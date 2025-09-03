Tom Holland vante le scénario de L'Odyssée de Nolan.

Tom Holland se confie: «L'enfant en moi sera toujours là»

Tom Holland ne tarit pas d'éloges quand il s'agit de vanter le scénario du film L'Odyssée de Christopher Nolan, dont la sortie est prévue pour 2026.

Andrew MARSZAL / afp

Avec L'Odyssée et un nouveau film Spider-Man dans les tuyaux, l'année prochaine s'annonce comme celle de Tom Holland et l'acteur, célèbre pour son côté enfantin et exubérant, a du mal à contenir son enthousiasme.

L'adaptation de l'épopée d'Homère par Christopher Nolan jouit du «meilleur scénario que j'aie jamais lu», vante le comédien, qui a récemment bouclé le tournage en Méditerranée pour une sortie prévue en juillet 2026. Il y incarne Télémaque, le fils d'Ulysse, héros majeur de la Grèce antique dont L'Odyssée suit les périples mouvementés après la Guerre de Troie.

Le reste du casting est de haute volée, avec Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron et Zendaya - fiancée à Tom Holland. Nolan «est un véritable collaborateur», loue l'acteur. Le réalisateur d'Oppenheimer et d'Inception...

«...sait ce qu'il veut (...), mais ce n'est pas un environnement où l'on ne peut pas proposer d'idées ou construire des personnages de différentes manières»

Les deux Britanniques n'avaient jamais travaillé ensemble, mais ils ont beaucoup en commun. Nolan a réalisé la trilogie Batman The Dark Knight. Des longs-métrages qui comptent parmi les films de super-héros les plus réussis et les plus appréciés, tout comme ceux où Holland endosse le costume de Spider-Man. Avec Spider-Man: Brand New Day, l'acteur a rempilé pour un septième film Marvel, mais «c'est toujours comme la première fois», assure-t-il.

Juste avant son entretien avec l'AFP à Los Angeles, il était encore sur le tournage des nouvelles aventures de l'homme-araignée à Glasgow, ville écossaise choisie par la production pour servir de double à New York. «Hier, j'étais au sommet d'un char d'assaut qui roulait dans la rue principale de Glasgow, devant des milliers de fans, et c'était génial», raconte-t-il.

«C'était tellement incroyable, excitant et exaltant, et ça m'a donné un sentiment de fraîcheur» Tom Holland

Le film devrait sortir deux semaines après L'Odyssée, en plein cœur de l'été 2026.

Contre les «technologies toxiques»

Sa version de Peter Parker, l'Américain derrière le masque de Spider-Man, s'est toujours démarquée par son enthousiasme juvénile. Une joyeuse frénésie que Tom Holland adopte également pour Never Stop Playing, un court métrage réalisé dans le cadre d'une campagne pour LEGO, qui s'élève contre les multiples tentations des enfants d'aujourd'hui pour grandir trop vite.

«Avec les écrans, les téléphones, les iPads, Instagram et toutes ces technologies toxiques, c'était vraiment agréable de participer à quelque chose qui est un produit tangible», explique l'acteur. A 29 ans, il estime que sa génération a eu la chance de grandir à l'aube des réseaux sociaux, à une époque où ils étaient moins omniprésents et destructeurs qu'aujourd'hui.

«Je pense que cela met une certaine pression sur les jeunes, qui ne sont peut-être pas nécessairement eux-mêmes, mais plutôt des versions d'eux-mêmes que l'internet veut qu'ils soient» Tom Holland

Le bonheur conjugal

Ses fiançailles avec Zendaya, à qui il donne la réplique dans la saga Spider-Man, ont enflammé la toile au début de l'année, lorsque l'actrice s'est affichée aux Golden Globes avec une énorme bague étincelante.

Le couple compte-t-il avoir des enfants? «Je ne me suis pas encore lancé dans cette partie de ma vie», répond Tom Holland. «Mais il est très important de surveiller de près l'accès des jeunes à internet», ajoute-t-il. Pour l'instant, l'acteur veut maintenir la fougue de son Spider-Man. Cela «correspond vraiment à qui je suis - c'est en quelque sorte une version améliorée de moi-même».

Avec l'âge et la célébrité, «je suis devenu un peu plus introverti et j'aspire parfois à avoir un peu plus d'intimité dans ma vie», confie-t-il. «Mais je pense que l'enfant qui est en moi sera toujours là», conclut-il. «Il est très important de ne jamais perdre cette envie de jouer.»