Divertissement
Storypics

24 photos d'animaux drôles et magnifiques

Enfinnnnnn, des animaux mignons!Image: instagram/watson

24 photos d'animaux drôles et magnifiques 😍

C'est l'heure des Cute News! Retrouvez des photos et des vidéos d'animaux drôles et adorables qui ont fait le buzz sur Internet la semaine précédente.
10.11.2025, 05:3610.11.2025, 05:36
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Cute News, everybody!

On sait que vous souffrez. Car nous aussi, on souffre. En cause? Le fait qu'on doit bosser, alors que Noël se profile gentiment, et que notre tête est déjà en vacances ou sur les pistes de ski.

Et dire qu'on est qu'au début novembre. Comment tenir encore deux longs mois avant le vrai farniente hivernal? Pas de panique, on a la solution. Une ribambelle de photos d'animaux trop chou qui vont vous réchauffer le coeur - et vous faire patienter.

Vous êtes prêts? LegggoooOOOOooooooo!!!

OooOOOOhhhhh! Une peluche!

Cute News: Kaoala
Image: reddit

Allez, réveillez-vous, ça commence maintenant !

On adore quand des inconnus nous sourient sans raison...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

«Tchô mon pote!»

Cute News: Hund trifft Taube
Image: instagram

Il tient sur un téléphone, on dirait un modèle réduit...

Cute News: Katze auf Handy
Image: instagram

Avez-vous tous pris votre petit déjeuner?

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

On fond littéralement en regardant le petit minou tout noir...

Une apparition adorable...

Opossum in Cute News
Image: reddit

Voilà enfin un chien avec un véritable instinct de chasseur!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Ceci doit normalement vous procurer un gros shot de dopamine <3

Cute News: Katzen mit Herz
Image: reddit

Il commence à faire froid dehors...

Cute News Waschbär
Image: reddit

Rétablis-toi vite, mon petit chéri. 😥

Cute News: Herzige Tierbilder
Image: instagram

Nous ne savons pas si ce rouge-gorge est amical et curieux, ou s'il est davantage intéressé par les vers de terre du pêcheur.

Rotkehlchen für Cute News
Image: reddit

Service personnalisé: elle chauffe les pantoufles de sa maîtresse.

Cute News: Herzige Tierbilder
Image: instagram

On dirait une nouille...

Herzige Schlange für Cute News
Image: reddit

Awwww <3

Herzige Kühe für Cute News
Image: reddit

Existe-t-il quelque chose de plus mignon que des bébés hiboux (qui nous regardent d'un air hautain)?

Baby Eulen für Cute NEws
Image: reddit

Parce que ce sont les plus mignons du règne animal: voici une petite section spéciale éléphanteau:

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Ce sont les plus joueurs...

Cute News: Herzige Elefanten
Image: imgur

...les plus maladroits...

Cute News: Herzige Elefanten
Image: imgur

...les plus audacieux!

GIF animéJouer au GIF
gif: pinterest

Voici ce qui se passe quand un bébé éléphant se lie d'amitié <3!

Herziger Elefant und Vogelstrauss für Cute News
via boredpanda

Comment est-ce possible d'être aussi petit?

Kleiner Frosch für Cute News
Image: reddit

Bonjour!

Image

Il a tout compris...

Kleiner Labrador für Cute News
Image: instagram

C'est sublime...

Pudelmotte für Cute News
Image: instagram

Un papillon caniche vénézuélien.

La (timide) langue de la semaine 😝

Herziger Hund mit Zunge für Cute News
Image: reddit

Héhé...

Image

Et voilà, c'est parti pour une nouvelle semaine!

Eichhörnchen für Cute News
Image: reddit
«C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!»
