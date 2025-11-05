Ana de Armas, 37 ans, serait à nouveau célibataire. Keystone

La femme la plus prisée d'Hollywood est à nouveau sur le marché

La nouvelle a circulé discrètement dans les tabloïds ces derniers jours: l'un des couples les plus affriolants et les plus sexy du cinéma américain vient de mettre secrètement fin à quelques mois de romance très médiatisés.

Certaines ruptures, comme le second mariage éclair de Jennifer Lopez et Ben Affleck, font le don de faire la Une pendant des semaines. D'autres, par nature moins exposées, ont lieu dans l'ombre. C'est le cas de la - brève - liaison entre les acteurs Tom Cruise et Ana de Armas. Après près d'un an de relation vécue relativement sous les radars, le couple aurait rompu il y a quelques semaines, sans que personne ne se rende compte de rien.

Comme l'a confié une source à Us Weekly:

«Tom et Ana, c'est terminé pour le moment» Bim.

Sans manquer d'ajouter: «C'était surtout la décision d'Ana, car les choses allaient très vite et elle commençait à se sentir un peu mal à l'aise avec la rapidité des événements.»

L'actrice de 37 ans et son collègue de 63 ans avaient été au cœur de rumeurs frénétiques depuis février, après avoir été aperçus à plusieurs reprises à Londres. Puis, cet été, Tom Cruise et Ana de Armas ont été photographiés en vacances ensemble à Minorque, en Espagne, ainsi que dans le Vermont, où Madame possède une maison.

A l'époque, une source affirmait encore que leur relation n'était «pas de nature romantique». Mais les photographies du duo étaient assez explicites.

Les deux acteurs avaient été photographiés main dans la main dans le Vermont, où l'actrice possède une maison. image. X

La source confie encore que l'alchimie entre les deux partenaires officieux était totalement «indéniable» lors des préparatifs de tournage du thriller surnaturel Deeper, dont la production est actuellement suspendue. «Ils passaient leurs journées ensemble à se préparer et à s'entraîner pour les scènes sous-marines intenses.»

«Au départ, il y avait un profond respect professionnel, puis la passion s'est transformée en quelque chose de plus profond. Tom était complètement subjugué par Ana» Une source d'Us Weekly

Initialement, tous deux prévoyaient de garder leur relation «très privée» afin de se protéger de «l'intense attention médiatique». Le statut de superstar de Tom Cruise étant, il semblerait qu'il s'agissait d'une des principales raisons pour lesquelles la comédienne n'était pas sûre que leur relation puisse se transformer en une romance durable.

«Elle n’aime pas être sous les feux des projecteurs», a confié la source à Us Weekly, ajoutant que sa tendance à préserver sa vie privée était «une des choses que Tom apprécie chez elle».

En octobre, sans que le duo n'ait jamais confirmé quoi que ce soit, une source confirmait alors au magazine People qu'Ana de Armas était à nouveau «célibataire» depuis un certain temps. «Elle reste en contact avec Tom, et ils ont un projet de film en cours qu'elle attend avec impatience.»



C'était quelques jours avant qu'Us Weekly ne confirme à son tour que Cruise et de Armas avaient mis fin à une relation «plus romantique» qu'amicale (décidément, ça tourne autour du pot). Ceci dit, malgré le fait que l'actrice «aie mis un frein à leur relation, elle l’apprécie toujours beaucoup et ils ont une connexion. Ils verront comment les choses évolueront».

«Ils veulent rester amis, mais elle avait besoin de prendre du recul» Une source d'Us Weekly

Au-delà de sa relation très discutée avec Tom Cruise, il se dit que l'actrice d'origine cubaine et star du film Ballerina aurait surtout été «occupée» par le travail, notamment par «un nouveau projet». Un pétard plus humide que mouillé, donc. Affaire à suivre! (mbr)