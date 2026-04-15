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Les prix «criminels» de Coachella font hurler la Toile

Certains s'endettent pour une voiture, un appart' ou des études. Et puis, il y a Coachella, à 100 balles le rail de tacos. Voici les prix «diaboliques» qu'il vous faudra payer si vous vous rendez dans ce Disneyland géant pour stars et wannabies.

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Coachella, ce n'est pas pour les cœurs faibles. Autrement dit, si vous êtes cardiaque quand il s'agit de votre porte-monnaie, ce lieu va être un enfer pour vous. Car tout, du transport à la restauration, des concerts au camping, coûte un bras.

Ou un rein, selon quel organe vous préférez vendre pour vous procurer un précieux sésame parmi les stars et autres influenceurs qui hantent le désert de Californie pour deux week-ends.

Même les jolis dessins ne vont pas apaiser votre douleur. image: capture

Et les prix montent à des niveaux stratosphériques dès que le festival débute: on parle de billets revendus quelque 4000 ou 6000 dollars. Alors qu'on partait sur des prix comme 649 dollars le week-end (ce qui fait déjà mal aux fesses, il faut le dire).

Coachella compte sur son concept de glamping (camper avec glamour et dignité ) pour soutirer des montants aussi dodus qu'une bourse universitaire. Au sommet de l'échelle du luxe, les options de glamping «ULTRA» du Safari Campground comprennent une yourte pouvant accueillir quatre personnes, et dont le prix va vous procurer des vapeurs: 41 000 dollars.

Mais siiii, ça fait rêver, qu'on vous dit. image: capture

Vous pensiez vous consoler avec la bouffe? Réfléchissez bien. Le menu, partagé sur le subreddit Coachella, affichait un prix de 23 dollars pour une vodka Red Bull et de 17 dollars pour des alcools forts, notamment la vodka Absolut, le whisky Jameson et le rhum Malibu.

L'année dernière, une festivalière est devenue virale après avoir dépensé 64 dollars pour de l'eau au concombre et deux burritos pour le petit-déjeuner.

S'endetter pour Coachella

Si vous tenez tout de même à partir en pèlerinage sur la place la plus instagrammable de la planète, vous pouvez toujours faire comme une pétée des festivaliers: un plan de paiement.

«Selon un nouveau rapport publié par Billboard le 17 avril, sur les plus de 80 000 participants au festival de musique, environ 60% ont utilisé un plan de paiement pour se procurer leurs billets.» Le média People

De façon concrète, les festivaliers s'arrangent avec le géant mondial de la ticketterie AXS.

«Ils peuvent réserver leurs billets en versant un acompte de seulement 49,99 dollars, et en réglant le reste en plusieurs mensualités. Des frais supplémentaires de 41 dollars sont appliqués pour l'utilisation du service.» source: people

Ce que ça signifie? Tout simplement qu'une partie du public ne peut pas se permettre d'être là. Et la tendance connaît une hausse drastique. Coachella a lancé le programme «achetez maintenant, payez plus tard» en 2009, mais à l'époque, seuls 18% des participants y avaient eu recours.

Le public, lui, ne semble pas plus choqué que cela. Si certains commentaires regrettent que «les gens fauchés soient prêts à tout pour paraître riches», d'autres n'y voient pas de grands inconvénients:

«Je ne vois pas pourquoi on en fait tout un plat. Est-ce différent de dire que 60% des festivaliers de Coachella paient par carte de crédit? Les gens financent leurs achats. Ce n'est pas nouveau. Tous les commerçants proposent désormais des solutions de financement, alors pourquoi blâmer les consommateurs?» un internaute au sujet des prix

La bonne recette appliquée pour Coachella pour plumer tant de bonnes âmes prêtes à aligner la moula?

«Les revendeurs profitent de l’engouement et du FOMO (fear of missing out) des fans» Le New York Post

Si, malgré tout, vous croyez dur comme fer que cette expérience sera un vrai «plus» sur votre CV (sur LinkedIn, ça compte comme «Hydratation en milieu hostile» et «Gestion de file d'attente haute performance»), il va falloir vous entraîner à faire un déni administratif à votre retour. Comme tous ceux qui n'ouvrent pas leurs lettres de rappel pour les impôts.

Combien paient les influenceurs

Même les influenceurs tirent la langue pour payer la note californienne, c'est dire. Certains n'ont pas hésité à partager la note via leurs réseaux. La star OnlyFans Sophie Rain, par exemple, a compté les frais de sa présence pour trois jours.

Elle nous sort un «modeste» 193 000 dollars, comme si de rien n'était (nous, on veut la même désinvolture quand on dépense l'équivalent d'un salaire annuel dans un gig pour hippies en goguette). Même si elle embarque des stylistes avec elle, la petite aventure dans le sable n'est pas à la portée de toutes les bourses.

@sophieraiin hopefully coachella is worth all the money that i paid 🥹 this is my first coachella ever so i wanted to go all out! hope i see a bunch of you guys there! ♬ original sound - Sophie Rain

Le trublion du net Jeremstar aussi est excédé par les prix. A voir, certains préfèrent faire quatre nuits dans un camping puant entouré de stars plutôt que d'investir dans un appart':

Sur place, la TikTokeuse Ruth Viveros a publié une vidéo montrant ce qu'elle a mangé sur place: une limonade à 17 dollars qui se résumait à une pile de glaçons, suivie de tacos à 102 dollars, notés 5 sur 10, car, bien sûr...

«C'est dégueulasse»

A ce prix, on veut au moins rencontrer Justin Bieber en personne.

Sous la vidéo, les commentaires sont dépités:

«Les prix sont diaboliques»

«Le fait que l’ENTRÉE GÉNÉRALE coûte 600 dollars et qu’il faille encore payer autant pour un repas moyen me met dans une colère irrationnelle»

Christina Gonzalez a eu plus de chance; elle a récupéré un burrito à 23 dollars «seulement», dans une boîte en carton glauque, chez One Stop Taco Shop. Parmi ses 21 000 abonnés, certains ont dénoncé des prix «criminels».

Allez, c'est le moment de résumer ce que vous devriez payer si vous vous rendiez sur place. On ne peut pas vérifier si tous les prix cités dans le listing ci-dessous sont précis, mais, au vu de l'écho que s'en fait la presse américaine, et celui des influenceurs, on veut bien y croire.

Les menus les plus abordables

Pour un sandwich sec au poulet, comptez au moins 30 dollars. Si vous trouvez que ce n'est pas digne de vous, rabattez-vous sur les frites aux truffes, à 25 balles. Heureusement, l'eau est encore abordable pour vous faire digérer ce menu qui pèse.

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C'est quoi ces mini-dramas par IA qui cartonnent sur TikTok? Vidéo: watson