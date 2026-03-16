Voici les stars les mieux habillées aux Oscars
Entre glamour et audace, le tapis rouge de cette 98e édition a fait briller Hollywood. Des paillettes de Wunmi Mosaku au blanc immaculé de Timothée Chalamet, découvrez les silhouettes les plus marquantes qui ont volé la vedette au palmarès.
Aux Oscars, il ne s'agit pas seulement de savoir qui repartira avec une statuette: les tenues des stars passionnent tout autant.
Voici les meilleurs looks du tapis rouge de cette 98e édition. Le blanc et les paillettes se sont imposés cette année.
Wunmi Mosaku porte une robe scintillante Louis Vuitton. Elle a obtenu sa première nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation d'Annie dans le film Sinners.
L'actrice irlandaise Jessie Buckley, qui a décroché dimanche l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation déchirante dans Hamnet. Sa robe est signée Chanel.
Demi Moore en Gucci.
Zoe Saldaña a présenté l'Oscar du meilleur second rôle féminin dans une robe en dentelle noire Saint Laurent.
Le pilote de F1 Damson Idris, en Prada.
La chanteuse Audrey Nuna a collaboré à la bande originale de KPop Demon Hunters. L'œuvre a raflé les prix du meilleur film d’animation et de la meilleure chanson originale.
Les détails de la robe d'Audrey méritent un gros plan:
EJAE a également brillé aux côtés d'Audrey.
Emma Stone en Louis Vuitton.
Jeremy Pope.
Elle Fanning en robe Givenchy.
Michael B. Jordan a décroché l'Oscar du meilleur acteur pour son éblouissante prestation dans Sinners.
Chloé Zhao.
La réalisatrice Ava DuVernay.
Pedro Pascal porte du Chanel.
Kate Hudson porte une robe Armani Privé.
Priyanka Chopra avec son mari Nick Jonas.
Danielle Brooks.
Mikey Madison, qui a remis un Oscar.
Hudson Williams opté pour des bijoux Bulgari.
Timothée Chalamet et Kylie Jenner, tout beaux.
Nicole Kidman en Chanel.
Anne Hathaway, sublime en Dior, avec des chaussures et un sac Roger Vivier.
Teyana Taylor, sculpturale en Chanel.
Chase Infiniti, féérique en Louis Vuitton.
Un tendre moment: Jacob Elordi a marqué les esprits en apparaissant sur le tapis rouge au bras de sa mère, Melissa Elordi. L'acteur porte un smoking Bottega Veneta.
Odessa A'zion.
Le «diable» lui-même, Anna Wintour.
Anna a remis avec Anne Hathaway les prix des meilleurs costumes et du meilleur maquillage et coiffure.
Rose Byrne en Dior.
Law Roach, l'un des stylistes les plus influents et médiatisés d'Hollywood.
Heidi Klum dans une robe nude à bustier.
(Trad et adaptation par jod)
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