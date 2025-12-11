On dirait pas, mais c'est un montage. C'est moi qui l'ai fait. Image: watson / dr

Khloé Kardashian flirte sur Instagram avec un prof, internet s’emballe

Un professeur de lycée de Santa Cruz, en Californie, poste une vidéo plutôt anodine sur Instagram. L’histoire aurait pu en rester là, sauf que Khloé Kardashian y répond. Il n’en fallait pas plus pour déclencher une petite hystérie collective. Et le début d'une histoire?

A l’origine, il n’y avait qu’une vidéo parmi des millions d'autres sur Instagram. Jacob Myers-Norys, présenté par People, Newsweek et le San Francisco Chronicle comme un professeur de lycée à Santa Cruz, en Californie, y parle de lui.

Quelques références à ses origines italiennes, son passé d’athlète, son amour pour la cuisine et ce vœu presque candide: rencontrer quelqu’un qui se soucierait vraiment de sa journée à l’école. Rien d’extravagant, juste un prof californien qui parle de lui-même. Et soudain surgit face au vent Khloé Kardashian. Sous la vidéo, répondant ainsi au souhait du prof, l’Américaine écrit:

«How was your day??»

Je vous ai mis un screenshot parce que la vidéo, en elle-même, on s'en fout. dr

Trois mots, deux points d’interrogation, et l’internet mondial qui bascule. People qualifie ce commentaire de «flirtatious» (n’ayons pas peur des mots), le New York Post embraye, et la vidéo grimpe à plusieurs millions de vues, tandis que le message de Khloé Kardashian, de 41 ans, récolte des milliers de likes.

Le principal intéressé, lui, découvre la puissance du phénomène Kardashian en direct. Dans Newsweek comme dans le San Francisco Chronicle, il raconte que Santa Cruz semble soudain s’être transformée en fan club géant. Ses élèves et ses collègues ne parlent plus que de cette histoire au lycée, il raconte que même dans le groupe WhatsApp familial, il n’y a plus que ce «flirt» qui intéresse ses proches.

ON VEUT LA SUITE

Porté par l’élan, ou par le choc, enfin bref, par une témérité soudaine, il ose une réponse publique. Deux invitations, rapportées par Newsweek et le Chronicle. La première? Khloé peut l’accompagner à la fête de Noël de Kris Jenner à Los Angeles.

La seconde, plus locale: venir à la soirée du personnel du lycée de Santa Cruz. Deux salles, deux ambiances. Il lui signale également être dans les parages du 19 décembre au 4 janvier, et qu'il serait très intéressé lui aussi par entendre comment s'est passé sa journée. Le décor est planté. Khloé Kardashian a désormais tout entre ses mains pour offrir au reste du monde un conte de Noël. Pitié.

Là encore, ne vous laissez pas avoir, c'est un montage (c'est encore moi qui l'ai fait), mais c'est pour les visualiser à Noël, quoi. dr

A ce stade, rien n’indique que l'Américaine ait répondu à ces propositions qui, si elles aboutissent, ont de quoi devenir le scénario du prochain téléfilm éclaté et improbable dont on raffole le jeudi après-midi sur M6.

Aucun média n’a obtenu de commentaire de sa part, et la star n’a laissé aucune information supplémentaire sous le post. On ne sait pas non plus comment elle est tombée sur cette vidéo. Recommandation algorithmique? Scrolling nocturne? Mystérieux hasard? On ne sait pas non plus si un échange privé a eu lieu ensuite. ON NE SAIT RIEN ET C'EST PENIBLE.

Ce qui était au départ un post parfaitement anodin d’un professeur californien est désormais décortiqué dans des médias nationaux américains, analysé dans les commentaires des fans et observé de près par tout Santa Cruz.

Quant à savoir si cette interaction mènera à une rencontre à Los Angeles, à un bal de fin d’année improvisé ou à un simple souvenir viral, rien ne permet aujourd’hui d’affirmer quoi que ce soit. Peut-être qu’elle restera comme une anecdote virale de plus. En attendant, vous pouvez faire comme moi et aller vous abonner sur Instagram au compte du prof ici. Mais comme c’est Noël, on a très envie d’y croire. «To be continued…».