La marque On emmène Zendaya dans l'espace

Cette célèbre marque suisse emmène Zendaya dans l'espace

La célèbre marque suisse de chaussures «On» a dévoilé sa nouvelle campagne, dont l'actrice Zendaya est la star. Direction l'espace pour un entrainement bien équipé et ultra-fashion.

«On et Zendaya», c'est une affaire qui vole toujours plus haut... jusqu'à la stratosphère. En effet, la célèbre marque de sportswear suisse a dévoilé ce mardi 15 avril les photos ainsi qu'une vidéo de sa nouvelle campagne, dont l'actrice de 28 ans est la star.

Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la banalité est reléguée à la cave! Finies les parties de tennis endiablées dans les rues de Zurich aux côtés de Federer (même si, on en convient, c'est pas banal). Exit les clichés qui vantent le cliché des Alpes suisses sur fond de panoramas verdoyants, comme en 2024.

Désormais, On se branche sur la même fréquence qu'un Jeff Bezos et une Katy Perry, et propulse sa campagne intitulée «Zone Dreamers» à travers l'espace.

La marque suisse a mis les grands moyens, en misant sur un court-métrage ultra-léché aux tons rétrofuturistes. La vidéo se lit comme une bande-annonce d'un film de science-fiction, dont l'esthétique est à mi-chemin entre un style des années 70 et un monde extraterrestre.

Oreilles pointues et esprit déter'.

On y découvre une Zendaya aux oreilles pointues, aux côtés de tout un équipage, transitant dans une navette. Les êtres flottent, mais surtout, ils s'entrainent dur, car c'est une marque de sport, tout de même.

La marque a éclairé son concept à travers un communiqué de presse:

«Tourné dans un univers surréaliste, Zone Dreamers suit Zendaya dans sa mission: explorer les limites de l’espace avec ses amis les plus proches. Ensemble, on les voit s’entraîner et découvrir de nouveaux mondes. Parce que la confiance en soi vient aussi des personnes qui bougent avec nous. Cette bande-annonce fictive s’amuse de la narration et des genres pour créer un spectacle visuel à la croisée de la mode, de la performance et de l’amitié.» ON/comm

Alors que les corps se délient en apesanteur, l'on découvre des pièces bien connues issues de la collection Movement Lifestyle printemps-été 2025. Cela dit, regardez bien: deux nouveaux produits sont introduits: la Cloudzone (des nouvelle sneakers lifestyle) et la Studio Knit Bodysuit (combinaison sans couture).

La campagne a été pilotée par l’artiste visuelle Nadia Lee Cohen, et le stylisme est réalisé par la main très agile de Law Roach. Pour rappel, Zendaya, tout comme d'autres stars, collabore très régulièrement avec ce styliste talentueux originaire de Chicago. Sa patte s'accorde particulièrement bien avec la nouvelle campagne de On, toujours à mi-chemin entre une esthétique mêlant futurisme, exubérance, et vibe vintage.

Bref, sans plus de blabas, on vous laisse avec le petit film On et les photos:

Le court-métrage en question 👇 Vidéo: instagram