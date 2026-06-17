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Javier Bardem entre un peu plus dans la légende d’Hollywood

Cet acteur iconique laisse ses empreintes sur Hollywood Boulevard

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Javier Bardem entre un peu plus dans la légende d’Hollywood.Keystone
Nouvelle consécration pour Javier Bardem. L’acteur espagnol oscarisé a immortalisé son passage à Hollywood en laissant l’empreinte de ses mains dans le célèbre ciment du Chinese Theatre, rejoignant ainsi le cercle très fermé des légendes du cinéma honorées sur Hollywood Boulevard.
17.06.2026, 08:2217.06.2026, 08:22

L'acteur espagnol Javier Bardem a laissé mardi sa trace à Hollywood, posant pour la postérité l'empreinte de ses mains dans le ciment au Chinese Theatre, l'une des salles de cinéma historiques de Hollywood Boulevard. «C'est vraiment spécial de se voir offrir un tel espace pour immortaliser votre nom, votre image», a confié la star, peu après la cérémonie.

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L'empreinte de l'acteur, laissée ce mardi.Keystone
«Quand je pense à toutes les personnes qui se sont tenues à cet endroit précis, j'ai du mal à croire que tout cela soit réel»
Javier Bardem, 57 ans, dans un discours, avant de poser ses empreintes dans le ciment frais

Cette tradition, qui date de la construction du Chinese Theatre, a vu plus de 200 stars défiler en près d'un siècle, comme Jack Nicholson ou Marilyn Monroe.

Ce que de nouveaux témoignages révèlent sur la vraie Marilyn Monroe

Javier Bardem s'est fait connaître à l'international en 2000, grâce à son interprétation de l'écrivain cubain exilé aux Etats-Unis Reinaldo Arenas dans Avant la nuit, réalisé par Julian Schnabel. Huit ans plus tard, il a obtenu l'Oscar du meilleur second rôle pour son interprétation du sinistre Anton Chigurh dans No Country for Old Men, des frères Cohen.

Son dernier film, L'Etre aimé, a été présenté en avant-première au Festival de Cannes cette année et il joue dans la série Les Nerfs à Vif, sortie début juin sur AppleTV.

Qui est ce critique ciné populaire, mais menacé de mort

L'acteur a dénoncé à de nombreuses reprises la politique anti-immigration de Donald Trump et la situation dans la bande de Gaza, ravagée par plus de deux ans de guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël. «Beaucoup de gens viennent me voir et me disent: Merci de faire ou de dire ce que tu fais ou dis, et je les encourage à faire de même haut et fort», a dit Javier Bardem lors de la cérémonie. (mbr/ats)

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