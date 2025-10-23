assez ensoleillé11°
Jay-Z et Beyoncé font appel au bulldozer dans leur maison

Beyoncé et Jay-Z entreprennent de grands travaux sur leur propriété à Bel-Air
Le couple s'est offert la villa attenante à leur somptueuse propriété de Bel-Air dans un but bien précis.Getty Images Europe

Jay-Z et Beyoncé font comme Donald Trump

Le power couple de l'industrie musicale a déployé les gros moyens pour transformer son domaine de Bel-Air, à Los Angeles, en véritable palais. Et par gros moyens, on entend: le bulldozer.
23.10.2025, 15:0023.10.2025, 15:55

Ce n'est pas un scoop. Quand vous pesez la bagatelle de quelques milliards de dollars, vous pouvez vous lâcher en termes d'excentricités immobilières. Regardez Donald Trump: fort d'une fortune personnelle d'environ 7,3 milliards, selon Forbes, le président américain s'est piqué de raser une partie de la Maison-Blanche pour y ajouter une salle de bal.

Plus tôt cette semaine...

Trump a détruit les bureaux de sa femme et ne compte pas s'arrêter là

En ce qui concerne Jay-Z et Beyoncé, c'est un peu pareil. L'un des couples les plus puissants d'Amérique, dont la valeur nette combinée s'élève à environ 3 milliards de dollars, a été piqué de velléités de «nettoyage»... un peu similaires.

La propriété de Bel-Air de Jay-Z et Beyoncé
Le domaine de Jay-Z et Beyoncé, à Bel-Air.

Non content de compter déjà huit chambres, 11 salles de bains, quatre piscines extérieures, un spa et un centre de bien-être, une salle multimédia privée, plusieurs terrasses, un garage pour 15 voitures, un terrain de basket-ball et de multiples logements pour le personnel au sein de leur bien-aimé complexe californien, acheté en 2017 pour 88 millions de dollars, le couple travaille d'arrache-pied pour le transformer.

Selon des photos obtenues par le Daily Mail, le duo apporte actuellement des améliorations majeures à l'ensemble de la vaste propriété, avec l'ajout notamment d'une toute nouvelle «zone pour enfants» pour la progéniture du couple — Blue Ivy, 13 ans, et les jumeaux Rumi et Sir, 8 ans.

Mais ce n'est pas tout.

Selon le tabloïd, Beyoncé et Jay-Z se seraient surtout offert la propriété voisine (une maison d'une valeur de 17 millions de dollars, gout de même), dans le simple but de la démolir complètement - et de faire de la place pour un bout de pelouse supplémentaire.

Le nouveau terrain de Jay-Z et Beyoncé
Le nouveau terrain supplémentaire.capture d'écan
Les travaux vont bon gré chez Jay-Z et Beyoncé
Les travaux vont bon gré selon des photos obtenues par le Daily Mail.

Vous allez me dire, 17 millions, ce n'est pas grand-chose par rapport aux 637 244 dollars que le couple doit dépenser CHAQUE mois pour les hypothèques et les impôts de leur gargantuesque propriété de Los Angeles.

La «ferme» d'Ellen DeGeneres est à vendre pour 30 millions de dollars

D'ailleurs, au-delà du domaine de Bel-Air, Beyoncé et Jay-Z sont également les heureux propriétaires d'un manoir à Malibu pour lequel ils ont déboursé près de 200 millions de dollars, d'une maison de 26 millions dans les Hamptons ainsi que l'indispensable penthouse de 6,85 millions à Manhattan, dans le quartier huppé de Tribeca. (mbr)

Thèmes
