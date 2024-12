Beyoncé a donné de la voix sur la pelouse du NRG Stadium de Houston (Texas), sa ville natale

Beyoncé offre à ses fans un cadeau de Noël inoubliable

La superstar s'est produite à la mi-temps du match de Noël de la NFL (National Football League), ce 25 décembre 2024. Un beau cadeau pour ses fans.

On sait ce que faisait Beyoncé à Noël, et elle ne s'est pas tourné les pouces! La chanteuse de 43 ans a performé ce 25 décembre lors de la mi-temps d'un match de football américain opposant les Texans de Houston (sa ville natale) et les Ravens de Baltimore. Il ne s'agit pas de n'importe quel événement, puisqu'il était diffusé sur Netflix pour Noël.

Le show impressionnant, qui a duré près de 12 minutes, a permis à la star d'interpréter des morceaux issus de son dernier album Cowboy Carter, sorti en mars dernier. Elle était accompagnée d'une brochette d'invités prestigieux, comme Post Malone et Shaboozey. Sa fille, Blue Ivy Carter, était également de la partie.

La performance a commencé en bombe sur le titre 16 Carriages. La star a fait une arrivée triomphale sur un cheval blanc, depuis l'extérieur du NRG Stadium de Houston. S'en est suivi un medley original, avec fanfare et danseurs à gogo.

Selon BFM TV, qui relaie The Independant, «cette prestation ferait partie d'un accord de 60 millions pour trois projets, signé par Beyoncé et Netflix en 2019». Le documentaire Homecoming: A Film by Beyoncé, estimé à 20 millions de dollars, fait partie du package.

Et pour célébrer la nouvelle année, Queen B a prévu plusieurs surprises. En premier lieu, le show de la mi-temps sera bientôt accessible sur Netflix.

Ensuite, la diva a posté une mystérieuse vidéo sur ses réseaux, où elle est campée sur un cheval blanc et brandit le drapeau américain. Elle a légendé la séquence d'un cryptique: «Regardez ce cheval».

De quoi faire jubiler les internautes, dont une partie est convaincue que la star annoncera bientôt une - nouvelle- tournée. A suivre.

