«C'est vraiment dur»: Kylie Jenner pousse un coup de gueule

Kylie Jenner pose en Une de l'édition britannique de Vogue pour la rentrée. Dans une longue interview, elle revient sur sa grossesse, la maternité, la célébrité, bref, les incontournables du clan Kardashian-Jenner. On vous a réservé quelques extraits.

C'est tout un métier d'incarner Klyie Jenner en cette époque! La cadette du clan Kardahian-Jenner, Kylie, est en Une de l'édition de Septembre du très en vue British Vogue.

Kylie en Une du so snobbish British Vogue. source: instagram @ Luis Alberto Rodriguez

Celle qui vient de fêter son anniversaire se livre en toute intimité sur les épreuves qu'elle a dû endurer comme star des réseaux sociaux et maman digitale de 400 millions d'âmes, humaines ou robotiques, qui la suivent religieusement sur la Toile.

Si de nombreux internautes n'ont pas hésité à se moquer de certaines de ses récentes déclarations, notamment le fait qu'elle était très affectée par les commentaires sur les réseaux qui ciblent son apparence physique, Kylie tient mordicus: les gens lambda ne font pas assez preuve d’empathie depuis qu’elle est devenue mère, sa vie n'est pas facile, elle est une femme comme les autres, avec des pics de stress, et elle a dû gérer de nombreux défis entre deux grossesses.

Vogue. source: instagram @Luis Alberto Rodriguez

Elle a également tenu à débunker ce qui serait une grosse infox, selon elle: non, elle n'a jamais pris le fameux Ozempic après la naissance de sa fille Stormy, ce médicament qui fait fondre les stars plus rapidement qu'une glace en été.

Puisque cette interview est longue comme le Mékong, on vous en a extrait quelques citations bien suintantes:

Les meilleures Punchlines de Kylie

Kylie est la première de sa famille à pouvoir poser en couverture de la version britannique du prestigieux magazine de mode.

«Moi? Pas Kendall» Rhôoo la petite rivalité entre soeurs!

Comment elle fait pour se promener parfois en ville en toute discrétion?

«Il y a un angle que vous pouvez prendre pour qu’ils ne voient pas votre visage, et je porte un masque»

Mais bon, elle veut pas finir comme DiCaprio, que tout le monde reconnait dans son look incognito, ce grand dadais.

«(DiCaprio) a un look incognito distinctif qui n’est plus incognito parce que les gens le connaissent très bien»

Gérer célébrité, timidité, ultra-exposition aux médias et sur les réseaux, c'est comment?

«J’ai appris très jeune à gérer tout cela de la meilleure façon pour moi. C'est ainsi que je ne deviens pas folle, pour être honnête»

Vogue. source: instagram @Luis Alberto Rodriguez

Oui, mais, avoir été propulsé devant le feu des projecteurs quand on a neuf ans, ce n'est pas lourd?

«Je ne me souviens pas d'une époque antérieure. Je ne me souviens pas vraiment d'une époque antérieure aux lumières et aux caméras»

Elle a toujours voulu être une star?

«Je pense que oui. J’ai toujours su que je n’avais jamais une voix fantastique ou quoi que ce soit… »

C'est fou ça! Et une fois ado, comment elle ressentait le vide entre deux tournages?

«Je ne sais pas qui j’aurais été sans tous ces regards braqués sur moi. J’aurais probablement été une personne différente, je pense»

Ah ben, c'est ce qui s'appelle enfoncer des portes ouvertes. Comment elle a vécu tout ça en tant que jeune adulte?

«Je pense que je suis mal comprise»

Vogue source: instagram @Luis Alberto Rodriguez

Ah ça, on se l'est tous dit, quand c'est l'heure de se lever, à 6 heures du matin. Et comment ça l'a changé, tout ça?

«J'étais typiquement Lion. Toujours la plus bruyante et la plus idiote de la pièce. Maintenant, quand j’entre dans une pièce, j’essaie de rester silencieuse»

Les gens n'ont pas été tendres quant aux procédures esthétiques qu'elle a supposément faites...

«Le monde a mis beaucoup de pression sur une adolescente, moi, pour prendre les bonnes décisions»

Elle a eu son premier enfant à quel âge, déjà?

«20 ans. C'était fou»

Il paraît que tu as souffert de dépression post-partum...

«Celle de Stormy a duré un an. Et pour Aire, ça a duré à peu près la même durée»

C'est dur. C'était comment?

«Je portais des pantalons de survêtement tous les jours»

Wow. Chaussettes-claquettes?

«Mentalement, c'est vraiment dur. Hormonalement, c'est vraiment dur. Je ne savais pas comment m'habiller»

Et à part les habits?





«Je conseille à toutes mes amies qui ont des enfants de choisir le nom avant, car lorsque les hormones frappent, on ne peut plus prendre de décisions.»

Ah, c'est chaud. Comment elle voulait appeler son fils? Léon?

«Pendant longtemps, le nom de mon fils était Knight»

Ça aide, les enfants, pour traverser les épreuves de la vie.

«Je rentre à la maison et mes enfants m’aiment inconditionnellement. Ils sont juste obsédés par moi et cela m’a appris à traverser la vie un peu plus facilement.

Vogue. source: instagram @Luis Alberto Rodriguez

Elle parle beaucoup de son apparence physique dans les médias, ces derniers temps.

«Je pesais 90 kilos lorsque j'ai donné naissance à mes bébés de 4 kilos (...)J'ai finalement perdu tout le poids de la grossesse après ma fille, puis je suis tombée enceinte de mon fils deux mois plus tard»

Comment elle l'a vécu?

«J'ai l'impression que les gens ne m'ont pas donné assez d'empathie»

Certains suspectent qu'elle prend de l'Ozempic, ce médicament qui fait maigrir en un claquement de doigt?

«Ça m'agace. Est-ce que tout le monde oublie que j'ai eu deux enfants et que j'ai pris 27 kilos lors de mes deux grossesses?»

Ça se passe comment avec les autres mamans à l'école de ses enfants, puisqu'elle est une star?

«Oubliez la célébrité: c’est la différence d’âge qui est le problème. Je me sens toujours comme la jeune maman dans la pièce»

Oh, elles sont pas gentilles! Bon, c'est le moment de balancer un peu sur Timmy (l'acteur Timothée Chalamet, son mec)!

«L’intimité est très importante pour moi dans la vie»

Ah? On aurait pas dit.

Du coup, parlons philo; qu'est ce qui l'élève dans la vie?

«Il n’y a rien de plus amusant dans ce monde que les cosmétiques et la mode. Les Lip Kits existent depuis si longtemps»

Ah oui, ça, ça élève le nombre de likes. Il parait qu'elle a un alter-égo qui est une boss girl, une sorte de bad bitch. De qui s'agit-il?

«Keelie Jenner, c’est comme ça qu’on m’appelle»

Qu'est ce que Keelie dirait à un jeune qui demande des conseils pour réussir dans la vie?

«‘N’écoute pas les haters’»

Oh, ok Keelie, ce sera le mot de la fin. On te souhaite d'écouter tes propres conseils: n'écoute pas les haters! Ça évitera des articles expliquant en long et en large que «Kylie Jenner n'apprécie pas les commentaires des haters».