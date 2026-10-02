Arabella Stanton, Dominic McLaughlin et Alastair Stout incarnent Hermione Granger, Harry Potter et Ron Weasley dans la nouvelle série. (Source: IMAGO/Supplied by LMK)

Ce village n'en peut plus de Harry Potter

Pour les besoins du tournage de la nouvelle série HBO, le village anglais de Latimer a été entièrement bouclé. Entre déviations impraticables et compensations financières ciblées, le mécontentement gronde chez les riverains.

Birthe Wenge / t-online

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C'est ce qui s'appelle être victime de la magie du cinéma. Dans le cadre de la deuxième saison de la très attendue série Harry Potter, la société Plum Jam Productions, filiale de Warner Bros. Discovery, a posé ses caméras dans le paisible village de Latimer. Mais ce décor champêtre du Buckinghamshire s'est rapidement transformé en piège à ciel ouvert pour la population locale.

La localité nommée Latimer a été perturbée par l'arrivée de l'équipe de Harry Potter. image: wikipédia/dr

Du 28 au 30 septembre, le bourg a été soumis à un régime de circulation draconien afin de permettre l'installation des décors et des véhicules d'époque. Si des accès très stricts étaient accordés le lundi et le mercredi aux heures de pointe, la journée du mardi a franchi un cap: le centre du village était hermétiquement fermé de 7h à 19h, ne laissant passer que les véhicules d'urgence.

Un détour de 18 kilomètres

Face à ce blocus, le quotidien des résidents a viré au parcours du combattant. La principale voie de déviation proposée, Blackwell Hall Lane, n'est autre qu'une petite route de campagne étroite, non éclairée et à voie unique, rapidement saturée. L'autre alternative imposait aux habitants un détour d'environ 18 kilomètres, rallongeant les trajets d'au moins 20 minutes.

«Je me suis retrouvée coincée pendant 15 minutes derrière deux camionnettes qui essayaient de se croiser», a raconté Candice Adams, enseignante installée dans le quartier de Parkfield Latimer, à la BBC. Faute d'accès, elle a dû patienter de longues heures avant de pouvoir rentrer chez elle le lundi soir, déplorant un sentiment d'abandon:

«Ils ne se souciaient absolument pas de la façon dont nous allions entrer et sortir. Ils ne se préoccupaient que de leur production pendant ces trois jours.» bbc

Outre le chaos logistique, une fracture s'est installée entre les villageois. La société de production a en effet indemnisé certains habitants du centre pour l'utilisation de leur allée et la réallocation de leurs places de parc. «Les habitants du bas du village ont été dédommagés, tout va bien pour eux. Mais nous, nous sommes complètement enclavés quand ces voies sont bloquées», a encore regretté Candice Adams.

D'autres résidents, comme Julia Jenkin, habitante du secteur depuis les années 1980, ont tout simplement renoncé à quitter leur domicile pendant le tournage pour éviter un naufrage routier.

La production et les autorités locales se défendent

Du côté de la municipalité, le discours se veut rassurant. Thomas Broom, responsable adjoint des transports du conseil du Buckinghamshire, a assuré à la BBC que le comté possédait une solide tradition d'accueil des tournages, génératrice de retombées économiques majeures.

Selon lui, la fermeture a respecté les procédures habituelles et la production s'est efforcée d'adapter son dispositif aux remarques des riverains. Un engagement confirmé par la société de production dans un courrier adressé le 11 septembre aux résidents, où elle affirmait mesurer les risques de congestion et faire son possible pour rendre la situation «aussi gérable que possible».

Si une partie des équipes de production est saluée pour sa courtoisie sur le terrain, Warner Bros. s'est refusé à tout commentaire officiel. L'essentiel du tournage de ce reboot HBO doit se poursuivre dans les studios voisins de Leavesden, dans le Hertfordshire, laissant derrière lui des villageois essorés mais bien décidés à retrouver leur tranquillité.

(traduit par jod)