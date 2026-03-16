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Voici les stars les mieux habillées aux Oscars 2026

Des acteurs et actrices présents aux Oscars.
Les stars ont tout donné aux Oscars: les paillettes comme les jolies moues sur le tapis rouge.image: watson

Voici les stars les mieux habillées aux Oscars

Entre glamour et audace, le tapis rouge de cette 98e édition a fait briller Hollywood. Des paillettes de Wunmi Mosaku au blanc immaculé de Timothée Chalamet, découvrez les silhouettes les plus marquantes qui ont volé la vedette au palmarès.
16.03.2026, 12:0016.03.2026, 12:16
Corina Mühle
Corina Mühle
Simone Meier
Simone Meier

Aux Oscars, il ne s'agit pas seulement de savoir qui repartira avec une statuette: les tenues des stars passionnent tout autant.

Voici les grands gagnants des Oscars

Voici les meilleurs looks du tapis rouge de cette 98e édition. Le blanc et les paillettes se sont imposés cette année.

Wunmi Mosaku porte une robe scintillante Louis Vuitton. Elle a obtenu sa première nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation d'Annie dans le film Sinners.

epa12823089 Nigerian-British actor Wunmi Mosaku arrives on the red carpet ahead of the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in the Hollywood neighborhood of Los Angeles, California ...
Image: keystone

L'actrice irlandaise Jessie Buckley, qui a décroché dimanche l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation déchirante dans Hamnet. Sa robe est signée Chanel.

epa12823077 Irish actor Jessie Buckley arrives on the red carpet ahead of the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in the Hollywood neighborhood of Los Angeles, California, USA, 15 ...
Image: keystone

Demi Moore en Gucci.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 15: Demi Moore attends the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images)
Getty Images North America

Zoe Saldaña a présenté l'Oscar du meilleur second rôle féminin dans une robe en dentelle noire Saint Laurent.

Zoe Saldana arrives at the Oscars on Sunday, March 15, 2026, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Zoe Saldana
Image: keystone
Voici les moments les plus forts des Oscars

Le pilote de F1 Damson Idris, en Prada.

Damson Idris arrives at the Oscars on Sunday, March 15, 2026, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP) Damson Idris
Image: keystone

La chanteuse Audrey Nuna a collaboré à la bande originale de KPop Demon Hunters. L'œuvre a raflé les prix du meilleur film d’animation et de la meilleure chanson originale.

Audrey Nuna arrives at the Oscars on Sunday, March 15, 2026, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (AP Photo/Gregory Bull) Audrey Nuna
Image: keystone

Les détails de la robe d'Audrey méritent un gros plan:

Audrey Nuna arrives at the Oscars on Sunday, March 15, 2026, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (AP Photo/Gregory Bull) Audrey Nuna
Image: keystone

EJAE a également brillé aux côtés d'Audrey.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 15: Ejae attends the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images)
Getty Images North America

Emma Stone en Louis Vuitton.

Emma Stone arrives at the Oscars on Sunday, March 15, 2026, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Emma Stone
Image: keystone

Jeremy Pope.

Jeremy Pope arrives at the Oscars on Sunday, March 15, 2026, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Jeremy Pope
Image: keystone

Elle Fanning en robe Givenchy.

Elle Fanning arrives at the Oscars on Sunday, March 15, 2026, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP) Elle Fanning
Image: keystone

Michael B. Jordan a décroché l'Oscar du meilleur acteur pour son éblouissante prestation dans Sinners.

epa12823432 US actor Michael B. Jordan arrives on the red carpet ahead of the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in the Hollywood neighborhood of Los Angeles, California, USA, 15 ...
Image: keystone

Chloé Zhao.

Chloe Zhao arrives at the Oscars on Sunday, March 15, 2026, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Chloe Zhao
Image: keystone

La réalisatrice Ava DuVernay.

Ava DuVernay arrives at the Oscars on Sunday, March 15, 2026, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Ava DuVernay
Image: keystone

Pedro Pascal porte du Chanel.

Pedro Pascal arrives at the Oscars on Sunday, March 15, 2026, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Pedro Pascal
Image: keystone
Pourquoi la France est devenue la terre d'exil des acteurs

Kate Hudson porte une robe Armani Privé.

epa12823309 Kate Hudson arrives for the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in the Hollywood neighborhood of Los Angeles, California, USA, 15 March 2026. The Oscars are presented ...
Image: keystone

Priyanka Chopra avec son mari Nick Jonas.

Priyanka Chopra, left, and Nick Jonas arrive at the Oscars on Sunday, March 15, 2026, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Priyanka Chopra,Nick Jonas
Image: keystone

Danielle Brooks.

epa12823200 American actor Danielle Brooks poses for photographs on the red carpet prior to the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in Los Angeles, California, USA, 15 March 2026. ...
Image: keystone

Mikey Madison, qui a remis un Oscar.

Mikey Madison arrives at the Oscars on Sunday, March 15, 2026, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) Mikey Madison
Image: keystone

Hudson Williams opté pour des bijoux Bulgari.

epa12822867 Hudson Williams arrives for the 98th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in Los Angeles, California, USA, 15 March 2026. EPA/JILL CONNELLY
Image: keystone

Timothée Chalamet et Kylie Jenner, tout beaux.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 15: &lt;&lt;EDITORIAL ONLY, NO BOOK COVERS&gt;&gt; (L-R) Timothée Chalamet and Kylie Jenner attend the 98th Annual Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, ...
L'acteur est en Givenchy de Sarah Burton.Getty Images North America

Nicole Kidman en Chanel.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 15: Nicole Kidman attends the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California. (Photo by Matei Horvath/FilmMagic)
Image: FilmMagic

Anne Hathaway, sublime en Dior, avec des chaussures et un sac Roger Vivier.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 15: Anne Hathaway attends the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images)
Getty Images North America
Pourquoi cet acteur «agaçant» risque de voir l'Oscar lui échapper

Teyana Taylor, sculpturale en Chanel.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 15: Teyana Taylor attends the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images)
Getty Images North America

Chase Infiniti, féérique en Louis Vuitton.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 15: Chase Infiniti attends the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California. (Photo by John Shearer/WireImage)
WireImage

Un tendre moment: Jacob Elordi a marqué les esprits en apparaissant sur le tapis rouge au bras de sa mère, Melissa Elordi. L'acteur porte un smoking Bottega Veneta.

Melissa Elordi and Jacob Elordi at the 98th Annual Oscars held at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California. (Photo by Lexie Moreland/WWD via Getty Images)
Image: WWD

Odessa A'zion.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 15: Odessa A&#039;zion attends the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California. (Photo by John Shearer/WireImage)
WireImage

Le «diable» lui-même, Anna Wintour.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 15: Anna Wintour attends the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California. (Photo by Matei Horvath/FilmMagic)
Image: FilmMagic

Anna a remis avec Anne Hathaway les prix des meilleurs costumes et du meilleur maquillage et coiffure.

L'un des films les plus attendus de l'année tient ses promesses

Rose Byrne en Dior.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 15: Rose Byrne attends the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images)
Getty Images North America

Law Roach, l'un des stylistes les plus influents et médiatisés d'Hollywood.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 15: Law Roach attends the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California. (Photo by Frazer Harrison/WireImage)
WireImage

Heidi Klum dans une robe nude à bustier.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 15: Heidi Klum attends the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images)
Getty Images North America

(Trad et adaptation par jod)

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