Pourquoi ces étranges insectes ont été baptisés en hommage à Taylor Swift

La superstar de la pop Taylor Swift a désormais des insectes à son nom. image: watson

Taylor Swift peut ajouter une nouvelle ligne pour le moins insolite à son palmarès. Des scientifiques ont baptisé un nouveau genre d’insectes et quatre espèces en hommage à la superstar et à plusieurs de ses albums.

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Des scientifiques ont donné à quatre espèces d’insectes récemment identifiées des noms inspirés de la superstar américaine. Ces animaux appartiennent à un genre nouvellement baptisé «Swiftiephylus», a annoncé l’Université de Californie à Riverside.

Au sein de ce genre, les spécialistes ont identifié quatre espèces, baptisées en référence à la chanteuse et à ses albums: Swiftiephylus taylorae, Swiftiephylus amator, Swiftiephylus intrepidus et Swiftiephylus poetorum.



Blonds avec des touches de rouge: ces nouveaux insectes ont rappelé Taylor Swift à la chercheuse Sarah Schroeder. image: Sarah Schroeder/UCR

Ces noms sont des versions latinisées de «Taylor», ainsi que des titres de ses albums Lover, Fearless et The Tortured Poets Department, ce dernier étant représenté par le terme «poetorum». Selon l’université, ces animaux appartiennent à la famille des Miridae, aussi appelées punaises des plantes.

Les insectes Taylor Swift sont herbivores

Sarah Schroeder, doctorante et coauteure de l’étude scientifique consacrée à ces insectes, espère que le choix de ces noms contribuera à attirer davantage l’attention sur la préservation des insectes.

«En tant que Swiftie depuis toujours, rendre hommage à Taylor de cette manière tout en attirant l’attention sur la diversité des insectes qu’il reste encore à découvrir m’a semblé naturel», explique Sarah Schroeder, citée par l’université. Les quatre nouvelles espèces sont herbivores et étroitement liées aux Allocasuarina, un genre de plantes originaire d’Australie.

Selon Sarah Schroeder, leur apparence a également joué un rôle dans le choix de rendre hommage à Taylor Swift. Ces punaises au corps clair présentent des motifs rouge orangé qui rappellent les fleurs des Allocasuarina.

«Le look emblématique de Taylor Swift, ce sont ses cheveux blonds et ses lèvres rouges. Ces insectes sont jaune pâle avec des touches de rouge» Sarah Schroeder, dans un communiqué

«Dans l’article scientifique, je les qualifie de blonds», explique encore la chercheuse.

On n'ira pas jusqu'à dire qu'il y a un truc... Keystone

Il aura fallu des années pour que ces insectes récemment identifiés obtiennent finalement un nom. Ils avaient en effet été découverts entre 1995 et 2004 dans le cadre d’un projet sur la biodiversité mené par des chercheurs américains et australiens. Les scientifiques avaient alors collecté quelque 50 000 spécimens, qu’il a ensuite fallu trier, étudier et identifier.

(traduit et adapté par mbr)

Vidéo: watson