture vertueuse, en ajoutant des gouttes d'une bouteille qui contient un liquide gluant - mais super healthy, pour sûr. Avant de rajouter de l'eau, et de tout avaler.

S'ensuit la prise de petites pilules de toutes les tailles et de couleurs diverses et variées, qu'elle présente au creux de ses mains à ses abonnés. Il ne s'agit bien entendu de rien de graveleux, puisque chez les Hadid, on est soucieux de sa ligne de mère en fille. Il s'agit tout simplement de vitamines et de suppléments. Ou, pour être plus précis, de...13 suppléments différents (merci Enews d'avoir fait le compte), dont le top model ne fera qu'une bouchée.

Et bon appétit!

Dites AAAA!

Bien sûr, après toutes ces charmantes capsules, la bouche a tôt fait d'être un peu pâteuse. Mais l'ex-ange de Victoria's Secret sait comment faire «passer la pilule»: se laver le gosier avec un green juice stimulant, bien bio, bien Hollywood.

Avec le p'tit mouvement de tête en arrière, bien yogi, bien clean girl👇 On lui pardonne même sa paille en plastique, puisqu'elle est verte et donc accordée à l'esthétique du cadre.

Vous pensiez que le circuit allait caler à mi-chemin? Que nenni! Bella a encore plusieurs étapes à franchir avant de pouvoir enfin mettre les pieds au bureau (ou ailleurs). La belle doit encore absorber du gel de mousse de mer dorée (Gold Sea Moss gel), une boisson détox pour les cellules (une étape salutaire pour se re-redétoxifier de tout ce petit cocktail), avant de se «finir» sur une bouteille de minéraux ioniques liquides (ne nous demandez pas de quoi il s'agit, on n'en sait rien).

Entre ces phases, la reine des podiums a réussi à caler - sans pause pipi - un spritz sans alcool de sa marque Kin Euphorics. Quelle endurance!

La morning routine de Bella Hadid en vidéo 👇 Vidéo: extern / rest

Après l'entrée, c'est l'heure de l'aromathérapie, pour s'assurer d'avoir les chakras bien alignés (autrement, toutes les étapes précédentes comptent pour du beurre). Bella se dirige donc vers une caisse d'huiles essentielles, et s'en badigeonne sur le cou et les poignets, avant de bien évidemment, flairer la bonne onde.

Tout est dans la gestu.

Avant de conclure, c'est l'heure de brûler de la sauge, pour éloigner tous les esprits étriqués qui n'achètent pas de trucs organiques au Whole Foods Market. Rien de tout cela ne serait possible sans le pouvoir de ses cristaux (les mêmes sur lesquels la maison de Miranda Kerr a été bâtie).

Et rien de tout cela n'est «sponsored by Snoop Dogg».

Cinq bracelets énergétiques ou rien.

Dernier step, «journaling» (du verbe «journaler»). En bref, cela consiste à consigner ses pensées dans un carnet en faux vieux cuir à 300 boules, pour mieux expulser ses pensées obsédantes.

Vous trouvez que tout ce processus, ça fait beaucoup? Pas de panique, certainement que pour Bella, aussi. Cette fastidieuse mise en bouche était en réalité destinée à faire la promotion de sa nouvelle ligne de produits nommée Orebella. Si l'on n'en sait pas plus sur la marque pour l'instant, celle-ci a tout de même commenté le «parcours Vita wellness» de sa boss:

«Nous adorons une routine matinale bien ancrée» source: tiktok

Si la plupart des commentaires sont enthousiastes et bienveillants envers la superstar et son intarissable morning routine, quelques internautes se sont montrés inquiets, voire défiants. «Tous ces suppléments étaient sauvages», réagit l'un d'eux sur X.

«Le problème n'est pas tellement tout ce que vous prenez, mais je me demande si c'est bien de tout prendre en une journée, en même temps? Est-ce que cela ne peut pas faire de mal?» source: tiktok

«Personne n'a les reins pour digérer une telle quantité de choses, aussi naturelles soient-elles» source: tiktok

Des débats n'ont pas manqué d'éclore sur la Toile, d'aucuns assurant que tous ces suppléments aident Bella à se soulager de la maladie de Lyme dont elle souffre, et au sujet de laquelle elle communique régulièrement de façon transparente. D'autres ont supplié la star des podiums de révéler en détail chaque étape de sa routine, pour suivre ses traces religieusement.

De notre côté, pour booster notre bien-être, notre coeur balance encore entre la recette de cocktail à la neige ramassée sur les voitures partagée cet hiver par l'actrice Reese Witherspoon, et la morning routine en 10 étapes ++ de Bella.

Pour l'instant, on va se contenter du jus d'orange fade de la cantoche.