27 photos d'animaux fabuleuses pour un lundi réussi? Cliquez ici!

Ils sont tous là pour vous faire sourire!
Avec les Cute News, c'est le plein de bonne humeur garanti. Rien de ce que vous trouverez sur cette page n'est anxiogène. On laisse ça au reste de l'actu.
Cute News, everybody!
Dès le lever du soleil lundi matin, les Cute News sont là pour vous. Au programme d'aujourd'hui: un animal qui ne voit que rarement le soleil et vit dans l'obscurité pendant neuf mois de l'année.
Quelle belle matinée!
Tu es réveillé(e)?
Le plus beau make-up que vous verrez aujourd'hui.
La langue de la semaine:
Qui lui dit?
Oh! Des jumeaux <3.
Le voleur veut garder son butin.
Combien de pattes comptez-vous?
Une boîte est une boîte.
Excusez-moi, auriez-vous cinq minutes?
Applaudissements pour le show du jour:
Si vous n'en avez pas vu aujourd'hui, voici un bébé bœuf musqué:
Bonk.
Ultra-synchro!
Excusez-moi, pouvons-nous passer rapidement?
Je suis encore un peu fatigué aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la plus petite espèce de rennes: le renne du Svalbard.
Comparés aux autres rennes, ils ont des pattes plus courtes et une silhouette plus compacte.
Ceci, combiné à leur épais pelage d'hiver, les rend parfaitement adaptés aux conditions difficiles de leur habitat.
Aussi appelés rennes du Spitzberg, ils vivent sur l'archipel du même nom, à l'extrême nord de la Norvège.
Contrairement aux autres rennes, ils ne parcourent pas de grandes distances. Ils restent où ils sont et se nourrissent de ce que leur environnement leur offre.
Ils se nourrissent principalement de mousse. En hiver, ils accumulent une épaisse couche de graisse pour survivre aux longs hivers.
Cependant, quand les hivers sont si rigoureux qu'ils ne peuvent plus trouver de nourriture à travers l'épaisse couche de neige et de glace, la population peut diminuer jusqu'à 80 %.
Les animaux vivant sur la côte se nourrissent parfois d'algues en hiver pour survivre.
Durant la saison froide, leur métabolisme ralentit également. Cela permet aux animaux de conserver leur énergie.
L'archipel du Svalbard abrite environ 10 000 rennes, soit environ un tiers de la population norvégienne.
C'est tout pour aujourd'hui. En guise d'adieu, voici ce mignon petit animal:
«C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!»
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Les fesses à strass sont de retour
de Margaux Habert
Le nouvel album de Zayn fait marrer la Toile
Il assassine ce film français en direct et c’est très cruel
de Fred Valet
Harry Styles a surpris tout le monde
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
de Marc Marti
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux