Chaque année, le «goodies bag» des Oscars fascine. Image: watson

Liposuccion, cannabis et pommeau de douche: les cadeaux des Oscars

Tous les nommés aux Oscars ne sont certes pas repartis avec une précieuse statuette, mais ceux-ci ont largement de quoi se consoler: ils ont reçu le traditionnel sac de cadeaux, remis à chaque édition, qui contient des bons extrêmement chers - et parfois bizarres. On vous dit tout.

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Aux Oscars, l'adage «on ne prête qu'aux riches» se vérifie par les cadeaux fantasques et luxueux que reçoivent les stars, souvent déjà bien dotées.

Les nominés aux principales catégories reçoivent en effet un sac de cadeaux ultra-luxueux, dont la valeur frôle les 350 000 dollars. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on repart avec ce butin quoi qu'il arrive, qu'on soit gagnant ou perdant.

Les offrandes en question vont du truc pratique et sympa, comme un porte-monnaie cryptographique plaqué or (une babiole, qu'on vous dit), aux gratifications les plus WTF. Celles-ci – Hollywood oblige – offrent la possibilité de se retaper un coin de la face (ou d'ailleurs). Il s'agit notamment de bons d'achat de 25 000 dollars pour une liposuccion (oui, vous avez bien lu), 25 000 dollars de procédure de rajeunissement facial chez un chirurgien new-yorkais, ou encore des soins dentaires à Beverly Hills, selon BFM.

Si vous n'êtes pas trop piquouse mais plutôt backpacker, vous trouverez dans votre besace un séjour estimé à 65 000 dollars dans la villa Can Nemo à Ibiza ou dans une villa privée au Costa Rica avec chef et chauffeur, une retraite de sept jours au resort Golden Door en Californie, un séjour au resort Michelin Santani au Sri Lanka, ou encore dans un chalet arctique en Laponie finlandaise. Voilà.

La villa Can Nemo ressemble à ceci:

Pas trop mal. images: source

Pas de statuette? Pas grave, se réveiller face à ce paysage vaut de l'or.

De quoi ranger toutes vos tenues pour les Oscars.

De quoi se refaire une santé.

Petit bain en toute intimité, ou presque.

Tout ça vous fait bâiller? On vous comprend; Ibiza, c'est vu et revu, peu importe la taille de la baraque. Et qui a besoin d'un chauffeur alors qu'on va finir scotché sur un transat! Alors peut-être que ce lot va davantage vous parler: «un contrat prénuptial personnalisé rédigé par l'avocat spécialisé James Sexton – avec un crédit de 600 dollars», selon BFM. Pratique pour anticiper les mauvais divorces de stars, du genre Brad Pitt et Angelina Jolie.

Pour ceux qui ont l'esprit plutôt pratique, vous serez content de repartir avec une valise d'inspiration kabuki fabriquée au Japon, ou encore une sélection de produits à base de cannabis de la marque Beboe, nommée par ses fondateurs l'«Hermès du cannabis». Eh oui, le cannabis haut de gamme fait un carton à Hollywood, c'est pour ça que les nominés repartiront avec un kit de joints de cannabis préroulés d'une valeur de 200 dollars environ, si l'on en croit Closer.

Tout cela vous laisse encore de marbre? On espère au moins que le pommeau de douche de luxe de la marque Grohe saura vous rendre le sourire. De quoi transformer vos larmes de déception post-Oscars en subtils jets relaxants. Nul doute que Timothée Chalamet saura en faire bon usage.

Un pommeau de luxe fait partie du butin des Oscars. image: source

Ce dispositif mûrement réfléchi a été créé par l'agence Distinctive Asset, qui écrit dans un communiqué officiel:

«Nous rendons hommage à ces nominés exceptionnels tout en mettant en lumière des petites entreprises, des marques appartenant à des minorités, des entrepreneuses et des entreprises engagées.» source: bfm

Derrière ces attentions se déploie en effet une stratégie marketing implacable. Pour intégrer ce sac, les marques versent une cotisation de 4 000 dollars et fournissent leurs produits gracieusement, misant sur une simple story ou une photo des stars pour faire exploser leurs ventes mondiales.

Mais nous, tout ce qu'on veut voir, ce sont les stars aborant fièrement leur nouveau pommeau sur un selfie.

(jod)

Les piques de Conan O'Brien aux Oscars Vidéo: watson