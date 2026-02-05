Le nouvel album de Zayn fait marrer la Toile
Décidément, les anciens membres du boysband One Direction ont la bougeotte en ce début d'année 2026. Après le nouvel album de Louis Tomlinson, le 23 janvier, quelque peu occulté par l'annonce du retour en fanfare de son ancien partenaire, Harry Styles, après quatre ans de pause musicale, voici venu le tour de Zayn Malik d'annoncer la sortie de son cinquième opus, Konnakol.
Un nouvel album qui a fait, forcément, fortement réagir ses fans et l'Internet. Mais peut-être pas pour les raisons que l'on imagine... En effet, malgré une évidente euphorie à la perspective de découvrir Konnakol, les internautes se sont d'abord gaussés... de sa pochette.
L'album présente en effet le visage de Zayn fusionné avec celui d'un léopard des neiges, une image dévoilée pour la première fois lors de sa récente résidence au Park MGM de Las Vegas, selon Billboard.
Très inspirés par ce montage qui, vous en conviendrez, fleure bon le début des années 2010 et les leggings à motif constellation (les filles, si vous aviez une quinzaine d'année à l'époque, vous savez de quoi je parle), les internautes se sont faits un plaisir de faire suivre un florilège de mèmes. Voici une compilation des meilleurs.
Comme un montage vaut 1000 mots...
Les fans repentis de Twilight vont aimer celui-ci...
Il aurait peut-être fallu tuer l'idée dans l'oeuf.
Force et honneur...
Feu gaz les léopards.
On est fragile ou on ne l'est pas.
On est tous d'accord sur ce point.
Ah, ben voilà l'inspiration!
Ah moins que ce soit cet album-ci?
Tarzayn.
C'est un peu ça...
Ce genre de montage...
Allez, notre préféré pour la fin!
Trêve de bassesses et de méchanceté! On se réjouit tout de même de découvrir ce cinquième et nouvel album, que l'ancien membre des One Direction promet d'être très différent de ce qu'il a pondu jusqu'à présent. Affaire à suivre. (mbr)