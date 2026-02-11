Cette charmante Zurichoise de 28 ans et mannequin à succès serait la nouvelle compagne d'Orlando Bloom. image: instagram

Qui est cette Suissesse et petite amie présumée d'Orlando Bloom?

Tiendrait-on la nouvelle Ines de Ramon? Après la Genevoise qui a affolé les tabloïds en 2022 en devenant la compagne de Brad Pitt, voici venu le tour d'une Zurichoise de 28 ans de braquer les projecteurs au bras de l'acteur britannique Orlando Bloom, lors du Super Bowl, ce dimanche.

On ne dirait pas comme ça, mais nous autres, Suisses, sommes plutôt chauvins. Dites-nous qu'Orlando Bloom a une nouvelle petite amie, un mannequin à succès de 20 ans sa cadette, ça nous en touche une sans faire bouger l'autre. Mais si cette dernière se révèle être notre compatriote... alors là, ça change tout.



Ce dimanche, Luisa Laemmel a ainsi attiré l'attention de la presse people en se présentant au Levi's Stadium de Santa Clara, en Californie, pour assister au Super Bowl... en compagnie de son nouvel amoureux, Orlando Bloom himself.

L'acteur et le mannequin ont été photographiés en quittant le stade, ce dimanche.

Peu d'informations ont filtré sur la Zurichoise et le Britannique, à l'exception des indiscrétions d'un témoin oculaire dans le Daily Mail:

«Ils étaient ensemble dans la suite Raising Cane, ils étaient mignons, ils se touchaient beaucoup» Vous m'en direz tant...

Les photos du couple bras-dessus-bras-dessous à la sortie du stade laissent, en tout cas, peu de place au doute. Preuve que le Super Bowl, au-delà d'être un grand moment de sport, est surtout une source intarissable de potins.

Sur le CV, en tout cas, la nouvelle élue du cœur a tout pour plaire. Cette beauté d'1m78, installée à New York depuis 2019, a non seulement été l'égérie de grandes campagnes publicitaires comme Maybelline et collaboré avec des marques internationales de renom, telles que L'Oréal, Vera Wang, YSL Beauty, Calvin Klein, Guerlain ou encore Brandy Melville, mais elle est aussi diplômée d'une licence en psychologie (avec mention) d'une université britannique.

Une tête bien faite dans tous les sens du terme. INSTAGRAM: LUISA LAEMMEL

En dehors du mannequinat, indique son portefolio en ligne, Luisa est «profondément passionnée par la santé mentale, la psychologie, la philosophie et les sciences», ainsi que par la «protection de la nature». Bref, la personne toute trouvée pour Orlando, ambassadeur engagé de l'Unicef depuis de très nombreuses années.

Couple tout frais

D'ailleurs, la Suissesse n'a pas manqué de montrer les charmes de son pays natal à son nouveau compagnon: d'après des sources de 20 Minutes, le couple a passé plusieurs jours à Klosters en janvier. L'acteur a été aperçu «en train de skier avec une jeune femme blonde» dans la station grisonne. A l'époque, la source ignorait l'identité de la jeune femme.

Une thèse depuis lors confirmée par les publications Instagram des tourtereaux, qui ont tous deux partagé des images de leur séjour en terres helvétiques sur leurs réseaux sociaux respectifs.

Luisa Laemmel à Davos, début janvier. INSTAGRAM: LUISA LAEMMEL

Orlando Bloom fait une démonstration de snowboard à Klosters. instagram: orlando bloom

On ne peut que se réjouir de ces nouvelles amours pour Orlando Bloom, qui n'est certainement pas passé à côté de la romance très médiatisée de son ex-fiancée, Katy Perry, avec laquelle il partage une fille de cinq ans, et de l'ancien premier ministre canadien Justin Trudeau.

Après avoir affolé les médias et les internautes l'automne dernier, le couple a officialisé et été aperçu pour la dernière fois main dans la main au Forum économique mondial de Davos, le 20 janvier. Décidément... quand il s'agit de trouver l'amour, la Suisse constitue un terreau fertile pour les célébrités. Affaire à suivre!

