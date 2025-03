Hawk Tuah Girl revient après son scandale financier

Vidéo: instagram

Hawk Tuah Girl est-elle enceinte ou en prison? Une vidéo sème le doute

Après un premier timide retour en février pour tenter de se dépêtrer de l’immense scandale suscité par sa cryptomonnaie. Haliey Welch est de retour ce mardi dans une vidéo étrange. Que se passe-t-il?

Comment va-t-elle? Aucune idée. Mais Haliey Welch est de retour sur Instagram, après plusieurs mois d’un silence qui en disait long. La dernière fois que l’on avait pu apercevoir son célèbre minois du fin fond du Midwest, c’était le 6 février dernier, dans une interview vendue comme une confession, en compagnie d’un certain Nick O’Neill. Une vidéo qu’elle avait supprimée dans la foulée, jetant encore davantage de mystère sur le quotidien de la Hawl Tuah Girl, bouleversé par un immense, mais très opaque scandale financier.

Pour rappel, celle qui fut portée aux nues par un candide crachat sur un sexe masculin imaginaire, dans les rues de Nashville en 2024, a été secouée par un dernier projet censé lui rapporter pas mal de fric: un mème coin. L’une de ces cryptomonnaies extrêmement volatiles lancées autour d’une sensation qu’Internet connait si bien.

A peine sur le marché, début décembre, que le jeton HAWK s'est littéralement effondré. On l'accuse depuis d'avoir fait gonfler artificiellement la valeur de son jeton, rendant ses fans inconsolables et, certains, sans le sou.

On la savait fortement perturbée par cet épisode qu’elle semble ne pas avoir totalement maîtrisé. Du moins, pas toute seule. Alors qu’on l’imaginait définitivement recroquevillée dans son petit patelin du Tennessee, Haliey Welch n’a manifestement pas dit son dernier mot.

Mardi, la jeune femme à l’accent chewing-gum a publié une vidéo sur son compte Instagram. La première depuis le mois de décembre.

Si l’histoire de cette vidéo est simple, sa réalisation donne quelques nausées. Pour faire court, on y voit Haliey Welch se réveiller de plusieurs vilains cauchemars, dans lesquels elle est morte, puis enceinte, puis en prison, en référence aux différentes rumeurs qui lui sont tombées dessus depuis sa disparition.

Le montage est chaotique, très amateur et, il faut le dire, un poil ridicule. En guise de conclusion, on retrouve sa meilleure amie, qui l’accompagne partout depuis le crachat dans les rues de Nashville, qui la secoue vigoureusement.

«Bouge ton cul, on a des trucs à faire!» La copine d’Hawk Tuah Girl

Sans surprise, elle n’a pas orchestré ce retour toute seule dans la maison de sa grand-maman, à Belfast. Dans une story, toujours sur Instagram, Haliey Welch a partagé un lien vers un article exclusif du magazine Deadline, dans lequel elle annonce fièrement la sortie prochaine d’un... documentaire, produit par la société Bungalow Media + Entertainment, primée aux Emmy Awards avec Little Richard: I Am Everything, en 2024.

«Le documentaire racontera comment Welch, une jeune femme originaire d'une petite ville et peu présente sur les réseaux sociaux, a créé sans le savoir un moment viral qui a donné naissance à un phénomène mondial» Bob Friedman , producteur et PDG de Bungalow Media + Entertainment, dans Deadline

Oui, c’est un gros coup de pub savamment orchestré, pour tenter un come-back qu’elle semble espérer de toutes ses forces. On apprend aussi que, dans ce futur documentaire, sa «famille et ses proches» offriront leur témoignage. Haliey Welch, qui serait désormais millionnaire, rêve de glisser sous le tapis ces quelques mois de scandale et prouver qu’elle est plus qu’un petit pet à paillettes, né sur les réseaux sociaux.

On lui souhaite en tout cas une meilleure suite qu’une certaine Britney Spears qui, aujourd’hui, nous balance des vidéos étranges sur Instagram, sans autre formalité, ni le moindre projet de vie majeur.