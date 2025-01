L'affaire Lively-Baldoni aura un procès et on connaît la date

Jamais Plus, un film que personne n'a vu, mais dont tout le monde parle. Image: AP Sony Pictures

On va vivre un nouveau procès digne de Johnny Depp-Amber Heard

Le conflit qui oppose les co-stars du film Jamais Plus sera porté devant les tribunaux, mais il faudra être patient pour vivre un nouveau moment à la Johnny Depp-Amber Heard.

Voilà un drama qui aura fait plus parler que le film. L'embrouille entre Blake Lively et Justin Baldoni sur le tournage de Jamais Plus, saison 8 épisode 45, continue. Pour rappel, Blake Lively accuse Justin Baldoni d'agression sexuelle sur le tournage, ce que ce dernier nie. Les deux acteurs vont se donner rendez-vous devant les tribunaux. Selon Variety, le juge new-yorkais Lewis J. Liman a fixé la date du procès au 9 mars... pas 2025. 2026. C'est encore plus long que d'attendre une nouvelle saison de Stranger Things.

Et ça risque d'être du grand (mais triste) spectacle, comme l'a été la bataille judiciaire opposant Johnny Depp à Amber Heard. Car aux Etats-Unis, les procès sont filmés. Il existe même des chaines de télévision spécialisées dans ce domaine.

Mais le procès qui oppose les deux acteurs pourrait être annulé si les deux parties trouvent un accord, ou pourrait être reporté, si de nouveaux éléments venaient s'ajouter au dossier. Et de nouveaux éléments, il y en a toutes les semaines.

Par exemple, Blake Lively accuse également son partenaire à l'écran d'avoir orchestré une campagne de dénigrement massive contre elle. Justin Baldoni attaque en diffamation le New York Times après la publication d'une enquête sur le sujet. Il attaque également Blake Lively et lui réclame 400 millions de dollars de dommages et intérêts.

Si Blake Lively tente de se garder pour la justice, Justin Baldoni, lui, a décidé de laver son linge en public. Il a notamment dévoilé le contenu de mails, de discussions WhatsApp, mais aussi une vidéo du tournage de la fameuse scène où Blake Lively aurait été agressée sexuellement.

Dernier élément du dossier balancé par l'acteur et réalisateur du film: une note vocale de 7 minutes adressée à Blake Lively dans laquelle il s'excuse.

«Je voudrais commencer par m'excuser. En lisant la deuxième partie de ton message, mon cœur a sombré et je suis vraiment désolé. Je n'ai pas été à la hauteur, c'est certain, et tu as travaillé très dur sur ce point. Je suis très reconnaissant que tu te sentes suffisamment à l'aise pour me dire que c'est ce que tu ressens et ce que partages ça avec moi. Et je suis vraiment désolé. J'ai merdé. C'est un échec de ma part»

Mise à part l'heure à laquelle ce voice note a été envoyé (2 heures du matin selon le réalisateur), on n'en sait pas plus. Il n'a pas indiqué la date précise et on ignore de quel message il parle dans son monologue.

Beaucoup d'éléments devront donc être éclaircis durant le procès. Une chose est sûre: avec la divulgation de cet enregistrement, Justin Baldoni séduit de plus en plus. Les internautes s'extasient en écoutant sa voix qui rappelle celle de Joe Goldberg dans You et lui demandent carrément de lire des audios book. Car, plus important encore que de gagner devant le tribunal, il faut gagner devant le tribunal de l'opinion publique. Justin Baldoni, moins connu que Blake Lively, le sait: il doit sauver son image et sa carrière au risque d'être étiqueté #metoo et se faire cancel.

