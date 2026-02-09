27 photos d'animaux fabuleuses pour un lundi réussi? Cliquez ici!

Ils sont tous là pour vous faire sourire!

Avec les Cute News, c'est le plein de bonne humeur garanti. Rien de ce que vous trouverez sur cette page n'est anxiogène. On laisse ça au reste de l'actu.

Cute News, everybody!

Dès le lever du soleil lundi matin, les Cute News sont là pour vous. Au programme d'aujourd'hui: un animal qui ne voit que rarement le soleil et vit dans l'obscurité pendant neuf mois de l'année.

Quelle belle matinée!

Tu es réveillé(e)?

Le plus beau make-up que vous verrez aujourd'hui.

La langue de la semaine:

Qui lui dit?

Oh! Des jumeaux <3.

Le voleur veut garder son butin.

Combien de pattes comptez-vous?

Une boîte est une boîte.

Excusez-moi, auriez-vous cinq minutes?

Applaudissements pour le show du jour:

Si vous n'en avez pas vu aujourd'hui, voici un bébé bœuf musqué:

Bonk.

Ultra-synchro!

Excusez-moi, pouvons-nous passer rapidement?

Je suis encore un peu fatigué aujourd'hui.

Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la plus petite espèce de rennes: le renne du Svalbard.

Image: imago images

Comparés aux autres rennes, ils ont des pattes plus courtes et une silhouette plus compacte.

Image: imago images

Ceci, combiné à leur épais pelage d'hiver, les rend parfaitement adaptés aux conditions difficiles de leur habitat.

Image: imago images

Aussi appelés rennes du Spitzberg, ils vivent sur l'archipel du même nom, à l'extrême nord de la Norvège.

Image: imago images

Contrairement aux autres rennes, ils ne parcourent pas de grandes distances. Ils restent où ils sont et se nourrissent de ce que leur environnement leur offre.

Image: imgao images

Ils se nourrissent principalement de mousse. En hiver, ils accumulent une épaisse couche de graisse pour survivre aux longs hivers.

Image: imago images

Cependant, quand les hivers sont si rigoureux qu'ils ne peuvent plus trouver de nourriture à travers l'épaisse couche de neige et de glace, la population peut diminuer jusqu'à 80 %.

Image: imago images

Les animaux vivant sur la côte se nourrissent parfois d'algues en hiver pour survivre.

Image: imago images

Durant la saison froide, leur métabolisme ralentit également. Cela permet aux animaux de conserver leur énergie.

Image: imago images

L'archipel du Svalbard abrite environ 10 000 rennes, soit environ un tiers de la population norvégienne.

Image: imago images

C'est tout pour aujourd'hui. En guise d'adieu, voici ce mignon petit animal:

Image: imago images