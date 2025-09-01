Sydney Sweeney et Scooter Braun. Image: watson

Sydney Sweeney serait en couple avec l'ennemi de Taylor Swift

L’actrice américaine aurait été aperçue avec Scooter Braun, l’ancien manager de Taylor Swift, une figure que les fans de la chanteuse détestent cordialement. Info ou intox? Sur la toile, les réactions ne se sont pas fait attendre.

Sydney Sweeney sait faire parler d’elle — mais pas toujours en bien. Après avoir essuyé les critiques d’une partie de l’opinion publique pour sa participation à un spot publicitaire controversé, la voilà désormais prise pour cible par les fans de Taylor Swift.

La raison? Un certain Scooter Braun, magnat de l'industrie musicale de 44 ans qui a notamment lancé Justin Bieber et Ariana Grande. Celui-ci aurait été avec vu se baladant avec l'actrice de 27 ans lors du mariage de Jeff Bezos en juin dernier, dans une vidéo qui a refait surface.

Une vidéo publiée sur TikTok montre Sydney Sweeney et Scooter Braun marchant dans les rues de Venise avec le mannequin Amélie Tremblay. Image: tiktok

Selon le magazine Star, Scooter Braun aurait récemment demandé à son entourage de «garder l'affaire discrète pour le moment».



Cette rumeur tombe peu de temps après la rupture de Sydney Sweeney avec le producteur de cinéma Jonathan Davino, après sept ans de relation. Une séparation qu'elle a officialisée dans les colonnes dans The Times:

«Oui, je suis célibataire. Je découvre beaucoup sur moi-même, je passe plus de temps avec mes amis. Et j’adore ça.» Sydney Sweeney

«Une honte» pour les Swifties

Mais qu'est-ce qui provoque l'ire des fans de Taylor Swift? Pour la petite histoire, Scooter Braun est l'ancien manager de la chanteuse, qui a produit ses six premiers albums.

En 2019, il avait acheté la maison de disque Big Machine Records, devenant ainsi propriétaire des masters des six premiers albums de Taylor Swift sans le consentement de l'interprète de Style. L'autrice a été ainsi empêchée de racheter ses masters et a décidé de réenregistrer ses anciens albums (renommé Taylor's Version) pour en reprendre le contrôle. La situation, très médiatisée, a conduit Braun à revendre rapidement les masters à un fonds d'investissement, générant un bénéfice important pour lui.

Cette romance supposée avec cet homme d'affaires que Taylor Swift surnomme «le tyran manipulateur» ne passe évidemment pas auprès des millions de «Swifties», le sobriquet donné aux fans de la chanteuse. Voilà une affaire qui ne redore pas la réputation de Sydney Sweeney, qui vient de s'en prendre plein la tête après être apparue dans une campagne publicitaire controversée pour American Eagle.

Entre l’écart d’âge, le récent bad buzz et les polémiques musicales, cette rumeur a vivement fait réagir les internautes. Sur les réseaux sociaux, les critiques fusent:

«C’est un red flag en couple avec un red flag»

«Elle a vraiment des Daddy issues»

«Quelle honte, elle vaut mieux que ça»

«Mais il a pas 50 ans ?»

Cette rumeur est à prendre avec des pincettes, d’abord parce que le magazine Star n’est pas réputé pour sa fiabilité - même si l'information a été relayée par de nombreux magazines plus établis comme Page Six. Et aussi parce qu’au début de l’été, certains titres people avaient déjà suspecté Sydney Sweeney d’être très proche d’Orlando Bloom, lui aussi fraîchement célibataire après sa rupture avec Katy Perry. Les deux avaient d’ailleurs été aperçus en balade en Italie, dans un contexte similaire à celui de sa rencontre avec le producteur de musique Scooter Braun, lors du mariage de Jeff Bezos et Lauren Sánchez à Venise.



L'actrice a déjà un amour dans sa vie. Image: Instagram

Quant à Sydney Sweeney, elle n’a rien évoqué de sa vie sentimentale, si ce n’est son envie de s’amuser. Et à en croire son compte Instagram, la seule présence régulière à ses côtés reste Sully, son berger allemand.