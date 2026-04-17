Après plusieurs tentatives d'effraction et un cambriolage en 2022, David et Victoria Beckham ont opté pour la manière forte en matière de sécurité. image: getty watson

Les Beckham ont trouvé la parade pour éviter les cambriolages

Pour faire face aux intrus et voleurs potentiels, le couple le plus célèbre du Royaume-Uni a trouvé une manière aussi astucieuse que drastique de protéger leur somptueuse maison de campagne, dans les Cotswolds.

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Être immensément riche comporte un avantage et un inconvénient majeurs. L'inconvénient? Devenir une cible de prédilection pour les personnes mal intentionnées, des kidnappeurs aux cambrioleurs, en passant par les déséquilibrés. L'avantage? Pour protéger ses biens, qu'il s'agisse de sa collection de Patek Philippe et d'Audermars Piguet à sa sculpture griffée Jeff Koons, pas besoin de regarder à la dépense. Tous les moyens sont bons - et disponibles.

Une forêt privée

Preuve en est le couple Beckham, qui a démontré qu'il était prêt à aller très loin pour s'assurer que son domaine des Cotswolds, situé à une petite heure et demi de voiture de Londres, reste bien à l'abri des regards.

David et Victoria prévoient rien de moins que de planter une forêt aux abords de leur luxueuse propriété, comprenant «12 hêtres européens, 19 chênes pédonculés, 15 tilleuls à petites feuilles, huit érables champêtres, sept pins sylvestres, cinq noisetiers communs, cinq érables sycomores, quatre houx et quatre ifs pédonculés».

Les Beckham ont transformé ce qui était autrefois un site historique délabré en une vaste résidence de campagne, dont la valeur est aujourd'hui estimée à 12 millions de livres sterling.

Selon le Daily Mail, les plans soumis au conseil local pour les 79 arbres et la prairie de fleurs sauvages ont été approuvés. Une victoire urbanistique pour le duo iconique, qui était déjà parvenu à faire approuver le projet d'ériger une allée privée, garantissant ainsi une meilleure sécurité à la propriété, malgré les protestations d'une poignée de voisins.

Parmi eux, un certain James Worthington, qui a déposé une objection formelle de quelque 45 pages de pièces justificatives, arguant que le couple célèbre tentait de transformer sa maison en «forteresse». «Cette demande actuelle n'est qu'une plaisanterie», a-t-il enragé auprès du Mirror. «Je suis certain que, compte tenu des événements récents, la grille à cinq barreaux sera bientôt remplacée et des piliers de pierre seront construits», a-t-il ironisé.

Aussi râleur soit-il, le voisin des Beckham n'a pas complètement tort: depuis l'achat de cette maison de campagne classée monument historique (Grade II) en 2016, les trois granges initiales se sont considérablement étoffées.

Au fil des ans, David et Victoria ont ajouté des portails, un garage, un court de tennis, une cabane dans les arbres, un abri de sécurité et un lac artificiel. Sans oublier la piscine, la salle de sport, le sauna, le bassin de relaxation et, last but not least! Un chapiteau barbecue de 50 000 livres sterling.

La propriété sera désormais doublement protégée par une allée privée et une forêt de 79 arbres. Qui dit mieux?

La famille Beckham a l'habitude de s'y réfugier les week-ends et les jours fériés, pour échapper à l'agitation de la vie londonienne, où elle possède une autre propriété à 40 millions de livres dans le quartier huppé de Holland Park.

Plusieurs mauvaises expériences

Le couple a toutefois quelques bonnes raisons de craindre pour sa sécurité, celle de sa famille et de ses biens immobiliers: outre plusieurs tentatives d'effraction, leur maison londonienne avait été cambriolée en février 2022, alors que les Beckham étaient sur place. Des objets d'une valeur de «plusieurs milliers de livres» avaient été dérobés, selon le Sun à l'époque.

Le méfait avait été découvert dans la soirée, lorsque le fils cadet de David et Victoria, Cruz, était rentré d'une soirée et avait trouvé une fenêtre brisée dans une chambre d'amis qui avait été saccagée. Ils avaient été tellement «bouleversés» qu'ils avaient alors demandé une évaluation de la sécurité de leur demeure londonienne.

Une bonne nouvelle au milieu des remous familiaux

Cette petite victoire et garantie de protection de leur vie privée tombe en tout cas à point nommé pour les Beckham, qui traversent toujours une période familiale tourmentée. D'ailleurs, dans une interview publiée ce jeudi dans le Wall Street Journal, Victoria est revenue pour la première fois sur la violente rupture familiale opérée par son aînée, Brooklyn.

Sans citer nommément le jeune homme de 26 ans, qui a ouvertement critiqué ses parents et exprimé son désir de s'éloigner de la bande dans une lettre ouverte sur Instagram, Victoria a manié le sujet avec délicatesse: «Je crois que nous avons toujours… nous aimons tellement nos enfants», a-t-elle confié.

«Nous avons toujours essayé d'être les meilleurs parents possibles. Et vous savez, nous sommes sous les feux des projecteurs depuis plus de 30 ans maintenant, et tout ce que nous avons toujours cherché à faire, c'est protéger et aimer nos enfants. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire», a-t-elle fait savoir dans le quotidien économique.

Passée maîtresse dans l'art de l'esquive et d'éluder les questions épineuses, Victoria admet toutefois que la célébrité écrasante de l'ancienne Spice Girls et de son ex-footballeur de mari n'a pas dû être évidente à gérer pour leur famille: «Je ne dirais pas que je culpabilise, mais plutôt que mes parents ont dû s’adapter, quand soudain, des paparazzis ont envahi les abords de leur maison.»

«Nous avons vraiment entraîné nos familles dans cette aventure» Victoria Beckham, dans le Wall Street Journal

Reste à savoir si une nouvelle forêt protectrice de 79 arbres parviendra à convaincre Brooklyn le fiston rebelle des bonnes intentions de sa famille, quant au respect de leur sphère privé. Rien n'est moins sûr.

Vidéo: watson