en partie ensoleillé16°
DE | FR
burger
Divertissement
People

Zendaya dévoile sa deuxième collection avec On et Law Roach

Vidéo: watson

Zendaya se transforme en machine de guerre pour On

Exit le traditionnel shooting plan-plan: pour présenter sa deuxième collection imaginée avec la marque suisse On, imaginée avec son fidèle complice Law Roach, Zendaya se met en scène dans un véritable mini-film d’action avec cascades, course-poursuite et beaucoup, beaucoup d'imprimé python.
02.10.2026, 09:4902.10.2026, 09:49

Lorsqu'il s'agit de sortir des sentiers mille fois parcourus des spots publicitaires, Zendaya n'a pas son pareil. Cette fois, l'actrice de 30 ans a trouvé une manière aussi astucieuse que musclée de présenter le second chapitre de sa collaboration avec la marque On, entamée en 2024. La campagne prend cette fois la forme d’un court-métrage directement inspiré des classiques du cinéma d’action.

Zendaya et On dévoilent leur deuxième collection commune dans un spectaculaire mini-film d’action imaginé avec son styliste Law Roach.
Zendaya et Law Roach ont voulu brouiller la frontière entre sportswear et mode.image: on

Réalisé par le trio argentin Pantera, le film plonge l’actrice dans un décor urbain presque irréel, poursuivie par une bande de femmes particulièrement sportives. S’ensuivent combats chorégraphiés, arts martiaux, escalade et grand saut depuis le sommet d’un immeuble.

Vidéo: watson

Law Roach, son styliste et collaborateur de longue date, s’offre même une apparition pour faire diversion et permettre à sa protégée de prendre la fuite.

Le prétexte parfait, évidemment, pour montrer les vêtements en mouvement. Cette deuxième collection a justement été conçue à trois, par Zendaya, On et Law Roach.

Cette marque suisse est devenue incontournable à Miami
Cette marque suisse est devenue incontournable à Miami

Au programme: sweats oversize, pantalons de jogging modulables, bodysuits, hauts moulants et anoraks, avec comme fil rouge un imprimé python que Zendaya décrit comme une sorte de «camouflage moderne».

Zendaya et On dévoilent leur deuxième collection commune dans un spectaculaire mini-film d’action imaginé avec son styliste Law Roach.
Zendaya décline un imprimé python qu’elle présente comme une forme de «camouflage moderne».image: on

Mais la pièce qui risque de retenir le plus l’attention se trouve aux pieds de l’actrice: la Cloudnova Moon, sneaker transformée pour l’occasion en une étonnante version inspirée de la Mary Jane, la chaussure à bride qui squatte la mode depuis plusieurs saisons.

Zendaya et On dévoilent leur deuxième collection commune dans un spectaculaire mini-film d’action imaginé avec son styliste Law Roach.
La Cloudnova Moon est la star de cette deuxième collection Zendaya x On.image: on

La collection est disponible depuis le 1er octobre, avec des pop-up prévus notamment à Paris, Los Angeles, Tokyo et Chengdu.

Un duo inséparable

Cette nouvelle campagne confirme surtout à quel point Law Roach demeure indissociable de l’univers de Zendaya. Leur collaboration dure depuis plus d’une décennie et dépasse désormais largement les tapis rouges: le styliste participe directement à la conception de ses collections pour On.

Law Roach and Zendaya at the 78th Emmy Awards held at Peacock Theater on September 14, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Gilbert Flores/Variety via Getty Images)
Zendaya et son fidèle associé, en septembre dernier.Image: Variety

Et leur complicité résiste même aux petites indiscrétions. En mars dernier, Roach avait provoqué un joyeux chaos en affirmant que Zendaya et Tom Holland s’étaient mariés en secret.

Ce couple iconique se serait marié en secret: «Vous l'avez raté»
Ce couple iconique se serait marié en secret: «Vous l'avez raté»

Interrogé récemment sur la réaction de l’actrice, il a assuré qu’elle avait trouvé toute cette agitation «drôle». Depuis, il continue d’ailleurs volontairement à brouiller les pistes lorsqu’on l’interroge sur leur mariage. (mbr)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Cette nouvelle habitude en entretien d&#039;embauche divise
Cette nouvelle habitude en entretien d'embauche divise
de Joanna Oulevay
Voici les moments les plus gênants des MTV VMA 2026
Voici les moments les plus gênants des MTV VMA 2026
Taylor Swift rentre un peu plus dans l&#039;histoire
Taylor Swift rentre un peu plus dans l'histoire
Vous ne devinerez jamais le nom du bébé de Taylor et Taylor Lautner
Vous ne devinerez jamais le nom du bébé de Taylor et Taylor Lautner
«70-80% du café que nous buvons est mauvais»: cette barista se confie
«70-80% du café que nous buvons est mauvais»: cette barista se confie
de Marine Brunner, Fred Valet
La virée en bateau de Heidi Klum finit au Tribunal fédéral
1
La virée en bateau de Heidi Klum finit au Tribunal fédéral
Un héros inattendu vole la vedette à Brad Pitt dans son film de survie
1
Un héros inattendu vole la vedette à Brad Pitt dans son film de survie
de Sainath Bovay
Erling Haaland parodie le mème qui a berné la Toile
Erling Haaland parodie le mème qui a berné la Toile
Vidéo: watson

Plein de photos de Margot Robbie, parce que pourquoi pas?

1 / 19
Plein de photos de Margot Robbie, parce que pourquoi pas?

Tout commence très loin d’Hollywood. Margot Robbie grandit dans le Queensland, en Australie, et rêve un temps de devenir… magicienne.
source: getty images europe / gareth cattermole
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Des images de Travis Kelce et de ses looks farfelus
1 / 19
Des images de Travis Kelce et de ses looks farfelus

Avant Taylor Swift, les Fashion Weeks et les unes de magazines, il y avait déjà Travis Kelce.
source: getty images north america / kevin sabitus
partager sur Facebookpartager sur X
Il a été élu l’ours brun le plus gros d’Alaska
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Ne cherchez plus, les Fails sont là!
C'est déjà mardi, la semaine est bien entamée! Offrez-vous une pause bien méritée avec notre sélection des pires gaffes et des plus beaux bêtisiers du web.
Mon Dieu, nous sommes déjà mardi!
L’article