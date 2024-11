Heidi et son mari n'aiment pas avoir des «visiteurs» gênants pendant qu'ils s'envoient en l'air. (Source: IMAGO)

Ce détail gênant bloque le mari de Heidi Klum au lit

Heidi Klum parle assez ouvertement de sa vie amoureuse avec son mari Tom Kaulitz. Récemment, le musicien s'est, lui aussi, confié sur sa vie sexuelle avec le top-modèle. Et c'est croustillant.

Agnes Wetzel / t-online

Un article de

En 2019, Heidi Klum et Tom Kaulitz se sont dit oui. Voilà plus de 5 ans que le top-modèle et la star de Tokio Hotel filent le parfait amour. D'ailleurs, ils ne cessent de montrer à quel point ils sont amoureux. Non seulement le couple s'affiche régulièrement sur les tapis rouges du monde entier, mais Heidi partage régulièrement une foule d'informations (dont on se passerait bien) sur sa vie amoureuse épanouie.

Récemment, Heidi a révélé dans une interview avec le journal britannique The Times comment elle se maintenait en forme:

«Faire du sport dans la chambre à coucher est mon exercice préféré»

Sa vie sexuelle est «très bonne», a ajouté le mannequin de 51 ans. «Mon mari est mon égal dans ce domaine».

«Qu'est-ce que le papa fait avec la maman?»

Dans le dernier épisode du podcast «Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood» (Kaulitz Hills - Moutarde d'Hollywood), enregistré par Tom Kaulitz et son frère Bill Kaulitz, le musicien a lui aussi révélé quelques détails croustillants de sa vie sexuelle avec Heidi Klum.

Une auditrice a demandé aux frères s'ils trouvaient inconfortable d'avoir des relations sexuelles en présence de leurs animaux de compagnie. Les musiciens ont répondu par l'affirmative, mais Tom Kaulitz n'a pas hésité à rentrer dans les détails: «Je me demande toujours ce qu'ils pensent». Heidi Klum et lui ont deux chiens en commun, Jäger et Uschi.

Le chanteur explique que, parfois, pendant la galipette, son chien Jäger s'assied à côté de lui. Tom a alors l'impression de pouvoir lire les interrogations de son fidèle compagnon dans ses yeux. «Il me regarde comme s'il me disait: "Qu'est-ce que papa fait avec maman?"», a expliqué le jeune homme de 35 ans.

Après tout, les animaux sont un peu comme des bébés. Et on ne permettrait jamais aux enfants de les regarder dans des moments intimes. «C'est pourquoi on a naturellement un sentiment étrange quand les chiens sont couchés à nos côtés, au moment crucial». Si Jäger et Uschi «sont dans la pièce, dorment et font leur truc», cela ne lui pose aucun problème, a-t-il souligné. Mais s'ils le regardent, lui et Heidi Klum, avoir des relations sexuelles, «je fais toujours une sorte de bruit, comme ça: tscht!».