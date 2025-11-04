assez ensoleillé11°
Société
David Beckham

David Beckham enfin anobli par Charles III

Sir David Beckham is made a Knight Bachelor by Britain&#039;s King Charles III during an Investiture ceremony at Windsor Castle, Berkshire, England, Tuesday, Nov. 4, 2025. (Jonathan Brady/PA via AP)
Le footballeur à la retraite est devenu chevalier au cours d'une cérémonie organisée au château de Windsor.Image: AP PA

Appelez-le «Sir David»

Vingt-cinq trophées, 115 sélections en équipe d'Angleterre, cinq tournois internationaux et d'innombrables buts inestimables, mais ce titre lui échappait encore. Ce mardi matin, David Beckham a officiellement été sacré chevalier par le roi d'Angleterre, après plus d'une décennie à courir après cet honneur prestigieux.
04.11.2025, 16:5804.11.2025, 16:58
Marine Brunner
Marine Brunner

Il était temps! Fan de la royauté autoproclamé, David Beckham a enfin fini par ployer le genou devant Sa Majesté pour devenir «Sir», à l'issue d'une cérémonie organisée au château de Windsor. Conformément à la tradition, Charles III a dégainé l'épée avant d'enjoindre au jeune chevalier de 50 ballets de se relever.

«Levez-vous, Sir David!»
Sir David Beckham is made a Knight Bachelor by Britain&#039;s King Charles III during an Investiture ceremony at Windsor Castle, Berkshire, England, Tuesday, Nov. 4, 2025. (Jonathan Brady/PA via AP) B ...
David Beckham ne pouvait pas cacher sa satisfaction après ce grand moment. Keystone

La fin d'une odyssée de 14 ans

Honoré pour ses services rendus au sport et ses œuvres caritatives, cela faisait des années que David Beckham lorgnait sur ce titre de noblesse. On ne le rappellera jamais assez, mais après avoir été nominé pour la première fois au titre de chevalier en 2011, il avait été discrètement mis sur liste noire après avoir été impliqué dans une affaire d'évasion fiscale en 2014.

Pour ne pas arranger son cas, en 2017, David s'était insurgé par email d'avoir été rayé de la liste des candidats, qualifiant le comité de «connards ingrats» - et en insistant bien sur le fait qu'il se fichait complètement d'être anobli. «C'est une honte», aurait-il écrit dans un courriel privé, ajoutant que s'il était américain, «j'aurais obtenu quelque chose comme ça il y a dix ans»...

Il n'en fallait pas plus pour réduire ses espoirs de devenir un jour chevalier à néant.

Grâce à Charles, David Beckham va réaliser son rêve ultime

L'administration fiscale britannique l'a toutefois innocenté en 2021, lui ouvrant à nouveau la voie vers le titre de chevalier. L'ex-star de Manchester City a également reçu le soutien précieux de l'Unicef, avec laquelle il collabore depuis plus de 20 ans, et du British Fashion Council, pour recevoir cette prestigieuse distinction.

Du miel contre un titre

Cet anoblissement s'inscrit également dans un contexte de rapprochement croissant avec le roi. Lors de leur rencontre en mai 2023, David avait offert à Charles III un pot de son miel maison, fabriqué dans la grange du couple dans l'Oxfordshire. Selon le Daily Mail, le souverain avait été stupéfait d'apprendre le passe-temps du footballeur et leur amour commun pour les abeilles et le jardinage.

Ceci dit, David Beckham et son épouse Victoria n'ont pas attendu de pouvoir papoter graines et sécateurs avec Charles pour flirter avec la famille royale britannique: tous deux assisté au mariage de William et Kate à l'abbaye de Westminster en 2011, ainsi qu'à celui du prince Harry et de Meghan à Windsor, en 2018.

WINDSOR, ENGLAND - MAY 19: David Beckham and Victoria Beckham attend the wedding of Prince Harry to Ms Meghan Markle at St George&#039;s Chapel, Windsor Castle on May 19, 2018 in Windsor, England. Pri ...
Le couple au mariage d'Harry et Meghan, il y a 7 ans.WireImage

A la mort de la reine Elizabeth en 2022, David Beckham, «grand monarchiste», n'a pas hésité un instant à faire la queue pendant 13 heures avec le public pour voir sa dépouille exposée à Westminster Hall.

Elizabeth II
Cette star du foot a fait la queue durant plus de 12 heures pour dire au revoir à la reine

Pour cette cérémonie de remise de titre très particulière ce mardi, David, flanqué de ses parents, Ted et Sandra, et de son épouse Victoria, portait un costume à la hauteur.

WINDSOR, ENGLAND - NOVEMBER 4: Sir David Beckham poses with wife Victoria after receiving his knighthood for services to sport and charity at Windsor Castle on November 4, 2025 in Windsor, England. (P ...
David et Victoria Beckham étaient évidemment habillés par Madame.Getty Images Europe

Selon le Daily Mail, c'est sa femme herself qui a confectionné ce complet pour homme avec queue-de-pie. C'est la première fois qu'elle fabriquait un vêtement pour son mari.

«David taquine Victoria en lui disant qu'elle ne lui confectionne jamais de vêtements»
Un ami du couple, au Daily Mail

«Alors, lorsqu'ils ont appris au printemps que David allait vivre son grand jour à Windsor plus tard dans l'année, Victoria a décidé qu'elle avait suffisamment de temps pour réaliser ce projet», poursuit l'initié. «Elle n'avait jamais fait quelque chose de tel auparavant et elle savait que cela lui prendrait beaucoup de temps, mais Victoria savait que la cérémonie d'investiture était encore loin.»

Victoria Beckham fait 8 révélations choquantes sur Netflix

«Le fait que David porte une tenue de Victoria Beckham rendra cette journée spéciale encore plus spéciale», concluait la source - à juste titre.

La remise du titre et la cérémonie se sont poursuivies avec une petite fête organisée avec les proches du jeune chevalier. Si trois des enfants du couple Beckham, Romeo, Cruz et Harper, ont affiché présent, il va sans dire que l'aîné, Brooklyn, et son épouse, Nicola, ont brillé par leur absence. Le conflit façon Harry et Meghan qui divise la famille ne semble pas près de s'apaiser.

Une guerre «comme Harry et Meghan» déchire la famille Beckham

Brooklyn et Nicola, exilés aux Etats-Unis, ont ainsi boudé toutes les célébrations du 50e anniversaire de David en mai dernier. Et lorsque l'anoblissement de son père a été annoncé au printemps dernier, le fils prodigue ne l'a félicité ni publiquement ni en privé, alors que ses deux frères ont fait grand cas de la nouvelle sur les réseaux sociaux.

C'est peut-être le prix de vouloir tout faire comme les royals.

