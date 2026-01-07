Alexandre Kominek se lâche sur sa vie sentimentale
Ce mardi 6 janvier, sur le plateau de Quotidien, l’émission phare de TMC, le Genevois Alexandre Kominek était présent pour évoquer son spectacle Bâtard Sensible, qui se joue notamment à l’Olympia à Paris du 7 au 9 janvier.
L'humoriste s’est livré sur sa relation avec Florence Foresti, sa compagne, de 16 ans son aînée, avec qui il est en couple depuis cinq ans. C'est une question du présentateur sur le spectacle qui a poussé Alexandre Kominek à se confier. Lorsque Yann Barthès lui demande: «Qui est celle que vous appelez parfois la patronne?», celui-ci répond:
Ma chérie»
En effet, Florence Foresti et Alexandre Kominek vivent une histoire d'amour qui a débuté en 2022. Les deux tourtereaux ne se sont jamais cachés, Florence Foresti ayant même évoqué dans son spectacle Boys Boys Boys en 2023 le fait de sortir avec un homme plus jeune. Cependant, ils ont toujours été discrets sur leur relation.
L’humoriste de 36 ans évoque ensuite les doutes qui l’ont accablé au début de son histoire d'amour avec sa partenaire de 52 ans.
Et d'ajouter:
Aujourd'hui, l'humoriste genevois est un homme comblé. Il explique d’ailleurs s’amuser constamment avec sa compagne, vraisemblablement aussi drôle dans la vraie vie que sur scène.
Alexandre Kominek est un humoriste, chroniqueur et acteur né en 1989 à Genève. Après être passé par les cases Montreux Comedy et Couleur 3 à ses débuts, l'humoriste vit désormais à Paris, où il tourne son spectacle Bâtard Sensible en France, Suisse et Belgique. Il tient également un billet d'humeur dans l’émission La Bande originale de Nagui et Leïla Kaddour-Boudadi sur France Inter. En 2025, il a donné la réplique à Omar Sy dans French Lover sur Netflix, et a joué l’oncle un peu lourd dans Bref 2.
Bref, tout semble aller pour le mieux pour l'humoriste helvète, autant professionnellement que sentimentalement.