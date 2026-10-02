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Zendaya se transforme en machine de guerre pour On

Exit le traditionnel shooting plan-plan: pour présenter sa deuxième collection imaginée avec la marque suisse On, imaginée avec son fidèle complice Law Roach, Zendaya se met en scène dans un véritable mini-film d’action avec cascades, course-poursuite et beaucoup, beaucoup d'imprimé python.

Plus de «Divertissement»

Lorsqu'il s'agit de sortir des sentiers mille fois parcourus des spots publicitaires, Zendaya n'a pas son pareil. Cette fois, l'actrice de 30 ans a trouvé une manière aussi astucieuse que musclée de présenter le second chapitre de sa collaboration avec la marque On, entamée en 2024. La campagne prend cette fois la forme d’un court-métrage directement inspiré des classiques du cinéma d’action.

Zendaya et Law Roach ont voulu brouiller la frontière entre sportswear et mode. image: on

Réalisé par le trio argentin Pantera, le film plonge l’actrice dans un décor urbain presque irréel, poursuivie par une bande de femmes particulièrement sportives. S’ensuivent combats chorégraphiés, arts martiaux, escalade et grand saut depuis le sommet d’un immeuble.

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Law Roach, son styliste et collaborateur de longue date, s’offre même une apparition pour faire diversion et permettre à sa protégée de prendre la fuite.

Le prétexte parfait, évidemment, pour montrer les vêtements en mouvement. Cette deuxième collection a justement été conçue à trois, par Zendaya, On et Law Roach.

Au programme: sweats oversize, pantalons de jogging modulables, bodysuits, hauts moulants et anoraks, avec comme fil rouge un imprimé python que Zendaya décrit comme une sorte de «camouflage moderne».

Zendaya décline un imprimé python qu’elle présente comme une forme de «camouflage moderne». image: on

Mais la pièce qui risque de retenir le plus l’attention se trouve aux pieds de l’actrice: la Cloudnova Moon, sneaker transformée pour l’occasion en une étonnante version inspirée de la Mary Jane, la chaussure à bride qui squatte la mode depuis plusieurs saisons.

La Cloudnova Moon est la star de cette deuxième collection Zendaya x On. image: on

La collection est disponible depuis le 1er octobre, avec des pop-up prévus notamment à Paris, Los Angeles, Tokyo et Chengdu.

Un duo inséparable

Cette nouvelle campagne confirme surtout à quel point Law Roach demeure indissociable de l’univers de Zendaya. Leur collaboration dure depuis plus d’une décennie et dépasse désormais largement les tapis rouges: le styliste participe directement à la conception de ses collections pour On.

Zendaya et son fidèle associé, en septembre dernier. Image: Variety

Et leur complicité résiste même aux petites indiscrétions. En mars dernier, Roach avait provoqué un joyeux chaos en affirmant que Zendaya et Tom Holland s’étaient mariés en secret.

Interrogé récemment sur la réaction de l’actrice, il a assuré qu’elle avait trouvé toute cette agitation «drôle». Depuis, il continue d’ailleurs volontairement à brouiller les pistes lorsqu’on l’interroge sur leur mariage. (mbr)

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