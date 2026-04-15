en partie ensoleillé12°
DE | FR
burger
Divertissement
Etats-Unis

Les prix «criminels» de Coachella font hurler la Toile

Montage photo d&#039;un faux couple a Cochella quii se ruine pour uen bière.
Image: watson

Les prix «criminels» de Coachella font hurler la Toile

Certains s'endettent pour une voiture, un appart' ou des études. Et puis, il y a Coachella, à 100 balles le rail de tacos. Voici les prix «diaboliques» qu'il vous faudra payer si vous vous rendez dans ce Disneyland géant pour stars et wannabies.
15.04.2026, 18:4915.04.2026, 18:49
Joanna Oulevay
Joanna Oulevay

Coachella, ce n'est pas pour les cœurs faibles. Autrement dit, si vous êtes cardiaque quand il s'agit de votre porte-monnaie, ce lieu va être un enfer pour vous. Car tout, du transport à la restauration, des concerts au camping, coûte un bras.

Ou un rein, selon quel organe vous préférez vendre pour vous procurer un précieux sésame parmi les stars et autres influenceurs qui hantent le désert de Californie pour deux week-ends.

Même les jolis dessins ne vont pas apaiser votre douleur.
Même les jolis dessins ne vont pas apaiser votre douleur.image: capture

Et les prix montent à des niveaux stratosphériques dès que le festival débute: on parle de billets revendus quelque 4000 ou 6000 dollars. Alors qu'on partait sur des prix comme 649 dollars le week-end (ce qui fait déjà mal aux fesses, il faut le dire).

Coachella compte sur son concept de glamping (camper avec glamour et dignité) pour soutirer des montants aussi dodus qu'une bourse universitaire. Au sommet de l'échelle du luxe, les options de glamping «ULTRA» du Safari Campground comprennent une yourte pouvant accueillir quatre personnes, et dont le prix va vous procurer des vapeurs: 41 000 dollars.

Mais siiii, ça fait rêver, qu'on vous dit.
Mais siiii, ça fait rêver, qu'on vous dit. image: capture
@hawkeyewhackamole #duet with @M U A H 💋 ♬ original sound - LeoHap

Vous pensiez vous consoler avec la bouffe? Réfléchissez bien. Le menu, partagé sur le subreddit Coachella, affichait un prix de 23 dollars pour une vodka Red Bull et de 17 dollars pour des alcools forts, notamment la vodka Absolut, le whisky Jameson et le rhum Malibu.

L'année dernière, une festivalière est devenue virale après avoir dépensé 64 dollars pour de l'eau au concombre et deux burritos pour le petit-déjeuner.

@jackietanti $64 for two burritos and cucumber water !! #coachella2024 #coachellacarcamping ♬ original sound - jackie tanti

S'endetter pour Coachella

Si vous tenez tout de même à partir en pèlerinage sur la place la plus instagrammable de la planète, vous pouvez toujours faire comme une pétée des festivaliers: un plan de paiement.

«Selon un nouveau rapport publié par Billboard le 17 avril, sur les plus de 80 000 participants au festival de musique, environ 60% ont utilisé un plan de paiement pour se procurer leurs billets.»
Le média People.
Les stars s'en sont pris plein la tronche

De façon concrète, les festivaliers s'arrangent avec le géant mondial de la ticketterie AXS.

«Ils peuvent réserver leurs billets en versant un acompte de seulement 49,99 dollars, et en réglant le reste en plusieurs mensualités. Des frais supplémentaires de 41 dollars sont appliqués pour l'utilisation du service.»
source: people

Ce que ça signifie? Tout simplement qu'une partie du public ne peut pas se permettre d'être là. Et la tendance connaît une hausse drastique. Coachella a lancé le programme «achetez maintenant, payez plus tard» en 2009, mais à l'époque, seuls 18% des participants y avaient eu recours.

Coachella: la plupart des festivaliers n'en ont pas les moyens

Le public, lui, ne semble pas plus choqué que cela. Si certains commentaires regrettent que «les gens fauchés soient prêts à tout pour paraître riches», d'autres n'y voient pas de grands inconvénients:

«Je ne vois pas pourquoi on en fait tout un plat. Est-ce différent de dire que 60% des festivaliers de Coachella paient par carte de crédit? Les gens financent leurs achats. Ce n'est pas nouveau. Tous les commerçants proposent désormais des solutions de financement, alors pourquoi blâmer les consommateurs?»
un internaute au sujet des prix

La bonne recette appliquée pour Coachella pour plumer tant de bonnes âmes prêtes à aligner la moula?

«Les revendeurs profitent de l’engouement et du FOMO (fear of missing out) des fans»
Le New York Post

Si, malgré tout, vous croyez dur comme fer que cette expérience sera un vrai «plus» sur votre CV (sur LinkedIn, ça compte comme «Hydratation en milieu hostile» et «Gestion de file d'attente haute performance»), il va falloir vous entraîner à faire un déni administratif à votre retour. Comme tous ceux qui n'ouvrent pas leurs lettres de rappel pour les impôts.

Combien paient les influenceurs

Même les influenceurs tirent la langue pour payer la note californienne, c'est dire. Certains n'ont pas hésité à partager la note via leurs réseaux. La star OnlyFans Sophie Rain, par exemple, a compté les frais de sa présence pour trois jours.

Elle nous sort un «modeste» 193 000 dollars, comme si de rien n'était (nous, on veut la même désinvolture quand on dépense l'équivalent d'un salaire annuel dans un gig pour hippies en goguette). Même si elle embarque des stylistes avec elle, la petite aventure dans le sable n'est pas à la portée de toutes les bourses.

