Les mégots de Snoop sont devenues de véritables oeuvres d'art. Image: watson

Les mégots de joints de Snoop Dogg se vendent à prix d'or

Des restes de joints de Snoop Dogg ont été transformés en oeuvres d'art et se vendent pour une fortune en Californie.

L’art est avant tout subjectif, surtout lorsqu’il s’agit d’en déterminer sa valeur. Prenez l’exemple des mégots de joints de Snoop Dogg: de simples déchets ont été transformés en véritables œuvres d’art. Cette initiative, portée par le rappeur de 52 ans en collaboration avec les artistes Erica et Jay Kovitz, fait désormais partie de la collection Ashes to Art, exposée à la galerie The Joint Venture, à Beverly Hills.

Ces œuvres ne sortent pas de nulle part: chacune d’elles raconte une histoire et conserve des souvenirs issus de la vie de Snoop Dogg. On peut par exemple y retrouver une photographie de son « mugshot » prise lors de son arrestation en 1993 à Los Angeles, ou encore son album Doggystyle, sorti la même année, pour accompagner certains mégots. Si la majorité de ces derniers sont conservés dans une fine couche de résine, certains ont été recouverts d’or ou d'autres métaux précieux.

«Chaque pièce est un véritable rêve de collectionneur, unique en son genre, intime et à jamais liée à son héritage. Grâce à mon processus créatif, ces vestiges sont élevés au rang d’œuvres d’art intemporelles qui fusionnent culture, histoire et savoir-faire. Un aperçu rare des instants personnels derrière une carrière légendaire.» Erica Kovitz, l'artiste derrière l'oeuvre.

Mais l’art reste avant tout une économie, et lorsqu’on est une icône du hip‑hop comme Snoop Dogg, il n’a pas fallu longtemps pour qu’il mette ces œuvres en avant. Rapidement, elles se sont vendues à prix d’or. Selon Forbes, la première enchère qui a lieu en août dernier a rapporté 148 000 dollars. La vente des sept pièces uniques a commencé à 9 000 dollars et la plus chère a été adjugée à 70 000 dollars

Snoop Dogg est très connu pour sa consommation de cannabis, au point qu'aujourd'hui, on ne saurait dire si c'est sa musique ou son amour du chanvre qui font sa légende.