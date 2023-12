Coucou à toi aussi, Brad! Image: keystone

People

C'est l'anniv' de Brad Pitt! Voici 7 preuves que cet homme est super

Ce 18 décembre 2023, Brad Pitt souffle ses 60 bougies. Voilà plusieurs décennies que cet homme est beau, drôle, sympa, talentueux, et tout ça, en donnant l'impression de ne faire aucun effort. Retour sur 7 highlights de sa vie, choisis de manière totalement biaisée par l'amour que je lui porte.

Ça y est. Brad Pitt est un sexagénaire. Balancé comme ça, ça met un petit coup de vieux à tout le monde. Mais Brad (oui, je l'appelle juste Brad) est intemporel. Immortel. Et, à l'inverse de son ami George Clooney, Brad n'est pas chiant, sa vie n'est pas un long fleuve tranquille, son histoire n'a pas le goût d'une soupe insipide réchauffée au micro-ondes. Brad a 60 ans et il est merveilleux, la preuve par 7.

« Pas honte » d'avoir été un gros poulet

Toute personne normalement constituée connaît cette anecdote. Brad, avant de devenir the Brad, a eu plusieurs petits boulots. Déménageur, chauffeur, livreur... Mais surtout, Brad a été mascotte, il s'est déguisé en gros poulet pour la chaîne de fastfood El Pollo Loco.

On a tous un passé, et parfois, il revêt la forme d'un gros poulet. dr

Pensez-vous que l'anecdote embarrasse l'acteur? Aucunement. Sur le plateau d'Ellen DeGeneres, avec un accent américain qui donne envie de tout plaquer pour se faire un road trip sur la Route 66 dans une Mercedes-Benz 560 SL rouge décapotable, Brad a répondu:

«A man's gotta eat. No shame» Qu'on pourrait traduire par «Il faut bien manger. [...] Aucune honte».

Brad incarne ainsi l'espoir. Ça n'est pas parce que vous démarrez dans la vie avec un job de merde que vous ne gagnerez jamais d'Oscar. (Une certaine Meghan Markle a, elle, ouvert des boîtes dans un jeu télévisé. Elle a fini (brièvement) «Altesse Royale». Arrêtez de geindre et croyez en vos rêves, que diable.)

Capillairement parlant , le mec est audacieux

Les mauvaises langues diront que, côté coupe, il s'est longtemps cherché (et pas toujours trouvé). Laissez-les dire. Ces gens possèdent sûrement une coupe excessivement basique. Brad, lui, est un aventurier capillaire. On lui a connu la crinière très longue et très blonde, la mèche rebelle, le carré wavy, le décollement de racines, la queue de cheval, la gomina, la raie sur le côté, la coupe de vieux présentateur télé, la décoloration, la coloration, la boule à (presque) zéro... On l'a même vu avec coupe courte façon Victoria Beckham.

Brad Pitt et ses nombreuses coupes de cheveux, des années 2000 à 2023:

1 / 31 Brad Pitt et ses nombreuses coupes de cheveux: Brad Pitt à Cannes en 2012. source: epa / guillaume horcajuelo

Ce qu'on retient? Tout lui va. On dit de certaines personnes «il a une tête à chapeau». Brad, lui, a une tête à cheveux. Qu'importe leur longueur, leur coupe, leur couleur, tout est merveilleux sur lui. Et tant qu'à faire, un mot sur sa pilosité faciale: même le bouc lui va (alors que c'est très moche sur n'importe quel autre humain, messieurs, merci d'en prendre note). Il a même osé les couettes dans la barbe, agrémentées de perles.

Y a moyen de se faire des soirées entre potes sympas

Votre mec (ou votre coloc, bref, on s'en fout), Christian, est vendeur en assurances. Il se réjouit de toucher sa prime pour s'offrir un nouvel écran plat pour voir le prochain LS-Servette. Il invitera Jérôme, le startuper toujours en train de lever des fonds pour fabriquer des coussins connectés, Dylan, l'éternel artiste incompris qui bosse dans un resto «en attendant de se faire signer par un label» et Paul, l'architecte, «celui qui a réussi mais qui bosse comme un chien».

