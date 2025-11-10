Enfinnnnnn, des animaux mignons! Image: instagram/watson

24 photos d'animaux drôles et magnifiques 😍

C'est l'heure des Cute News! Retrouvez des photos et des vidéos d'animaux drôles et adorables qui ont fait le buzz sur Internet la semaine précédente.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Cute News, everybody!

On sait que vous souffrez. Car nous aussi, on souffre. En cause? Le fait qu'on doit bosser, alors que Noël se profile gentiment, et que notre tête est déjà en vacances ou sur les pistes de ski.

Et dire qu'on est qu'au début novembre. Comment tenir encore deux longs mois avant le vrai farniente hivernal? Pas de panique, on a la solution. Une ribambelle de photos d'animaux trop chou qui vont vous réchauffer le coeur - et vous faire patienter.

Vous êtes prêts? LegggoooOOOOooooooo!!!

OooOOOOhhhhh! Une peluche!

Allez, réveillez-vous, ça commence maintenant !

On adore quand des inconnus nous sourient sans raison...

«Tchô mon pote!»

Il tient sur un téléphone, on dirait un modèle réduit...

Avez-vous tous pris votre petit déjeuner?

On fond littéralement en regardant le petit minou tout noir...

Une apparition adorable...

Voilà enfin un chien avec un véritable instinct de chasseur!

Ceci doit normalement vous procurer un gros shot de dopamine <3

Il commence à faire froid dehors...

Rétablis-toi vite, mon petit chéri. 😥

Nous ne savons pas si ce rouge-gorge est amical et curieux, ou s'il est davantage intéressé par les vers de terre du pêcheur.

Service personnalisé: elle chauffe les pantoufles de sa maîtresse.

On dirait une nouille...

Awwww <3

Existe-t-il quelque chose de plus mignon que des bébés hiboux (qui nous regardent d'un air hautain)?

Parce que ce sont les plus mignons du règne animal: voici une petite section spéciale éléphanteau:

Ce sont les plus joueurs...

...les plus maladroits...

...les plus audacieux!

Voici ce qui se passe quand un bébé éléphant se lie d'amitié <3!

Comment est-ce possible d'être aussi petit?

Bonjour!

Il a tout compris...

C'est sublime...

Un papillon caniche vénézuélien.

La (timide) langue de la semaine 😝

Héhé...

Et voilà, c'est parti pour une nouvelle semaine!