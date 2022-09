Jimmy Fallon se moque des nouvelles boules de café Migros 😂

Vidéo: watson

Jimmy Fallon se moque des nouvelles boules de cafĂ© Migros 😂

Il y a un peu moins d'une semaine, Migros lùchait une bombe dans le monde du café et présentait son systÚme révolutionnaire de capsules sans capsules. L'innovation a capté l'attention des médias en Suisse, mais pas uniquement.

Migros lance du café en capsule, sans capsule. L'annonce a carrément traversé l'Atlantique. L'animateur américain Jimmy Fallon en a fait une description bien à lui dans The Tonight Show sur NBC:

Les boules sont faites de café pressé, recouvert d'une couche protectrice, ce qui fait de ces «Coffee Balls» une révolution dans l'histoire du café. Migros a ainsi déclaré la guerre aux capsules de café en aluminium.

«Balls» signifie aussi autre chose en anglais...

Avec cette premiĂšre mondiale, Migros se heurte aussi au scepticisme et fait mĂȘme rire les anglophones. Car en anglais, «balls» dĂ©signe aussi de maniĂšre familiĂšre... les testicules.

Jimmy Fallon, présentateur du Tonight Show et comédien, a donc tenu à se moquer du nom du produit.

«Coffee Ball, ça sonne comme quelque chose pour lequel on intenterait un procÚs à McDonald's»

Il fait probablement allusion Ă un litige juridique survenu en 1994. Stella Liebeck avait alors poursuivi la chaĂźne de restaurants aprĂšs avoir Ă©tĂ© aspergĂ©e de cafĂ© chaud. Un exemple trĂšs mĂ©diatisĂ© des immenses plaintes en dommages et intĂ©rĂȘts dans le systĂšme judiciaire amĂ©ricain.

Pas sans mes «couilles»

Mais pour lui, le sens d'une tasse à café qu'il a vue récemment est désormais clair. Sur celle-ci, il était écrit:

«Ne m'adresse pas la parole tant que je n'ai pas mes 'balls'»

Le mug présenté dans l'émission est-il un photomontage? Possible. Si on cherche cette tasse sur la boutique en ligne, on ne la trouve pas. Du moins pas encore.

Si jamais:

