27 superbes animaux tout droit venus d'Australie
Les Cute News, vous les connaissez, et si vous êtes nouveau ici, installez-vous pour scroller cette page faite de «choupitude» et de bonne humeur.
Cute News, everybody!
Je suis de retour d'Australie. Non seulement je suis de retour dans le froid, mais je vous ai aussi apporté de nombreuses photos d'animaux que j'ai vus là-bas.
(Et avant que vous ne posiez la question: non, heureusement, je n'ai vu aucune araignée ou aucun serpent venimeux ou répugnant.)
Commençons par l'animal symbole:
Des oiseaux, tellement d'oiseaux.
Il en voulait à mon dîner:
Le seul serpent que j'ai vu. Inoffensif et mignon.
L'un des moments forts du voyage: un crocodile de 4 à 5 mètres de long qui a nagé à côté de notre bateau pendant un bon moment.
Si vous entendez un bruissement dans les buissons, il s'agit très probablement de ce tétras:
Avec un peu de chance, nous avons trouvé ce dingo.
Pour cela, notre guide nous a emmenés dans un endroit que tous les touristes veulent voir: la décharge.
Le wombat est le seul animal que j'ai vu non pas à l'état sauvage, mais dans un sanctuaire.
Alors que je faisais de la plongée en apnée, je me suis soudainement retrouvé au milieu d'un banc de poissons majestueux.
Également observé lors de la plongée en apnée:
Nous avons même assisté à une brève bagarre.
Au cours d'une randonnée, cette boule de poils était assise juste au bord du chemin:
Ce koala vit dans le jardin de quelqu'un.
(Mon but ultime dans la vie est d'avoir un koala dans mon jardin.)
L'une des plus belles choses que j'ai vues en plongée.
Oh, un trompe-l'oeil!
Malheureusement, ce ne sont pas des pingouins, mais une espèce d'oiseau qui leur ressemble.
Oui, à proprement parler, les pingouins sont aussi des oiseaux...
Un escargot de mer.
Les pélicans m'ont aussi impressionnée. De près, ils sont bien plus grands que je ne l'imaginais.
Un ibis australien (ou, comme les Australiens les appellent affectueusement: «poulet poubelle» ou «poulet des déchets») au beau milieu de Brisbane:
Un petit dragon:
Un moment magique avec des requins - et un curieux.
Tous les oiseaux du pays en voulaient à ma nourriture.
Si vous regardez attentivement, vous pouvez encore voir le bébé.
Le réveil, qui retentissait déjà joyeusement à la fenêtre à 5 heures du matin:
Et n'oublions pas les cris stridents de centaines de chauves-souris au crépuscule.
Allez les amis, bon travail! Et bonne semaine!
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!!
