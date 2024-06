Les pires looks de stars au défilé Schiaparelli

People

Le défilé Schiaparelli a lancé en grande pompe la Fashion Week Haute Couture, qui se déroule à Paris. Et visiblement, sur le tapis rouge, les stars ont eu peu d'inspiration.

Lundi 24 juin, Schiaparelli, bien connu pour ses looks perchés et surréalistes, a sonné le départ de la Fashion Week haute couture automne-hiver 2024-2025.

Hé non, si vous détestez la mode, ce n'est jamais fini! Une fois les collections masculines digérées, c'est au tour de la Haute Couture femmes de poser ses valises à Paris.

Le défilé Schiaparelli s'est déroulé à l'Hôtel Salomon de Rothschild, dans le 8e arrondissement de Paris. Le directeur artistique de la marque, Daniel Roseberry, a dédié sa collection à la capacité des femmes à renaitre à travers les vêtements. D'où le thème du défilé: Le Phoenix!.

Ce thème fait également référence à Elsa Schiaparelli, la fondatrice de la maison, «souvent comparée à la ballerine Anna Pavlova dont le rôle le plus emblématique restera La Mort du cygne», nous informe Vogue.

En gros, c'était plus classe, mais aussi plus «barbant» que de coutume.

Dans le public, du beau monde s'est pressé; de nombreuses stars avaient en effet sorti leurs atours les plus «bling». A l'instar de Kylie Jenner, habituée des «front rows», qui était bien au chaud puisque son visage était emmitouflé dans un tulle couleur chair.

Armatures, transparence, manches oversize: la cadette du clan Kardashian/Jenner a encore capté tous les regards. Reste à savoir si ce look permet vraiment de profiter du buffet.

Cela dit, tout le monde n'a pas trouvé la lumière de l'inspiration sur les traces du Phoenix. La plupart des tenues étaient aussi excitantes qu'un profil de Product Manager sur LinkedIn. On vous propose de faire le point, en distribuant (de façon trèèès objective) bons points et gnons immérités.

Quand on a «skippé» le pressing pendant trois semaines, et qu'on finit par piocher dans l'armoire de Monsieur.

Sabina Jakubowicz porte le collier-plastron Schiaparelli arboré par Bella Hadid à Cannes en 2021. Celui-ci s'inspire des poumons, et est monté sur une chaine ras-le-cou. Le tout est bien arrosé de strass, bien entendu. Roseberry a conçu divers bijoux sur la base de l'anatomie humaine. L'on trouve notamment des yeux, des nez, des oreilles...et même des molaires et des tétons.

