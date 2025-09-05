Katy Perry et Orlando Bloom (ici, en 2024) ont rompu leur relation cet été. Keystone

«Rien que de l'amour»: Orlando Bloom évoque sa rupture avec Katy Perry

Orlando Bloom et Katy Perry ont rompu en juillet, après neuf ans de relation. C'est la première fois que l'acteur de 48 ans répond à une question sur la séparation avec la mère de leur fille, survenue cet été.

Plus de «Divertissement»

En dépit des nombreuses spéculations qui ont suivi cette rupture très médiatisée, Orlando Bloom n'a pas tergiversé sur le plateau de l'émission Today, ce vendredi. Au contraire, lorsque l'animateur Craig Melvin lui demande si «tout va bien», il n'y est pas allé par quatre chemins.

«Je vais super bien, mec. Je suis tellement reconnaissant. Nous avons la plus belle des filles», a lâché l'acteur, au moment d'achever l'interview. «Nous avons une fille magnifique. Vous savez, quand on donne tout sur le terrain, comme je l'ai fait dans ce film? J'en suis reconnaissant.»

«Et nous sommes formidables. Nous allons être formidables. Rien que de l'amour» Orlando Bloom, à l'émission Today

L'acteur s'exprimait pour la première fois depuis la fin de la relation, en juillet. today

Après presque une décennie de relation, Katy Perry et Orlando Bloom, qui partagent une petite fille de cinq ans, Daisy, se sont séparés en juillet.

Ils ont annoncé la fin de leurs fiançailles dans une déclaration commune via leurs représentants. «En raison de l'abondance d'intérêt et de conversations récentes autour de la relation entre Orlando Bloom et Katy Perry, les représentants ont confirmé qu'Orlando et Katy ont modifié leur relation au cours des derniers mois pour se concentrer sur la co-parentalité», ont déclaré les porte-paroles au magazine Us Weekly.

«Ils continueront d’être considérés ensemble comme une famille, car leur priorité commune est — et sera toujours — d’élever leur fille avec amour, stabilité et respect mutuel», concluait le communiqué.

Orlando Bloom en a fait toute la démonstration ce vendredi. Selon les tabloïds et des amis de la famille, l'acteur et la chanteuse se sont séparés à l'amiable. Une source a affirmé à US Weekly cet été que la relation du couple était «tendue depuis des mois», ce qui rendait la séparation «attendue depuis longtemps». (mbr)