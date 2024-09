Bella Hadid est de retour

C'est la nouvelle qui a réjoui les fashionistas du monde entier. Bella Hadid est revenue et le monde peut enfin respirer à nouveau.

Plus de «Divertissement»

Et on a envie de vous dire qu'il était temps! Le mannequin star avait quitté les Fashion Week au profit des pierres énergisantes et de l'amour. En effet, depuis l'officialisation de son couple avec Adan Banuelos, Bella Hadid s'était plutôt montrée à dos de cheval plutôt que sur les podiums. Mais la jeune femme de 27 ans a mis fin aux rumeurs de fin de carrière mardi, lorsqu'elle est apparue défilant pour Saint Laurent à Paris.

Egérie de la marque

Celle qui incarne le «chic à la française» selon Vogue a ainsi créé la surprise en apparaissant, l'air de rien, parmi les autres mannequins du défilé. Egalement égérie de la maison française, Bella Hadid est officiellement de retour dans la sphère mode. Et forcément, quoi de mieux que la Fashion Week de Paris pour le faire savoir au monde entier.

Si depuis le début de son idylle avec Adan Banuelos Bella Hadid semble avoir complètement changé de style de vie, c'est sous un tout autre jour que cette dernière s'est montrée dans les rues de la capitale française. Le mannequin a ainsi troqué ses jambières en cuir, chapeau de cow-boy et ceinture à boucle pour un look plus «délicat et sobre», décrit le magazine français. Une tenue évidemment signée Saint Laurent.

Bella Hadid pour Saint Laurent à la Fashion Week de Paris 2024. Image: tagwalk

Sous la direction artistique d’Anthony Vaccarello, la marque a offert un show minimaliste et sophistiqué, fidèle à l’élégance intemporelle de son ADN. Vêtue notamment d'un costume noir oversize aux épaules structurées, Bella a capté tous les regards dès son entrée sur le catwalk.

Un retour applaudi

Le public, composé de stars internationales, a réagi avec enthousiasme à cette réapparition inattendue. Sur les réseaux sociaux, les images de Bella Hadid foulant le podium sont rapidement devenues virales confirmant ainsi l'engouement des internautes pour le retour de la star. «Un grand jour pour célébrer le grand retour de Bella Hadid, l'un des mannequins les plus talentueux de sa génération», s'exclame notamment Matthieu Bobard Deliere, journaliste mode pour le magazine français Elle.

Malgré son absence des défilés, Bella Hadid est restée une figure influente dans l’industrie. Active sur les réseaux sociaux et impliquée dans diverses causes, notamment en lien avec la santé mentale ou encore la guerre en Palestine, elle a su maintenir une relation avec ses fans tout en restant relativement discrète sur ses projets futurs. Mais sa réapparition pour Saint Laurent pourrait marquer le début d’une nouvelle ère dans sa carrière.