27 superbes animaux tout droit venus d'Australie

Les Cute News, vous les connaissez, et si vous êtes nouveau ici, installez-vous pour scroller cette page faite de «choupitude» et de bonne humeur.
08.12.2025, 05:3308.12.2025, 05:33
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Je suis de retour d'Australie. Non seulement je suis de retour dans le froid, mais je vous ai aussi apporté de nombreuses photos d'animaux que j'ai vus là-bas.

(Et avant que vous ne posiez la question: non, heureusement, je n'ai vu aucune araignée ou aucun serpent venimeux ou répugnant.)

Commençons par l'animal symbole:

corinas bilder australien cute news
Image: cmu

Des oiseaux, tellement d'oiseaux.

corinas bilder australien cute news
Image: cmu

Il en voulait à mon dîner:

corinas bilder australien cute news
Image: cmu

Le seul serpent que j'ai vu. Inoffensif et mignon.

corinas bilder australien cute news
Image: cmu

L'un des moments forts du voyage: un crocodile de 4 à 5 mètres de long qui a nagé à côté de notre bateau pendant un bon moment.

corinas bilder australien cute news
Image: cmu

Si vous entendez un bruissement dans les buissons, il s'agit très probablement de ce tétras:

corinas bilder australien cute news
Image: cmu

Avec un peu de chance, nous avons trouvé ce dingo.

corinas bilder australien cute news
Image: cmu

Pour cela, notre guide nous a emmenés dans un endroit que tous les touristes veulent voir: la décharge.

GIF animéJouer au GIF
Désolée pour la mauvaise qualité.Image: cmu

Le wombat est le seul animal que j'ai vu non pas à l'état sauvage, mais dans un sanctuaire.

corinas bilder australien cute news
Image: cmu

Alors que je faisais de la plongée en apnée, je me suis soudainement retrouvé au milieu d'un banc de poissons majestueux.

corina cute news
Image: cmu

Également observé lors de la plongée en apnée:

GIF animéJouer au GIF
Image: cmu

Nous avons même assisté à une brève bagarre.

GIF animéJouer au GIF
Image: cmu

Au cours d'une randonnée, cette boule de poils était assise juste au bord du chemin:

corinas bilder australien cute news
Image: cmu

Ce koala vit dans le jardin de quelqu'un.

GIF animéJouer au GIF
Image: cmu

(Mon but ultime dans la vie est d'avoir un koala dans mon jardin.)

L'une des plus belles choses que j'ai vues en plongée.

GIF animéJouer au GIF
Image: cmu

Oh, un trompe-l'oeil!

GIF animéJouer au GIF
Image: cmu

Malheureusement, ce ne sont pas des pingouins, mais une espèce d'oiseau qui leur ressemble.

corinas bilder australien cute news
Image: cmu

Oui, à proprement parler, les pingouins sont aussi des oiseaux...

Un escargot de mer.

corina cute news
Image: cmu

Les pélicans m'ont aussi impressionnée. De près, ils sont bien plus grands que je ne l'imaginais.

corina cute news
Image: cmu

Un ibis australien (ou, comme les Australiens les appellent affectueusement: «poulet poubelle» ou «poulet des déchets») au beau milieu de Brisbane:

corinas bilder australien cute news
Image: cmu

Un petit dragon:

corina cute news
Image: cmu

Un moment magique avec des requins - et un curieux.

GIF animéJouer au GIF
Image: cmu

Tous les oiseaux du pays en voulaient à ma nourriture.

corina cute news
Image: cmu

Si vous regardez attentivement, vous pouvez encore voir le bébé.

GIF animéJouer au GIF
Image: cmu

Le réveil, qui retentissait déjà joyeusement à la fenêtre à 5 heures du matin:

corina cute news
Image: cmu

Et n'oublions pas les cris stridents de centaines de chauves-souris au crépuscule.

GIF animéJouer au GIF
Image: cmu

Allez les amis, bon travail! Et bonne semaine!

GIF animéJouer au GIF
Image: cmu
C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!!
