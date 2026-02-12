ciel couvert
Dua Lipa et son fiancé ont passé un mauvais moment à Paris

Vidéo: watson

Ils se sont sentis piégés

La chanteuse Dua Lipa et l'acteur Callum Turner ont été piégés à la sortie d'un restaurant parisien par des paparazzis. Ces images sont devenues virales sur les réseaux sociaux.
12.02.2026, 20:5612.02.2026, 20:56
Sainath Bovay
Sainath Bovay

Dua Lipa vit une romance avec l'acteur britannique Callum Turner, avec qui elle est d'ailleurs fiancée. Alors que les deux tourtereaux profitaient d’un dîner en tête-à-tête en plein Paris ce mardi 10 février, au restaurant «Le Voltaire», le couple s'est retrouvé pris à partie par des paparazzis très insistants qui les attendaient à la sortie de l’établissement. Une scène qui a donné lieu à une altercation devenue virale sur les réseaux sociaux.

Pour en savoir plus sur leurs fiançailles:

Grande nouvelle pour Dua Lipa

Dans la vidéo diffusée, on peut apercevoir le fiancé de Dua Lipa, Callum Turner, sortir du restaurant et s’adresser aux paparazzis présents afin de leur demander de ne pas les suivre, les deux célébrités logeant non loin de l’établissement.

«Les gars, on habite tout près d’ici. Qu’est-ce que vous faites? Il faut nous laisser tranquilles. S’il vous plaît, on habite tout près. Vous allez dévoiler notre adresse à tout le monde. Ce n’est pas correct»
Callum Turner

Une demande qui ne sera évidemment pas respectée par les photographes, qui vont rapidement encercler le couple à la sortie de Dua Lipa. Cachant son visage, la chanteuse tente de se frayer un chemin, en vain. Les paparazzis insistent, lui demandant de leur donner «ce qu'ils veulent» en retirant sa main de son visage, sans quoi ils ne partiront pas.

«Non, non, non, non… Les gars, les gars… Non, on ne va pas faire ça», leur répond-elle avec agacement.

Alors que le couple fait demi-tour pour tenter de passer par une autre rue, le groupe armé d’appareils photo les suit jusqu'à ce que Callum Turner finisse par s’agacer à son tour, repoussant à plusieurs reprises les photographes - jusqu'à, finalement, réussir à se débarrasser d’eux.

Cette séquence, largement commentée sur les réseaux sociaux, questionne une fois de plus la limite entre vie publique et vie privée pour les célébrités.