Pendant ce temps, Brad et ses amis Leo DiCaprio, George Clooney et Quentin Tarantino, pour ne citer qu'eux, refont le monde dans le sud de la France. «On fait l'apéro chez toi ou chez moi aujourd'hui?», lui lance son pote George. «Oh, comme tu veux, j'ai du vin au frais», lui répond Brad. «Ah au fait, je suis en train de bosser sur un nouveau projet qui va sûrement choper quelques Oscars, ça vous dit?», leur balance Quentin.

via GIPHY «Après cette cérémonie à la con où on va encore nous encenser, ça te dit une petite bière?»

Avouez que ça claque un peu plus quand c'est pas chez vous (et pas avec vos potes) que l'apéro se passe. Et encore une fois, il ne sert à rien d'envier Brad, il a commencé en tant que mascotte de gros poulet. Fun fact: il est végétarien. Dégoûté à cause du poulet frit...?

Il a le cœur sur la main

Pendant la pandémie, alors que vous vous battiez pour un paquet de rouleaux de PQ à la Coop et que vous participiez à la pénurie de levure et de farine en faisant des banana breads au lieu de télé-travailler, Brad, lui, aidait son prochain. Il a fait du bénévolat auprès de Watts Community Core pour livrer de la nourriture aux familles dans le besoin.

Un vieux jeans, une chemise à carreaux, une mèche rebelle. Cette nonchalance gracieuse est indécente. Épouse-moi. Image: twitter

Et l'ami Brad n'en était pas à son coup d'essai. En dehors d'avoir tenté d'adopter la moitié des enfants de la planète, il est engagé dans de nombreuses causes humanitaires. Il défend le mariage homosexuel, a filé un million de dollars à Médecins sans frontières et, avec ses propres fondations, reconstruit des maisons dans des zones sinistrées.

Il aime la Suisse

OK, j'extrapole. Il aime UNE Suissesse, Ines de Ramon. Et Brad est un homme ouvert, qui n'a pas peur de la différence d'âge: la Genevoise est née en 1992.

C'est fou parce que justement, moi aussi je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit, je suis née en 1991 et j'attends sagement mon tour.

Arrêtons-nous un instant sur sa plastique

Ouiiii, je sais, on est en 2023, la beauté est intérieure, on ne juge pas les gens sur leur physique, on ne sexualise pas les gens, etc etc. Maintenant que c'est dit, hello les plaques de choc de Brad! Et on ne parle pas d'un homme qui eut été vaguement regardable comme son ami DiCaprio à la fin des années 90. Brad, lui, a été beau de manière régulière tout au long de sa vie, indépendamment de ses coupes de cheveux. Saluons la régularité du mec.

via GIPHY Avec un sèche-cheveux à la main dans Thelma et Louise, en 1991.

Il a d'ailleurs reçu l'Oscar et le Golden Globe de Meilleur acteur dans un second rôle en 2020 avec Once Upon a Time... in Hollywood. Était-ce grâce à cette scène de jeter de t-shirt? On peut légitimement se poser la question, et en déduire que oui, et décréter que c'est mérité.

L'éternelle Jennifer Aniston

On pourrait parler des femmes de la vie de Brad pendant des heures (même si je n'en fais pas encore partie). Mais on peut aussi faire l'impasse sur certaines relations, genre la gourou du bien-être chelou Gwyneth Paltrow, et son bain de vapeur vaginal. Ou Angelina Jolie et leur divorce compliqué.

Ou alors, on peut carrément se focaliser sur sa relation avec Jennifer Aniston. Ah, qu'est-ce qu'ils étaient beaux. Ils se rencontrent en 1998, se marient deux ans plus tard. Ils jouent même ensemble dans un épisode de Friends, tenant le rôle d'un ancien camarade de Rachel (Jennifer Aniston) qui faisait partie, avec Ross, du «club des détesteurs de Rachel Green». Ils sont drôles, ils sont beaux.

Puis, fin janvier 2005, c'est le drame. Brad et Jennifer se séparent, le divorce est prononcé quelques mois plus tard. Tout aurait pu s'arrêter là, mais douze ans plus tard, Brad présente publiquement ses excuses à Jennifer. Puis, ils se croient aux SAG Awards en 2020, devant les photographes, et cassent internet. Une série de photos qui leur a valu de devoir assurer que non, ils n'étaient pas à nouveau secrètement ensemble (même si on aurait trouvé ça merveilleux).

Et alors que la pandémie bat son plein, les deux stars se retrouvent dans le cadre d'une lecture sur Zoom. Et là...

«Hi Brad, you know how cute I always thought you were. I think you're so sexy» Jennifer Aniston.

Ouf, ça m'a donné chaud, tout ça. Allez, happy B-Day Brad!