Le nouvel album de Zayn fait marrer la Toile

Sitôt annoncé, la couverture de Konnakol, le futur album du chanteur britannique Zayn Malik, a suscité l'hilarité des internautes. Et pour cause...

Décidément, les anciens membres du boysband One Direction ont la bougeotte en ce début d'année 2026. Après le nouvel album de Louis Tomlinson, le 23 janvier, quelque peu occulté par l'annonce du retour en fanfare de son ancien partenaire, Harry Styles, après quatre ans de pause musicale, voici venu le tour de Zayn Malik d'annoncer la sortie de son cinquième opus, Konnakol.

Un nouvel album qui a fait, forcément, fortement réagir ses fans et l'Internet. Mais peut-être pas pour les raisons que l'on imagine... En effet, malgré une évidente euphorie à la perspective de découvrir Konnakol, les internautes se sont d'abord gaussés... de sa pochette.

«Qui a approuvé cette couverture?» Un utilisateur, sur X

«Je t’aime, mais c’est quoi cette cover éclatée sur PicsArt?» Un autre, sur X

«Qu'est-ce que c'est que ça?» Encore un autre, toujours sur X

«Il est au courant qu'il peut encore changer, pas vrai?» Décidément.

L'album présente en effet le visage de Zayn fusionné avec celui d'un léopard des neiges, une image dévoilée pour la première fois lors de sa récente résidence au Park MGM de Las Vegas, selon Billboard.

L'artiste de 33 ans a annoncé la sortie prochaine de son cinquième album studio, Konnakol. image: instagram

Très inspirés par ce montage qui, vous en conviendrez, fleure bon le début des années 2010 et les leggings à motif constellation (les filles, si vous aviez une quinzaine d'année à l'époque, vous savez de quoi je parle), les internautes se sont faits un plaisir de faire suivre un florilège de mèmes. Voici une compilation des meilleurs.

Comme un montage vaut 1000 mots... capture d'écran: x

Les fans repentis de Twilight vont aimer celui-ci... capture d'écran: x

Il aurait peut-être fallu tuer l'idée dans l'oeuf. Tu tues l'homme, pas l'idée. capture d'écran: x

Force et honneur... Force de lionne… Ils ne nous arrêteront pas. capture d'écran: x

Feu gaz les léopards. C'est parti. capture d'écran: x

On est fragile ou on ne l'est pas. Chaque mec sympa a son point de rupture. capture d'écran: x

On est tous d'accord sur ce point. Ça me rappelle le site internet de Britney en 2005. capture d'écran: x

Ah, ben voilà l'inspiration! Ayumi Hamasaki à l’appareil. capture d'écran: x

Ah moins que ce soit cet album-ci? capture d'écran: x

Tarzayn. Même énergie. capture d'écran: x

C'est un peu ça... capture d'écran: x

Ce genre de montage... capture d'écran: x

Allez, notre préféré pour la fin! capture d'écran: x

Trêve de bassesses et de méchanceté! On se réjouit tout de même de découvrir ce cinquième et nouvel album, que l'ancien membre des One Direction promet d'être très différent de ce qu'il a pondu jusqu'à présent. Affaire à suivre. (mbr)