Bye-bye Clooney? Voici la nouvelle égérie de Nespresso

Elle apparaît dans le film Barbie, est ambassadrice Bulgari et la première artiste féminine de l'Histoire à avoir deux albums à plus de 10 milliards d’écoutes sur Spotify. Vous avez trouvé?

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What else que George Clooney pour représenter Nespresso à l’avenir? Quelqu’un qui aura sans doute le potentiel de rajeunir la clientèle du café de luxe helvétique. Mercredi, la marque et sa nouvelle égérie ont partagé l’heureuse nouvelle sur Instagram.

Roulement de tambour...

«Bienvenue dans la famille Nespresso! Nous sommes ravis d'annoncer que la superstar mondiale Dua Lipa devient notre nouvelle ambassadrice mondiale, marquant ainsi un nouveau chapitre passionnant pour notre marque» Nespresso

Selon l’avis du groupe suisse, «la constante évolution, Dua Lipa incarne un esprit de curiosité et d'expérimentation, des valeurs qui sont au cœur de Nespresso». En outre, le directeur marketing Leonardo Aizpuru estime «qu’ensemble, nous voulons inspirer une nouvelle génération à s'ouvrir aux nouveaux goûts avec confiance et à découvrir comment un moment café peut devenir quelque chose de vraiment exceptionnel».

Dua Lipa, elle, affirme «avoir grandi avec Nespresso». Quelle belle coïncidence.

Oui, c’est du blabla de comm’ un peu inutile. D’autant qu’on ne sait pas vraiment si George Clooney se retrouvera forcé de boire du thé jusqu’à sa mort, après avoir puissamment représenté le géant de la capsule pendant pile vingt ans.

Il faudra patienter jusqu’au 14 avril pour en savoir plus et surtout découvrir une nouvelle publicité avec Dua Lipa, dans laquelle Clooney fait une (petite) apparition.

(fv)