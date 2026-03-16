Les stars ont tout donné aux Oscars: les paillettes comme les jolies moues sur le tapis rouge. image: watson

Voici les stars les mieux habillées aux Oscars

Entre glamour et audace, le tapis rouge de cette 98e édition a fait briller Hollywood. Des paillettes de Wunmi Mosaku au blanc immaculé de Timothée Chalamet, découvrez les silhouettes les plus marquantes qui ont volé la vedette au palmarès.

Corina Mühle Suivez-moi Simone Meier Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Aux Oscars, il ne s'agit pas seulement de savoir qui repartira avec une statuette: les tenues des stars passionnent tout autant.

Voici les meilleurs looks du tapis rouge de cette 98e édition. Le blanc et les paillettes se sont imposés cette année.

Wunmi Mosaku porte une robe scintillante Louis Vuitton. Elle a obtenu sa première nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation d'Annie dans le film Sinners.

Image: keystone

L'actrice irlandaise Jessie Buckley, qui a décroché dimanche l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation déchirante dans Hamnet. Sa robe est signée Chanel.

Image: keystone

Demi Moore en Gucci.

Getty Images North America

Zoe Saldaña a présenté l'Oscar du meilleur second rôle féminin dans une robe en dentelle noire Saint Laurent.

Image: keystone

Le pilote de F1 Damson Idris, en Prada.

Image: keystone

La chanteuse Audrey Nuna a collaboré à la bande originale de KPop Demon Hunters. L'œuvre a raflé les prix du meilleur film d’animation et de la meilleure chanson originale.

Image: keystone

Les détails de la robe d'Audrey méritent un gros plan:

Image: keystone

EJAE a également brillé aux côtés d'Audrey.

Getty Images North America

Emma Stone en Louis Vuitton.

Image: keystone

Jeremy Pope.

Image: keystone

Elle Fanning en robe Givenchy.

Image: keystone

Michael B. Jordan a décroché l'Oscar du meilleur acteur pour son éblouissante prestation dans Sinners.

Image: keystone

Chloé Zhao.

Image: keystone

La réalisatrice Ava DuVernay.

Image: keystone

Pedro Pascal porte du Chanel.

Image: keystone

Kate Hudson porte une robe Armani Privé.

Image: keystone

Priyanka Chopra avec son mari Nick Jonas.

Image: keystone

Danielle Brooks.

Image: keystone

Mikey Madison, qui a remis un Oscar.

Image: keystone

Hudson Williams opté pour des bijoux Bulgari.

Image: keystone

Timothée Chalamet et Kylie Jenner, tout beaux.

L'acteur est en Givenchy de Sarah Burton. Getty Images North America

Nicole Kidman en Chanel.

Image: FilmMagic

Anne Hathaway, sublime en Dior, avec des chaussures et un sac Roger Vivier.

Getty Images North America

Teyana Taylor, sculpturale en Chanel.

Getty Images North America

Chase Infiniti, féérique en Louis Vuitton.

WireImage

Un tendre moment: Jacob Elordi a marqué les esprits en apparaissant sur le tapis rouge au bras de sa mère, Melissa Elordi. L'acteur porte un smoking Bottega Veneta.

Image: WWD

Odessa A'zion.

WireImage

Le «diable» lui-même, Anna Wintour.

Image: FilmMagic

Anna a remis avec Anne Hathaway les prix des meilleurs costumes et du meilleur maquillage et coiffure.

Rose Byrne en Dior.

Getty Images North America

Law Roach, l'un des stylistes les plus influents et médiatisés d'Hollywood.

WireImage

Heidi Klum dans une robe nude à bustier.

Getty Images North America

(Trad et adaptation par jod)