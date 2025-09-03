Avec L'Odyssée et un nouveau film Spider-Man dans les tuyaux, l'année prochaine s'annonce comme celle de Tom Holland et l'acteur, célèbre pour son côté enfantin et exubérant, a du mal à contenir son enthousiasme.
L'adaptation de l'épopée d'Homère par Christopher Nolan jouit du «meilleur scénario que j'aie jamais lu», vante le comédien, qui a récemment bouclé le tournage en Méditerranée pour une sortie prévue en juillet 2026. Il y incarne Télémaque, le fils d'Ulysse, héros majeur de la Grèce antique dont L'Odyssée suit les périples mouvementés après la Guerre de Troie.
Le reste du casting est de haute volée, avec Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron et Zendaya - fiancée à Tom Holland. Nolan «est un véritable collaborateur», loue l'acteur. Le réalisateur d'Oppenheimer et d'Inception...
Les deux Britanniques n'avaient jamais travaillé ensemble, mais ils ont beaucoup en commun. Nolan a réalisé la trilogie Batman The Dark Knight. Des longs-métrages qui comptent parmi les films de super-héros les plus réussis et les plus appréciés, tout comme ceux où Holland endosse le costume de Spider-Man. Avec Spider-Man: Brand New Day, l'acteur a rempilé pour un septième film Marvel, mais «c'est toujours comme la première fois», assure-t-il.
Juste avant son entretien avec l'AFP à Los Angeles, il était encore sur le tournage des nouvelles aventures de l'homme-araignée à Glasgow, ville écossaise choisie par la production pour servir de double à New York. «Hier, j'étais au sommet d'un char d'assaut qui roulait dans la rue principale de Glasgow, devant des milliers de fans, et c'était génial», raconte-t-il.
Le film devrait sortir deux semaines après L'Odyssée, en plein cœur de l'été 2026.
Sa version de Peter Parker, l'Américain derrière le masque de Spider-Man, s'est toujours démarquée par son enthousiasme juvénile. Une joyeuse frénésie que Tom Holland adopte également pour Never Stop Playing, un court métrage réalisé dans le cadre d'une campagne pour LEGO, qui s'élève contre les multiples tentations des enfants d'aujourd'hui pour grandir trop vite.
«Avec les écrans, les téléphones, les iPads, Instagram et toutes ces technologies toxiques, c'était vraiment agréable de participer à quelque chose qui est un produit tangible», explique l'acteur. A 29 ans, il estime que sa génération a eu la chance de grandir à l'aube des réseaux sociaux, à une époque où ils étaient moins omniprésents et destructeurs qu'aujourd'hui.
Ses fiançailles avec Zendaya, à qui il donne la réplique dans la saga Spider-Man, ont enflammé la toile au début de l'année, lorsque l'actrice s'est affichée aux Golden Globes avec une énorme bague étincelante.
Le couple compte-t-il avoir des enfants? «Je ne me suis pas encore lancé dans cette partie de ma vie», répond Tom Holland. «Mais il est très important de surveiller de près l'accès des jeunes à internet», ajoute-t-il. Pour l'instant, l'acteur veut maintenir la fougue de son Spider-Man. Cela «correspond vraiment à qui je suis - c'est en quelque sorte une version améliorée de moi-même».
Avec l'âge et la célébrité, «je suis devenu un peu plus introverti et j'aspire parfois à avoir un peu plus d'intimité dans ma vie», confie-t-il. «Mais je pense que l'enfant qui est en moi sera toujours là», conclut-il. «Il est très important de ne jamais perdre cette envie de jouer.»