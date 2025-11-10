Toutes les stars étaient à l'anniversaire de Kris Jenner ce samedi soir. source: getty x dr

Pluie de stars et policiers à l'anniversaire de Kris Jenner

Ce samedi soir, la «momager» la plus célèbre de Hollywood, Kris Jenner, a fêté ses 70 ans devant un parterre de célébrités déchaînées. Les forces de l'ordre ont dû calmer la fête.

Plus de «Divertissement»

Kris Jenner ne pouvait pas fêter son anniversaire sans une grosse fiesta. La matrone des Kardashian a donc convié le gratin de Los Angeles dans la résidence de Jeff Bezos de 175 millions de dollars à Beverly Hills, pour souffler ses 70 bougies. Le thème de la soirée avait de quoi inspirer les invités de la «momager» (la «môman manager»): James Bond.

70 ans? Où ça?

Au menu, tenues extravagantes et ultra-glamours, performances live, et surtout, des voisins importunés par le bruit généré par la rumba monstre, qui ont fini par appeler la police. Selon TMZ, ce serait la prestation en direct de Bruno Mars qui aurait fait exploser tous les décibels. Les forces de l'ordre sont intervenues à plusieurs reprises, d'abord pour un simple avertissement, et ensuite pour une question de luxueuses haies artificielles décoratives géantes apparemment non autorisées.

Celles-ci ont été retirées pendant que des dizaines de célébrités quittaient la fête, parce que oui, c'était un dossier judiciaire très urgent. Evidemment, rien ne peut être simple et à la bonne franquette quand il s'agit du clan le plus influent de la starosphère.

Allez, on vous fait une petite twittoscopie des looks qui ont marqué cette soirée 007.

La vraie queen de la soirée, c'était Kim, qui a repris l'un des looks iconiques d'Halle Berry dans le film Meurs un autre jour. source: x

La femme d'affaires avait revêtu un haut pailleté violet ainsi qu'une jupe dangereusement taille basse. Le dos du haut était orné de cristaux, tout comme le haut de sa jupe. source: x

«Attention, c'est fragile, je ne dois pas respirer» source: x

Mariah Carey en Bond girl très sobre. source: x

Adele en mode espionne furtive. source: deuxmoi via instagram

Sarah Paulson et Naomi Watts, qui n'ont pas eu envie de suivre l'étiquette plus que ça. source: deuxmoi via instagram

Meghan Trainor et Daryl Sabara, très chics. source: deuxmoi via instagram

Bill Gates avait un petit cadeau. source: deuxmoi via instagram

Snoop Dogg va conquérir le monde avec son élégance. source: deuxmoi via instagram

Selma Blair pour les soirées Casino Royale. source: deuxmoi via instagram

Oprah en mode Vilaine toute de cuir vêtue. source: deuxmoi via instagram

(jod)

Nelly Furtado s'éloigne de la scène Vidéo: watson