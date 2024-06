Dans ce clip, Bella Hadid s’engage en soutien à Gaza

Dans ce clip, Bella Hadid s’engage

Le mannequin d'origine palestinienne a participé à un clip vidéo enregistré entre 2021 et 2024 à Gaza, dans une Palestine «occupée depuis toujours».

L'artiste canado-soudanais Mustafa, autrefois connu sous le nom de Mustafa the Poet, a dévoilé mercredi son dernier single et clip intitulé Gaza Is Calling. Réalisé par Hiam Abbas entre 2021 et 2024, ce projet voit tous ses bénéfices être reversés au Fonds de secours pour les enfants palestiniens. Sur Instagram, Mustafa partage les détails de la création de ce morceau, racontant le processus de 2021 à aujourd'hui.

«Ce qui me hante, c’est que cette chanson/ce film a été écrit et enregistré il y a si longtemps, c’est aussi une preuve de ce que ce cauchemar et cette occupation ont toujours été, comment avant la caméra, il y avait déjà un ange qui comptait la mort d’un enfant, la mort d’une liberté, la mort d’une innocence.» Mustafa

La vidéo suit une narration menée par Bella Hadid et MC Abdul alors qu'ils contemplent de vieilles photos et partagent leur chagrin, entrecoupée par l'histoire parallèle d'Israa Ahmed et de son frère, deux enfants dans un camp de réfugiés à Jénine marqué par la destruction.

Une histoire vraie, qui relate la sienne et celle d'un ami de Gaza qu'il raconte avoir rencontré à onze ans, raconte-t-il. S'ils ont grandi ensemble à Toronto, cette amitié n'a pas pu résister à la violence qu'ils affrontaient. Que ce soit la violence dans leur nouveau foyer, ou celle qui avait suivi son ami depuis Gaza.

«Chaque guerre est la nôtre et il faut la dénoncer» Mustafa

Ce n'est pas la première fois que Bella Hadid, d'origine palestinienne, s'engage en faveur de son pays. A Cannes, le mannequin s'était d'ailleurs promené portant une robe en soutien aux Palestiniens de Gaza.