Blake Lively et Taylor Swift arrivent à la fête d'anniversaire de Taylor Swift à SoHo, le 13 décembre 2023 à New York. GC Images

Taylor Swift a (encore) des problèmes et c'est la faute de Blake Lively

La chanteuse aurait décidé de prendre du recul avec l'actrice après avoir été mêlée, malgré elle, à l'affaire qui oppose l'ancienne star de Gossip Girl à Justin Baldoni.



Hollywood adore un bon drama. Et le dernier en date met en scène Blake Lively, Justin Baldoni et, en guest star involontaire, Taylor Swift. Entre batailles judiciaires, rumeurs de tensions amicales, et une histoire de dragons guerriers, l'affaire prend une tournure différente selon plusieurs sources.

Vous n'avez rien suivi? Par ici 👇 La saga opposant Blake Lively à Justin Baldoni continue

Taylor et Blake, c'est fini

Selon le Daily Mail, l'affaire entre Blake Lively et Justin Baldoni aurait mis à mal son amitié avec Taylor Swift. En cause? Une plainte houleuse – où l'actrice accuse Justin Baldoni de harcèlement sexuel et de comportements toxiques sur le tournage de Jamais Plus – et dans laquelle les noms de la chanteuse et de son mari, Ryan Reynolds, sont mentionnés.

En effet, dans une «tentative d'intimidation» contre l'acteur, Blake Lively se serait comparé à Khaleesi de la série à succès Games of Thrones, argumentant que comme le personnage phare, elle aussi a ses dragons. Entendez par là, Taylor Swift et Ryan Reynolds.

Oui, c'est tordu.

Un truc qui n'aurait pas du tout plu à la chanteuse qui met un point d'honneur à contrôler son image. Ainsi, toujours selon le média britannique, Taylor Swift aurait pris ses distances avec sa grande copine après s'être sentie utilisée comme un «moyen d'intimidation» contre l'acteur.

Taylor Swift et Blake Lively Image: X

Pour le tabloïd, plus aucun doute: cette affaire aurait mis un terme à l'une des amitiés les plus iconiques d'Hollywood.

Autre son de cloche aux Etats-Unis

Seulement voilà, cette rupture amicale entre Taylor et Blake ne serait, en fait, pas vraie. Du moins, si l'on en croit le média américain Page Six, qui adopte un ton bien différent. Non seulement Blake Lively et Taylor Swift seraient toujours amies, mais elles seraient restées en contact régulier tout au long du scandale. Selon une source proche, les deux femmes continuent de se soutenir mutuellement, et Swift n'aurait jamais pris ses distances.

Là où le tabloïd américain enfonce le clou, c'est en révélant une note vocale dans laquelle Baldoni s'excuserait auprès de Lively pour les tensions sur le plateau, tout en mentionnant que Swift avait encensé le travail de l'actrice sur le script. Une preuve, selon le média, que l'interprète de Karma n'a pas tourné le dos à son amie.

Alors, qui dit vrai?

Bonne question. Ni Taylor Swift, ni Blake Lively n'ont donné suite à ces rumeurs.

Ice Spice, Taylor Swift et Blake Lively au Super Bowl 2024 Image: Billboard

Une chose est néanmoins sûre, tous les yeux seront rivés sur la chanteuse lors du Super Bowl. Blake Lively aura-t-elle le privilège de s'asseoir à la tribune privée? Réponse ce week-end.