Quelle star est la GOAT? On vous dit tout dans cet article. Image: watson

On sait enfin qui est «la plus grande popstar du 21e siècle»

Billboard, le média américain de référence spécialisé dans l’industrie de la musique, a enfin révélé le classement des plus grandes stars de la pop de ces 25 dernières années. Le résultat est sans surprises.

Plus de «Divertissement»

Il n’est pas surprenant de voir des noms comme Taylor Swift, Britney Spears, Lady Gaga, Drake ou encore Kanye West figurer parmi les musiciens américains les plus influents de leur génération. Mais déterminer qui est la plus grande popstar de manière objective, voilà le défi que s’est fixé Billboard, la référence des classements musicaux. En tête de liste, on retrouve logiquement celle qui porte la couronne de «Queen B»: la chanteuse Beyoncé.

La Texane de 43 ans occupe donc la première place, suivie de Taylor Swift en deuxième position et de Rihanna, qui complète le podium. Selon le magazine Billboard, c’est l’influence, l’impact et l’évolution de Beyoncé qui ont conduit à son sacre en tant que plus grande popstar du siècle.

Depuis ses débuts en 2003, le succès de Beyoncé n’a jamais faibli. Elle détient le record du plus grand nombre de Grammy Awards remportés, ces prestigieuses récompenses convoitées par tous les artistes de l’industrie musicale. Avec 32 trophées à son actif, ce chiffre pourrait encore augmenter, car la chanteuse est nominée onze fois aux Grammy Awards 2025 pour son dernier album, Cowboy Carter. Vu l’immense succès de cet opus aux influences country, elle a de fortes chances de repartir de la cérémonie les bras chargés de trophées.

Vous connaissez désormais les trois premiers, mais quels autres noms figurent sur cette liste, et dans quel ordre ? Les voici :

Les plus grandes popstars sont…

Beyoncé Taylor Swift Rihanna Drake Lady Gaga Britney Spears Kanye West Justin Bieber Ariana Grande Adele

Profitons-en, Billboard a également publié le Top 50 des meilleurs albums de cette année. Pour vous épargner des heures de «scroll», voici les dix galettes qui ont fait 2024:

Les 10 meilleurs albums de l'année sont…

Charli XCX, Brat Beyoncé, Cowboy Carter Sabrina Carpenter, Short N’ Sweet Kendrick Lamar, GNX Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft Ariana Grande, Eternal Sunshine Tyler, the Creator, Chromakopia Taylor Swift, The Tortured Poets Department Mk.Gee, Two Star & The Dream Police

Doechii, Alligator Bites Never Heal

Il est d'ailleurs sorti tout récemment: Avec son dernier album, Kendrick Lamar signe un roadtrip nostalgique

Il est également important de souligner que le magazine américain a mis à l’honneur les femmes dans le milieu du rap. Longtemps peu valorisées, en raison du passif masculiniste de cette industrie, les rappeuses d’aujourd’hui s’imposent et explosent sur la scène musicale. Voici donc les dix artistes les plus influentes du «rap game»:

Les plus grandes rappeuses de l'année sont…