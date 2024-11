Jason Kelce est très protecteur envers son frère.

Il n'a pas pu garder son calme

Jason et Travis Kelce sont très proches en tant que frères. Cela signifie aussi qu'ils se défendent mutuellement.

L'ancienne star du football américain Jason Kelce a détruit le téléphone portable d'un fan de football qui le provoquait samedi dernier. L'incident s'est produit en marge d'un match de football universitaire entre Penn State et Ohio State.

Une vidéo montre un jeune homme interpeller Jason Kelce par derrière. Des témoins oculaires rapportent que l'homme a insulté Travis Kelce, tenant des propos homophobes, et ciblant sa relation avec la superstar de la pop Taylor Swift.

En réaction, Jason Kelce a pris le téléphone portable de l'auteur de l'injure et l'a jeté par terre.

Selon le média Today, Il n'était pas immédiatement clair à qui appartenait le téléphone portable que Jason Kelce avait brisé, et si c'était l'homme qui avait prononcé l'insulte.

Le geste de Jason Kelce 👇 Vidéo: watson

L'ex-joueur de 36 ans a par la suite justifié son geste: «Il n'a pas le droit de dire des choses pareilles».

Une brillante carrière terminée

Travis Kelce et Taylor Swift sont en couple depuis l'été 2023 et affichent souvent leur relation en public. Swift soutient régulièrement son petit ami depuis les gradins lors de ses matchs avec les Kansas City Chiefs. Travis, quant à lui, a assisté à plusieurs concerts de sa compagne pendant la pause estivale.

Alors que Travis Kelce est toujours actif dans la NFL, son frère aîné Jason a mis fin à sa carrière en 2023 après 13 ans. Parmi ses plus grands succès, on compte la victoire au Superbowl avec les Eagles en 2018 ainsi que sept nominations au Pro Bowl et six nominations au First Team All-Pro. Il a toutefois perdu le duel direct contre son frère au Superbowl.