La mannequin allemande Heidi Klum fête cette année ses 53 ans. Keystone

Heidi Klum est ménopausée et se sent «plus chaude que jamais»

Le corps de Heidi Klum a toujours été au centre de sa carrière de mannequin. Aujourd'hui, elle traverse une nouvelle phase de sa vie qui, selon elle, lui réussit plutôt bien.

Janna Halbroth / t-online

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Heidi Klum s’est construit une carrière internationale loin de l’Allemagne. Depuis plusieurs décennies, la quinquagénaire évolue sous les projecteurs, et son physique reste régulièrement commenté. Tout récemment, le top model (qui n'a pas la langue dans sa poche) a confié au magazine Bunte avoir observé des changements dans son corps depuis environ un an:

«Tout à coup, j’avais tout le temps chaud. Je suis littéralement plus “chaude” que jamais. En tout cas, c’est comme ça que je le ressens»

Avant cela, elle se considérait plutôt comme frileuse. «Quand j’arrivais dans une pièce où la climatisation tournait, je l’éteignais tout de suite», raconte-t-elle. Elle n'a pas immédiatement fait le lien avec la ménopause:

«On n’en parle pas vraiment. Pourtant, je trouve important d’échanger entre nous et de lever les tabous sur ces sujets»

Sa mère, dit-elle, n’en avait jamais discuté avec elle. Elle-même n’a donc longtemps reçu que peu d’informations sur les effets possibles. «Chaque femme vit cela différemment. Certaines ont mal aux épaules ou aux articulations, d’autres ont des bouffées de chaleur.»

Ces changements affectent aussi son sommeil. Son rythme nocturne est devenu plus irrégulier. «Avant, je dormais profondément. Maintenant, je suis réveillée tout le temps.» Ses nuits se terminent parfois dès six heures du matin. Mais elle y voit aussi un avantage: «C’est plutôt pratique. Je peux commencer à travailler tôt et j’ai déjà traité une bonne partie de mes e-mails quand mon mari se réveille.»

Heidi Klum et son mari, l'ancien membre de Tokyo Hotel Tom Kaulitz, sont en couple depuis 2018. Getty Images Europe

Elle observe également des changements physiques, notamment au niveau de la couleur de ses lèvres. «Avant, elles étaient plutôt roses. Maintenant, leur teinte naturelle est devenue plus pâle.» Elle s’interroge: «Où va la couleur des lèvres quand on vieillit?»

Néanmoins, Heidi Klum prend ces évolutions avec philosophie et affirme être en paix avec elle-même:

«J’ai toujours défini ma propre valeur et su dire non quand il le fallait»

Elle transmet aussi cette attitude à ses enfants. Mère de quatre enfants, deux d’entre eux évoluent déjà sous les projecteurs. Sa fille Leni Klum cumule 1,8 million d’abonnés sur Instagram, tandis que son fils Henry Klum débute avec près de 60 000 followers.

Son conseil face aux réseaux sociaux: s’attendre à recevoir des commentaires négatifs et se forger une carapace. Elle-même n’y est pas totalement insensible: «Je dois aussi parfois encaisser certaines manchettes ou certains commentaires. Je ne suis pas un bloc de pierre.»

Mais son état d’esprit reste le même:

«Vivre et laisser vivre! C’est bien que nous soyons tous différents. Sinon, ce serait ennuyant»

(traduit et adapté de l'allemand par tam)

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