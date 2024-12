All I want for Christmas is... une bonne paire de ciseaux.

Mariah Carey galère comme nous tous à Noël (ou presque)🎁

La chanteuse de 55 ans Mariah Carey a posté sur ses réseaux le pire tuto de Noël pour emballer ses cadeaux. De quoi nous rassurer: non, même la reine de Noël herself ne fait pas tout parfaitement.

Mariah Carey est vraiment une diva. En effet, qu'est-ce qui définit mieux une diva qu'une personne qui ne sait pas se servir de ses dix doigts? Enfin...c'est comme ça qu'on l'imagine.

Mariah, qui s'est retranchée à Aspen dès la fin de sa tournée, s'est pleinement identifiée à ce statut, en postant la pire vidéo tuto au monde. Dans celle-ci, elle tente, avec beauuuucoup de peine, d'emballer un cadeau.

Emmitouflée dans une robe-peignoir, le brushing impeccable et le cou ceint d'un magnifique collier en diamant, l'interprète de All I Want For Christmas Is You se propose d'emballer un cache-oreilles en fausse fourrure (comme elle le souligne avec force, de peur qu'on lui attrape sa veste) de sa marque. Comme décor, on ne peut pas faire plus kitsch; elle est elle-même plantée devant un sapin surchargé, dans une ambiance sitcom des années 80.

Fake smile, real galère.

Alors qu'elle veut emballer le joujou dans du papier doré siglé de MC rouges, les ennuis commencent. Mariah commence par déchiqueter avec ses doigts - et avec dédain, elle ne peut pas cacher son petit rictus - le papier, avant d'enchainer sur des déclarations qui n'ont rien de rassurant:

«Ce n'est vraiment pas mon truc»

«Je ne veux vraiment pas avoir à faire ça»

La chanteuse commence alors à radoter pour se justifier: «J'achèterai les cadeaux, sans problème, mais emballer, je ne suis pas douée pour ça, non pas parce que je pense que je suis au-dessus de l'emballage des cadeaux. Non, je ne suis pas au-dessus de l'emballage des cadeaux.»

Elle se saisit alors d'une paire de ciseaux aussi imposante qu'un oiseau, et procède à la destruction encore plus intense de son emballage.

«Ces ciseaux sont énormes. Qui me fait ça?» Astuce: préparer son propre matériel peut aider.

Quand vient le moment d'ajouter du papier adhésif, c'est le drame. Elle se lamente:

«Mon Dieu, pourquoi ? Il est collé à mon ooongle»

Le tout, dans une ambiance ASMR qui donne envie de secouer très fort notre téléphone, finit sur une triste conclusion: le paquet de Mariah ressemble à un emballage de bonbon très moche, et violemment maltraité. Heureusement, elle a pu compter sur un noeud pré-fait pour camoufler les dégâts. La diva de 55 ans a donc légendé sa vidéo, avec raison: «emballer des cadeaux n'est pas aussi facile que ça en a l'air!!»

Pour voir le résultat, c'est par ici 👇

Ses fans, eux, ont adoré la séquence, laissant des commentaires enjoués:

«😂 Reine de la comédie. COMMENT n'a-t-elle jamais animé SNL ?!»

«La façon que tu as tout déchiré, je crie!! 😂😂😂😂»

«Je suppose qu'on ne peut pas être bon en tout»

La star a trouvé en quelques secondes une façon de se rapprocher de sa communauté: montrer qu'à Noël, on galère tous avec les cadeaux. Même si c'est en bonne partie de la comédie, elle a réussi à nous mettre un petit sourire sur les lèvres en cette journée grise et blanche, car c'est totalement comme cela qu'on l'imagine dans la vie de tous les jours.

Une chose est certaine: elle est plus au taquet pour tout transformer en paillettes sur Fortnite.