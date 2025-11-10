Pluie de stars et policiers à l'anniversaire de Kris Jenner
Kris Jenner ne pouvait pas fêter son anniversaire sans une grosse fiesta. La matrone des Kardashian a donc convié le gratin de Los Angeles dans la résidence de Jeff Bezos de 175 millions de dollars à Beverly Hills, pour souffler ses 70 bougies. Le thème de la soirée avait de quoi inspirer les invités de la «momager» (la «môman manager»): James Bond.
70 ans? Où ça?
Au menu, tenues extravagantes et ultra-glamours, performances live, et surtout, des voisins importunés par le bruit généré par la rumba monstre, qui ont fini par appeler la police. Selon TMZ, ce serait la prestation en direct de Bruno Mars qui aurait fait exploser tous les décibels. Les forces de l'ordre sont intervenues à plusieurs reprises, d'abord pour un simple avertissement, et ensuite pour une question de luxueuses haies artificielles décoratives géantes apparemment non autorisées.
Celles-ci ont été retirées pendant que des dizaines de célébrités quittaient la fête, parce que oui, c'était un dossier judiciaire très urgent. Evidemment, rien ne peut être simple et à la bonne franquette quand il s'agit du clan le plus influent de la starosphère.
Allez, on vous fait une petite twittoscopie des looks qui ont marqué cette soirée 007.
kylie with her friends arriving at kris jenner’s 70th bday party ✨ pic.twitter.com/c7XhFxqypB— jess (@des179854) November 9, 2025
…#KimKardashian is focus on be the new #BondGirl , that is why she wore #Versace 2007 as #HalleBerry did!¡! pic.twitter.com/jMduJKqmE2— thehamptonsboy (@thehamptonsboy) November 9, 2025
khloe kardashian x kris Jenner's 70th bday party pic.twitter.com/BgGnByHI93— 𝓕avs (@favspopculture) November 9, 2025
La reine du bal 👇
Kris Jenner looks beautiful in new photos celebrating her 70th birthday. pic.twitter.com/8i9YDw0Mpu— Pop Tingz (@ThePopTingz) November 10, 2025
justin bieber in kris jenner's birthday party. the coke on his crotch is insane... he's a fatherr btw😭😭 pic.twitter.com/yLsNiQy1jM— . (@selovelenaa) November 9, 2025
Prince Harry and Meghan Markle arrive at Kris Jenner's 70th birthday party. pic.twitter.com/HlDqhJD2W5— 📸 (@popculturegate) November 9, 2025
Paris Hilton, Kris Jenner & Meghan Trainor at Kris Jenner’s 70th Birthday Party! pic.twitter.com/3JBwfDd11M— Paris Hilton Updates (@ParisHUpdates) November 10, 2025
Bruno Mars performing at Kris Jenner 70th Birthday pic.twitter.com/2lRtDdUs4r— Joelyn Jane (@Joelyn45205201) November 10, 2025
(jod)