Dakota Johnson a une manière bien particulière de repérer les mecs problématiques. image: watson/getty

«Fuyez!»: Dakota Johnson révèle le détail qui la révulse chez les hommes

A l'occasion d'une séance de questions-réponses sur Youtube avec Vogue, l'actrice a révélé son signal d'alarme ultime pour la gente masculine – et c'est un détail qui rappelle étrangement son ex, Chris Martin, le leader du groupe Coldplay dont elle est fraîchement séparée.

Plus de «Divertissement»

Quand il s'agit de «red flags» masculins, les sensibilités des femmes sont diverses et variées. Que Monsieur ne change pas de slip tous les jours, critique son ex constamment, écarte excessivement les jambes dans les transports publics, se pique à parler de féminisme ou encore démontre, jour après jour, son incapacité chronique à mettre la vaisselle directement dans la machine: chaque femme hétérosexuelle pourrait vous citer son signal d'alarme.



Dakota Johnson, elle, sait précisément quel est le sien.

Lors d'une séance de maquillage et de questions pour Vogue (l'occasion pour nous d'apprendre que l'Américaine cache de nombreux talents «cachés» et qu'elle préfère le chaud au froid), elle en a profité pour dévoiler quel mini détail la rebute immédiatement chez les hommes.

La séance a eu lieu le plateau d'un shooting pour la couverture de Vogue Allemagne. capture d'écran: youtube

Interrogée sur son «red flag», Dakota ne réfléchit pas bien longtemps avant de lâcher avec honnêteté:

«Les hommes qui portent des tongs en public. Fuyez» Dakota Johnson

Or, ce défaut (impardonnable, il est vrai) n'est pas sans rappeler un certain Chris Martin. L'ex de Dakota et accessoirement leader du groupe Coldplay traîne en effet la réputation de marcher pieds nus en public.

Preuve toutefois que la clause des orteils n'a pas toujours été non négociable, la jeune femme elle-même a embrassé l'étrange aversion de son ex pour les chaussures lorsqu'ils étaient ensemble. Le couple a été photographié en train de profiter de promenades pieds nus en 2019 et en 2022.

Fin des pieds nus

Mais cette période de liberté appartient au passé depuis leur séparation, confirmée cet été par le Daily Mail après près d'une décennie ensemble. «Leur relation est terminée depuis longtemps, ils n'ont tout simplement pas réussi à trouver un moyen de la rendre officielle», confiait une source à l'époque.

«Dakota tenait tant à ce qu'ils restent ensemble parce qu'elle l'aimait tellement, lui, et ses enfants» Une source au Daily Mail, cet été

Chris Martin partage en effet deux enfants avec l'actrice oscarisée Gwyneth Paltrow, dont il a divorcé en 2015. Selon la source du Daily Mail, Dakota Johnson serait par ailleurs «dévastée» de ne plus pouvoir être aussi souvent avec ses beaux-enfants, Apple, 21 ans, et Moses, 19 ans, «mais elle veut qu'ils sachent qu'elle est toujours là pour eux».

Après tout, peut-être qu'ils ne portent pas de tongs, eux.



Mais surtout, la fille des icônes hollywoodiennes Don Johnson et Melanie Griffith partage avec les deux adolescents la lourde tâche d'être un nepo baby. Une expérience pleine d'«avantages incroyables», certes, mais avec ses moments vraiment «effrayants», confie-t-elle à Vogue. A voir si le fait de se balader les orteils à l'air en fait partie. (mbr)