stratus fréquent
DE | FR
burger
Divertissement
Animaux

27 photos d'animaux fabuleuses pour un lundi réussi? Cliquez ici!

Ils sont tous là pour vous faire sourire!

Avec les Cute News, c'est le plein de bonne humeur garanti. Rien de ce que vous trouverez sur cette page n'est anxiogène. On laisse ça au reste de l'actu.
09.02.2026, 05:3309.02.2026, 05:33
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Dès le lever du soleil lundi matin, les Cute News sont là pour vous. Au programme d'aujourd'hui: un animal qui ne voit que rarement le soleil et vit dans l'obscurité pendant neuf mois de l'année.

Quelle belle matinée!

cute news tier esel https://www.reddit.com/r/Donkeys/comments/1qqr0fr/lovely_family/
Image: reddit

Tu es réveillé(e)?

cute news tier capybara vogel https://imgur.com/t/capybara/DdQTq10
Image: imgur

Le plus beau make-up que vous verrez aujourd'hui.

cute news tier vogel https://www.reddit.com/r/Birdsfacingforward/comments/1qtwub0/tuftie_knows_how_pretty_she_is/
Image: reddit
Ce bébé koudou né au zoo de Bâle va vous faire fondre

La langue de la semaine:

cute news tier ziege https://www.reddit.com/r/babygoats/comments/1qruxzy/new_babies_born_two_days_ago/
Image: reddit

Qui lui dit?

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Oh! Des jumeaux <3.

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Le voleur veut garder son butin.

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Combien de pattes comptez-vous?

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Une boîte est une boîte.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/IfIFitsISits/comments/1qsz1g7/if_it_sort_of_fits_im_definitely_sitting_in_it/
Image: reddit

Excusez-moi, auriez-vous cinq minutes?

Cute News: Schuppentier
Image: imgur

Applaudissements pour le show du jour:

cute news tier robbe https://www.instagram.com/p/DKry7jEMoN7/?img_index=1
Image: instagram

Si vous n'en avez pas vu aujourd'hui, voici un bébé bœuf musqué:

cute news tier ochse https://www.instagram.com/p/DItwJpCRxIF/
Image: instagram

Bonk.

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram
Elle fait la taille d'un bus

Ultra-synchro!

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Excusez-moi, pouvons-nous passer rapidement?

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Je suis encore un peu fatigué aujourd'hui.

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la plus petite espèce de rennes: le renne du Svalbard.

Svalbard reindeer Rangifer tarandus platyrhynchus adult in thick winter coat foraging on snow covered tundra in spring on Spitsbergen, Norway 33344LRY
Image: imago images

Comparés aux autres rennes, ils ont des pattes plus courtes et une silhouette plus compacte.

Spitzbergen-Ren Rangifer tarandus platyrhynchus äst, Säugetiere Mammalia, Longyearbyen, Spitzbergen, Svalbard Svalbard skink Rangifer tarandus platyrhynchus, Mammals Mammalia, Longyearbyen, Spitsberge ...
Image: imago images

Ceci, combiné à leur épais pelage d'hiver, les rend parfaitement adaptés aux conditions difficiles de leur habitat.

Spitzbergen-Ren Rangifer tarandus platyrhynchus ruht auf Wiese, Säugetiere Mammalia, Longyearbyen, Spitzbergen, Svalbard Svalbard skate Rangifer tarandus platyrhynchus resting in a meadow, Mammals Mam ...
Image: imago images

Aussi appelés rennes du Spitzberg, ils vivent sur l'archipel du même nom, à l'extrême nord de la Norvège.

Portrait eines Spitzbergen-Ren Rangifer tarandus platyrhynchus, Säugetiere Mammalia, Longyearbyen, Spitzbergen, Svalbard Portrait of a Spitsbergen roe deer Rangifer tarandus platyrhynchus, Mammals Mam ...
Image: imago images

Contrairement aux autres rennes, ils ne parcourent pas de grandes distances. Ils restent où ils sont et se nourrissent de ce que leur environnement leur offre.

Svalbard reindeer Rangifer tarandus platyrhynchus adult in thick winter coat foraging on snow covered tundra in spring on Spitsbergen, Norway 33344LRH
Image: imgao images

Ils se nourrissent principalement de mousse. En hiver, ils accumulent une épaisse couche de graisse pour survivre aux longs hivers.

Svalbard reindeer, Arctic Ocean, Svalbard, Norway. PUBLICATIONxNOTxINxUSAxCANxMEX Copyright: xMcDonaldxWildlifexPhotographyxJMCx/x NA02 JMC0364
Image: imago images

Cependant, quand les hivers sont si rigoureux qu'ils ne peuvent plus trouver de nourriture à travers l'épaisse couche de neige et de glace, la population peut diminuer jusqu'à 80 %.

Spitzbergen-Ren Rangifer tarandus platyrhynchus, Männchen, Bulle mit samtbedecktem Geweih bei der Futtersuche auf schneebedeckter Tundra im Herbst, Herbst, Norwegen, Europa *** Svalbard Ren Rangifer t ...
Image: imago images

Les animaux vivant sur la côte se nourrissent parfois d'algues en hiver pour survivre.

Svalbard Rentier rangifer tarandus platyrhynchus Svalbard reindeer rangifer tarandus platyrhynchus Copyright: imageBROKER/SunbirdxImages iblmup13695740.jpg Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmu ...
Image: imago images

Durant la saison froide, leur métabolisme ralentit également. Cela permet aux animaux de conserver leur énergie.

Svalbard reindeer Rangifer tarandus platyrhynchus running on the beach in Mushamna, Svalbard, Norway, Europe PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: MichaelxNolan 1112-6837
Image: imago images

L'archipel du Svalbard abrite environ 10 000 rennes, soit environ un tiers de la population norvégienne.

Wild Reindeer, Rangifer tarandus platyrhynchus, with small antlers. Head portrait. Curious animal. Svalbard, Norway. Svalbard reindeer. Wildlife scene from nature, Winter landscape with reindeer.
Image: imago images

C'est tout pour aujourd'hui. En guise d'adieu, voici ce mignon petit animal:

Kalb des Spitzbergen Rentiers Rangifer tarandus platyrhynchus bei der Futtersuche in der Tundra im Sommer auf Spitzbergen, Norwegen, Europa Svalbard reindeer Rangifer tarandus platyrhynchus calf forag ...
Image: imago images
«C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!»
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Les fesses à strass sont de retour
Les fesses à strass sont de retour
de Margaux Habert
Le nouvel album de Zayn fait marrer la Toile
Le nouvel album de Zayn fait marrer la Toile
Il assassine ce film français en direct et c’est très cruel
Il assassine ce film français en direct et c’est très cruel
de Fred Valet
Harry Styles a surpris tout le monde
Harry Styles a surpris tout le monde
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
de Marc Marti
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux
Thèmes
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
1 / 28
26 voitures absolument kitsch qu'on a repérées à Miami
partager sur Facebookpartager sur X
Cette méduse géante fait la taille d'un bus
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Chaude soirée à Bienne pour Léa de la Star Ac'
Lors du duel final de la Star Academy entre Ambre et Léa samedi soir, des fans suisses se sont rassemblés au Palais des Congès à Bienne. Au menu, écran géant et pancartes enthousiastes.
Plusieurs centaines de fans de Léa Doffey se pressaient samedi soir au Palais des Congès à Bienne pour suivre sur écran géant la finale de la «Star Academy». Une victoire à ce télécrochet musical de TF1 est synonyme de tremplin pour lancer une carrière.
L’article