Jennifer Lopez a déposé les papiers d'une première demande de divorce en août, après à peine deux ans de mariage. getty/watson

Ben Affleck et Jennifer Lopez ont franchi une étape importante

Cinq mois seulement après que JLo a déposé les papiers du divorce, l'ancien powercouple aurait déjà réglé la procédure et déterminé la manière appropriée de partager leurs biens. Et non, pas de pension alimentaire mirobolante à l'horizon.

Plus de «Société»

2025 se placera sous le signe des divorces enfin conclus et des fiançailles pleines de fraîcheur. Après un accord inespéré entre Angeline Jolie et Brad Pitt au terme de huit années de procédures houleuses, puis l'annonce des fiançailles toutes fraîches de Zendaya et de son chouchou Tom Holland qui a fait palpiter l'actualité people, c'est au tour des Bennifer de trouver un arrangement dans leur divorce imminent.

Selon TMZ, toujours bien renseigné, le couple a peaufiné les détails du divorce et le mariage prendra officiellement fin dans un mois et demi, le 20 février. Six mois, très exactement, après que Jennifer Lopez a mis un terme à cette relation aussi brève qu'intense.

Il faut dire que Ben et Jennifer n'avaient pas conclu de contrat de mariage avant leur union en juillet 2022, ce qui signifie généralement pour les conjoints de placer tout ce qu'ils ont acquis pendant leurs années ensemble dans un pot commun. Un divorce les forcerait donc à faire moitié-moitié.

C'était sans compter, dans ce cas précis, sur l'intervention de la reine du divorce bien connue à Hollywood, Laura Wasser, qui s'est occupée des négociations un peu comme un accord prénuptial. L'accord qui en résulte est, somme toute, très simple: chacun sera libre de repartir avec ses biens personnels acquis pendant le mariage sous le bras. Ni l'un ni l'autre ne devra non plus se fendre d'une pension alimentaire.

Chacun sa part

Un arrangement qui doit susciter des soupirs de soulagement de part et d'autre, puisque les affaires de Ben Affleck comme de JLO ont été fructueuses pendant leurs deux années de mariage. L'acteur, qui a fondé sa société de production avec Matt Damon environ quatre mois après le mariage en 2022, a produit depuis plusieurs films à succès dont Air, Unstoppable, The Instigators, Small Things Like These et The Accountant 2.

Quant à JLo, elle n'est pas en reste. Au cours des deux dernières années, elle a mené divers projets majeurs pendant leur mariage, dont un documentaire à son propre sujet, un nouvel album et plusieurs films.

L'accord prévoit également ce qu'il adviendra de la maison de 61 millions de dollars que le couple s'est offert ensemble, remise sur le marché cet été, même si les termes demeurent confidentiels. Le somptueux manoir de 3500 mètres carrés n'a pas encore trouvé preneur.

Evidemment, l'accord précise également ce qu'il adviendra du nom de famille de Jennifer, après avoir été momentanément Affleck. Dès le 20 février, la chanteuse redevient officiellement Madame Jennifer Lynn Lopez. Ah, ces divorces qui finissent bien! (mbr)