@sophieraiin

hopefully coachella is worth all the money that i paid 🥹 this is my first coachella ever so i wanted to go all out! hope i see a bunch of you guys there!

♬ original sound - Sophie Rain

Le trublion du net Jeremstar aussi est excédé par les prix. A voir, certains préfèrent faire quatre nuits dans un camping puant entouré de stars plutôt que d'investir dans un appart':

@bestofjeremstar Ils abusent de ouf sur les prix avec Coachella 😱😱 #jeremstarhotel #jeremstarcoachella #jeremstarusa #jeremstarlagosse #lesvoyagesdejeremstar ♬ son original - Best Of Jeremstar

Sur place, la TikTokeuse Ruth Viveros a publié une vidéo montrant ce qu'elle a mangé sur place: une limonade à 17 dollars qui se résumait à une pile de glaçons, suivie de tacos à 102 dollars, notés 5 sur 10, car, bien sûr...

«C'est dégueulasse»
@ruthsviveros Taco stand & lemonade! #coachella #festivalseason #coachellafood ♬ original sound - Ruth Viveros
A ce prix, on veut au moins rencontrer Justin Bieber en personne.
A ce prix, on veut au moins rencontrer Justin Bieber en personne.
Image

Sous la vidéo, les commentaires sont dépités:

«Les prix sont diaboliques»
«Le fait que l’ENTRÉE GÉNÉRALE coûte 600 dollars et qu’il faille encore payer autant pour un repas moyen me met dans une colère irrationnelle»

Christina Gonzalez a eu plus de chance; elle a récupéré un burrito à 23 dollars «seulement», dans une boîte en carton glauque, chez One Stop Taco Shop. Parmi ses 21 000 abonnés, certains ont dénoncé des prix «criminels».

@cristinaggonzalez Coachella burrito #coachella #coachellacamping #coachella2026 #coachellavlog ♬ original sound - Cristina
Les looks de stars les plus ratés de Coachella

Allez, c'est le moment de résumer ce que vous devriez payer si vous vous rendiez sur place. On ne peut pas vérifier si tous les prix cités dans le listing ci-dessous sont précis, mais, au vu de l'écho que s'en fait la presse américaine, et celui des influenceurs, on veut bien y croire.

Les menus les plus abordables

Pour un sandwich sec au poulet, comptez au moins 30 dollars. Si vous trouvez que ce n'est pas digne de vous, rabattez-vous sur les frites aux truffes, à 25 balles. Heureusement, l'eau est encore abordable pour vous faire digérer ce menu qui pèse.

Image
image: instagram @delish
Image
image: instagram @delish
Image
image: instagram @delish
Image
image: instagram @delish
Image
instagram@todayyearsold
Image
instagram@sellmeparis
Image
instagram@sellmeparis
Image
instagram@sellmeparis

Les borne de recharge sécurisées

Image
instagram@todayyearsold

Les accommodations

Image
instagram@todayyearsold
Humeur
Pourquoi cette Suissesse nous a cruellement manqué à Coachella
Image
instagram@todayyearsold

Les suites

Image
instagram@todayyearsold
Image
instagram@todayyearsold
Image
instagram@liveforclass
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Les stars s'en sont pris plein la tronche à Coachella
Les stars s'en sont pris plein la tronche à Coachella
de Marine Brunner
Pourquoi cette Suissesse nous a cruellement manqué à Coachella
1
Pourquoi cette Suissesse nous a cruellement manqué à Coachella
de Joanna Oulevay
«J'étais le roi du monde»: Cet ex-étudiant romand est de retour sur Netflix
«J'étais le roi du monde»: Cet ex-étudiant romand est de retour sur Netflix
de Joanna Oulevay
On a déniché les meilleurs looks de Polymanga
On a déniché les meilleurs looks de Polymanga
de Joanna Oulevay
Céline Dion de retour: voici combien de places seront en vente
Céline Dion de retour: voici combien de places seront en vente
Les 7 crimes culinaires les plus spectaculaires de tous les temps
Les 7 crimes culinaires les plus spectaculaires de tous les temps
de Oliver Baroni
Arrêtez tout, le trailer de «Dune 3» est là!
Arrêtez tout, le trailer de «Dune 3» est là!
de Sainath Bovay
Les dessous scandaleux des Oscars 2026
1
Les dessous scandaleux des Oscars 2026
de Marine Brunner
Charles III cache un talent inattendu
Charles III cache un talent inattendu
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
de Fred Valet
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
de Thomas Studer

C'est quoi ces mini-dramas par IA qui cartonnent sur TikTok?

Vidéo: watson

Voici à quoi ressemblent les nouveaux emojis Apple

1 / 10
Voici à quoi ressemblent les nouveaux emojis Apple

Le coffre au trésor
source: emojipedia
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Katy Perry m'a touché la poitrine»: Une vieille interview ressurgit
Après les accusations d'agression sexuelle formulées par Ruby Rose contre Katy Perry, une vieille interview de l'actrice Anna Kendrick évoquant son «étrange» rencontre avec la chanteuse lors des Grammy Awards vient de refaire surface sur Internet.
Il est de ces séquences qui, bien qu'apparemment innocentes sur le moment, peuvent resurgir à des moments bien inopportuns. C'est sans doute le cas de cette interview accordée par Anna Kendrick au talk-show de Conan O'Brien, en 2014, durant laquelle l'actrice a raconté en détail l'approche de Katy Perry, lors des Grammy Awards.
L’article