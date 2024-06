Zendaya roule pour On. image: on

Une célèbre marque suisse polémique vient de se payer Zendaya

La célèbre marque de chaussures suisse On, dont Roger Federer est le visage, a recruté une nouvelle ambassadrice de choix: l'actrice ultra-populaire Zendaya.

La marque zurichoise On, dont Roger Federer est actionnaire et ambassadeur, a fait un gros coup: elle a signé une mégastar qui ne provient pas du monde du sport, mais de celui du cinéma. Il s'agit de l'actrice américaine âgée de 27 ans, Zendaya.

Zendaya a déclaré être déjà une grande cliente de la marque. image: on

La chouchou de la Gen Z et des Millenials était récemment à l'affiche du film bien dans le thème, Challengers. Cette comédie romantique sortie en avril 2024 retrace l'histoire d’amour tumultueuse d’une joueuse de tennis.

La marque suisse de vêtements de sport a signé avec la star d’Euphoria un «partenariat créatif pluriannuel sur des collections, des campagnes et du contenu autour du mouvement et du bien-être», relaie le média Vogue Business.

«Nous sommes de grands admirateurs de la capacité de Zendaya à inspirer une génération et à rêver grand. Nous ne pouvons pas penser à un meilleur partenaire que Zendaya pour nous aider à grandir, évoluer, et nous connecter avec les gens du monde entier.» Le co-fondateur d'On, David Allemann, dans un communiqué. source: vogue business

De son côté, Zendaya, également égérie de Louis Vuitton, semble ravie de sauter les pieds joints dans cette nouvelle aventure sportive:

«Ce n'est un secret pour personne que je suis une grande fan de On depuis longtemps. Je les porte toujours sur le plateau, ou lorsque je voyage, quand je répète ou quand je cours avec mon chien» Zendaya, dans un communiqué.

La campagne promotionnelle a débuté par le lancement d'un court métrage intitulé Dream Together, supervisé par le directeur artistique C Prinz.

«On» et Zendaya, le lancement (vidéo) 👇 Vidéo: instagram

Des ponts construits entre le sport et la mode

Pour rappel, l'on avait déjà aperçu Zendaya avec des On aux pieds, notamment lors de la tournée de presse de Challengers.

Zendaya avec des On aux pieds.

Alors que les Jeux olympiques approchent à grands pas, ce partenariat athlétique semble tomber à pic pour l'interprète de Replay. Mais cette collaboration découle également d'une stratégie de repositionnement bien pensée par On, avance Vogue Business.

Cette approche marketing repose sur la construction d'un espace à l'intersection entre sport, mode et culture. L'entreprise s'assure ainsi de jouir de l'aura liée à la chanteuse et star de cinéma, et profite des retombées des tendances mainstream comme celle lancée par Zendaya et son film Challengers, le «tenniscore».

L'annonce a été reçue de façon contrastée sur les réseaux. Une grosse poignée des fans de Zendaya se réjouissent de cette collaboration, tandis que d'autres, en revanche, craignent que la marque de running ne perde son ADN en cherchant à ratisser un public plus large.

«Je pense que Zendaya est un grand mannequin et une bonne actrice. Mais quel est le lien entre elle et la marque! Vous auriez dû utiliser un athlète. Je pense aussi que vous avez plagié les publicités Nike! Désolé les gars. Mais ça montre juste que vous essayez d'être une marque de mode🤷🏻» Un utilisateur Instagram.

«En fait Zendaya, porte leur marque de chaussures. C'est une cliente et une fan. Collaborer avec une marque qu'elle porte est authentique» En réponse au dernier message, vu sur Instagram.

«C'est incroyable! On atteint un nouveau niveau avec ce partenariat!»

«Culture-shaping brand + culture-shaping icon = 🔥»

Federer a sa propre ligne au sein de On, THE ROGER.

Pour rappel, l'entreprise On Running, dont Roger Federer est le visage, a fait récemment polémique. En cause: des questions éthiques. Une enquête de K-Tipp avait révélé que l'entreprise se faisait une marge confortable sur ses produits. En effet, le prix élevé de ces derniers contrasterait crûment avec leur prix de production, et la faible rémunération du fabricant basé au Vietnam. L'entrée de Zendaya dans les écuries On saura-t-elle faire oublier les récentes controverses?