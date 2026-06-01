Euphoria se conclut sur une véritable hécatombe: la série voit disparaître quatre de ses personnages principaux dans son épisode final. image: hbo

C'est la pire fin de série depuis «Game of Thrones» et «Stranger Things»

Alors que l'avant-dernier épisode de la saison 3 d'Euphoria avait déjà mis les spectateurs sens dessus dessous, le créateur du show n'a épargné aucune douleur aux fans, en livrant l'épisode le plus «pénible» du show diffusé depuis 2019.

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⚠️⚠️⚠️ Attention, spoiler! ⚠️⚠️⚠️ Cet article contient des spoilers pour «Rain or Shine», l’épisode 8 de la saison 3 et l'ultime de toute la série Euphoria, actuellement disponible en streaming sur HBO Max et MyCanal.

Depuis l'avènement de l'ère des séries, il y a une vingtaine d'années, les mordus n'ont pas été privés de fins amères, violentes ou tout simplement décevantes. De l'ultime saison de Game of Thrones (qui, rappelons-le, a fait l'objet d'une pétition pour être entièrement retournée) à Lost, en 2004, et, plus récemment, Stranger Things, la fin de toute série populaire provoque forcément des remous dans les tripes des fans.

Sam Levinson, le showrunner d'Euphoria, diffusée depuis sept ans, en était conscient en imaginant le final surdimensionné de 93 minutes de sa série. Après la mort choquante de Nate, interprété par Jacob Elordi, dans l'avant-dernier épisode, le réalisateur n'a pas boudé son plaisir en faisant disparaître pas moins de quatre personnages principaux.

Dans un sinistre ballet macabre, Laurie (Martha Kelly), Rue (Zendaya), Alamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje) et «G» (Marshawn Lynch) perdent la vie à tour de tour au cours de l'épisode. Et autant dire que ces disparitions consécutives ont laissé des sentiments mitigés aux critiques et au public.

A commencer par la critique cinéma de Page Six, Lauren Sarner, qui déplore une saison s'étant achevée comme elle a commencé, c'est-à-dire: «de façon vulgaire, sans goût et gâchant son casting de stars avec un scénario ridicule». «Après un saut dans le temps de cinq ans, le troisième volet est devenu une comédie dramatique de gangsters ratée, aux allures de dessin animé», s'agace le média américain.

«Ai-je le droit de dire que je suis plutôt contente que cette émission soit terminée?» Vogue , pas beaucoup plus convaincu

«Dans Euphoria, tous les personnages ont vécu des épreuves difficiles, ce qui contribue sans doute à son charme étrange. Mais en tant que critique, franchement, 'Je ne sais pas quoi en penser' résume assez bien la situation» Le critique ciné de CNN

Du côté des internautes, sur X, c'est la crise, entre émotions, stupeur, grands débats, déception et emballement.

Le dernier épisode montre Rue mourant d'une overdose accidentelle de Percocet d'Alamo, des comprimés coupés au fentanyl. image: hbo

«Je viens de regarder le final de la saison 3 d'Euphoria, In God We Trust, et je suis sans voix» @simzo04

«Cette fin m’a complètement brisée» @oyemnassxo

«Je ne voulais absolument pas de cette fin pour Rue. Elle méritait tellement mieux. Je n'arrive pas à m'arrêter de pleurer, c'est injuste» @watchwithdiya

«Cette fin m'a laissé sur ma faim et l'ensemble des personnages m'a semblé superflu dans ce final. Cette saison avait ses bons moments, mais elle a globalement été un fiasco» @DinenbergMax

Si les fans pouvaient espérer une suite, alors que le doute planait sur l'avenir de la série, malgré l'élimination de la quasi-totalité de ses acteurs principaux, Sam Levinson a confirmé sa fin sur «Popcast», le podcast musical du New York Times. Une information également confirmée par HBO auprès de Variety.

Quant à la fin brutale de Rue, le personnage central qui a propulsé Zendaya au rang de célébrité mondiale, il s'est défendu dans un reportage diffusé après la diffusion de la série sur HBO. «C'était une fin authentique», a asséné Sam Levinson.

«La vraie fin, c'est que les gens comme Rue ne s'en sortent pas. Je crois qu’au final, je voulais raconter une histoire sincère sur la dépendance» Sam Levinson

A voir si cet argument trouvera grâce aux yeux des fans. Quant à ceux qui n'ont pas encore assisté au grand final, qu'ils se préparent: il leur réserve malgré tout son lot d'émotions et de scènes dramatiques. (mrbr)

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