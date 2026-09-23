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La crème des stars a fait le show à Vogue World

Pour sa cinquième édition au cœur de la célèbre Galleria Vittorio Emanuele II, le défilé évènement de Vogue a réuni un casting vertigineux de célébrités venues fouler le catwalk milanais.

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Le 22 septembre 2026, la capitale lombarde de la mode s’est transformée en un incroyable rassemblement de VIP à l'occasion de Vogue World: Milan. Placé sous le signe de la célébration de l'artisanat et de l'innovation italienne en pleine Fashion Week, le show a vu défiler une pléiade d'icônes de la musique, du cinéma et du sport international.

Dès le premier acte, intitulé «La Révolution Artisanale», le ton était donné avec l'ouverture du supermodel Gigi Hadid en robe de bal imprimée, ouvrant la voie à une succession de personnalités prestigieuses.

On a ainsi pu apercevoir J Balvin dans un costume rose métallisé ou encore la star de K-pop EJAE. Le deuxième tableau, «La Révolution Industrielle», a marqué les esprits grâce aux pas de danse de Levi Alves McConaughey, le fils de Matthew McConaughey et Camila Alves, en costume gris, suivi de l'acteur Sam Claflin et de l'actrice Adria Arjona, sous les yeux de son compagnon Jason Momoa assis au premier rang.

Le spectacle s'est intensifié lors du passage «Made in Italy», véritable feu d'artifice de figures de la pop culture. Cardi B a captivé l'assemblée en arborant une tenue d'inspiration pop art signée Versace associée à des bijoux Tiffany & Co., aux côtés de la championne de tennis Aryna Sabalenka et de l'actrice Simone Ashley. Moment fort de la soirée, Jennifer Lopez a esquissé quelques pas de danse remarqués dans une création romantique brodée Dolce & Gabbana.

La touche futuriste du tableau «L’Age de l’Intelligence» a été portée par l'artiste MGK, dévoilant son imposant tatouage noir dans une combinaison orange Byblos, entouré de robots danseurs qui n'ont impressionné personne.

Enfin, c'est la chanteuse Alicia Keys qui a couronné cet événement d'exception.

Vêtue d'une robe sur mesure sculpturale créée par le Bureau de l'Imagination de Francesco Risso et Alex Sossah, elle a interprété le titre I Feel Love de Donna Summer pour clore cette soirée mémorable où la haute couture et le star-system ne faisaient plus qu'un.