Alexandre Kominek est amoureux et l'a fait savoir sur le plateau de Quotidien sur TMC. Image: watson

Alexandre Kominek se lâche sur sa vie sentimentale

Invité de sur le plateau de Quotidien pour la promotion de son spectacle Bâtard sensible, Alexandre Kominek s’est confié sur son couple avec Florence Foresti, avec qui il partage sa vie depuis cinq ans.

Ce mardi 6 janvier, sur le plateau de Quotidien, l’émission phare de TMC, le Genevois Alexandre Kominek était présent pour évoquer son spectacle Bâtard Sensible, qui se joue notamment à l’Olympia à Paris du 7 au 9 janvier.

L'humoriste s’est livré sur sa relation avec Florence Foresti, sa compagne, de 16 ans son aînée, avec qui il est en couple depuis cinq ans. C'est une question du présentateur sur le spectacle qui a poussé Alexandre Kominek à se confier. Lorsque Yann Barthès lui demande: «Qui est celle que vous appelez parfois la patronne?», celui-ci répond:

«Florence Foresti!

Ma chérie»

«Oui c’est la patronne, ça fait quand même cinq ans qu’on est ensemble et c’est une femme dont je suis très vite tombé amoureux.» Alexandre Kominek

En effet, Florence Foresti et Alexandre Kominek vivent une histoire d'amour qui a débuté en 2022. Les deux tourtereaux ne se sont jamais cachés, Florence Foresti ayant même évoqué dans son spectacle Boys Boys Boys en 2023 le fait de sortir avec un homme plus jeune. Cependant, ils ont toujours été discrets sur leur relation.

L’humoriste de 36 ans évoque ensuite les doutes qui l’ont accablé au début de son histoire d'amour avec sa partenaire de 52 ans.

«J’avais beaucoup de mal au début à accepter mon amour pour elle. Je me disais:"C’est pas possible, ça m’arrive à moi"»

Et d'ajouter:

«J’arrivais à Paris, je pensais à ce qu’on allait penser de moi, la différence d’âge etc. Mais en fait, l’amour est tellement grand qu’à un moment donné ça balaye tout. Et on se dit: "Mais je m’en fous, je vis pour moi, pas pour les autres". Du coup, ça fait cinq ans qu’on est ensemble et on est très contents.»

Aujourd'hui, l'humoriste genevois est un homme comblé. Il explique d’ailleurs s’amuser constamment avec sa compagne, vraisemblablement aussi drôle dans la vraie vie que sur scène.

«C’est très drôle! C’est fou, c’est Jim Carrey, c’est un personnage donc en fait on s’amuse très souvent, on se fait des vannes très souvent, on se parle en personnages, on rigole beaucoup. De temps en temps, on a aussi des conversations sérieuses, surtout quand on rentre à 7h du matin. Mais non, c’est jamais fatigant avec elle.»

Alexandre Kominek est un humoriste, chroniqueur et acteur né en 1989 à Genève. Après être passé par les cases Montreux Comedy et Couleur 3 à ses débuts, l'humoriste vit désormais à Paris, où il tourne son spectacle Bâtard Sensible en France, Suisse et Belgique. Il tient également un billet d'humeur dans l’émission La Bande originale de Nagui et Leïla Kaddour-Boudadi sur France Inter. En 2025, il a donné la réplique à Omar Sy dans French Lover sur Netflix, et a joué l’oncle un peu lourd dans Bref 2.

Bref, tout semble aller pour le mieux pour l'humoriste helvète, autant professionnellement que sentimentalement.