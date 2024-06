Kim Kardashian a fêté ses 43 ans en octobre 2023 aux côtés d'Ivanka Trump.

People

Kim K. a une nouvelle meilleure amie et ça va plaire à Donald Trump

Pour sa fête d'anniversaire, Kim s'est entourée d'une brochette de nouvelles copines et parmi elles, la fille de l'ex-président des Etats-Unis, Ivanka Trump.

Plus de «Divertissement»

Pour son anniversaire, Kim Kardashian a organisé une petite sauterie à Los Angeles. La star a fêté ses 43 ans en octobre 2023, mais ce n'est que maintenant qu'on en entend vraiment parler, car tout a été filmé dans un épisode de la dernière saison des Kardashians sortie cette semaine sur Disney + et Hulu.

On la voit à la table d'un restaurant entourée de Lauren Sanchez, la fiancée de Jeff Bezos, sa demi-soeur Kendall Jenner ou encore Hailey Bieber. La fondatrice de la marque Skims a fait un petit discours:

«Honnêtement, je ne serais pas là sans mes amis. J’ai les meilleurs amis et ils me soutiennent énormément. Je pense que c’est probablement pour ça que je n’ai jamais vu de psy.»

Parmi ses nouvelles amies: Ivanka Trump. La fille de l'ancien président des Etats-Unis avait même une place de choix puisqu'elle était assise à côté de Kim Kardashian. La star de la télé-réalité serait-elle devenue pro-Trump?

Kim Kardashian avec à sa gauche, Ivanka Trump. Photo datant d'octobre 2023. instagram

Pour rappel, Kim Kardashian a rencontré pour la première fois Donald Trump en juin 2018. La star de la télé-réalité, en mode justicière des opprimées, s'était donné comme mission de convaincre l'ancien président des Etats-Unis de gracier Alice Marie Johnson, condamnée à la perpétuité en 1996 pour, entre autres, trafic de cocaïne. Ce tour de force n'aurait pas été possible sans l'aide d'Ivanka Trump et de son mari, Jared Kushner, alors haut conseiller de Donald Trump à la Maison-Blanche. Ça sert à ça les copines!

En effet, il semblerait que Kim et Ivanka soient amies depuis un certain temps déjà. En octobre 2023, Kim souhaitait un joyeux anniversaire à «la plus douce des âmes» comme elle l'écrivait sur Instagram, postant une ancienne photo d'elles avec leurs filles respectives.

Mais ce n'est pas parce que Kim Kardashian fait des soirées pyjamas avec Ivanka Trump qu'elle vote pour Donald Trump. Au moment de l'élection présidentielle américaine en 2016, toute sa famille, elle comprise, soutenait publiquement Hillary Clinton, candidate démocrate.

Et quand son ex-mari Kanye West a montré son soutien à Donald Trump la même année, Kim Kardashian a voulu le calmer dans ses propos, comme le rapportent plusieurs médias dont Time Magazine.

Aux élections présidentielles de 2021, rebelote. Kim Kardashian ne s'est pas rangée aux côtés de Donald Trump. Elle aurait voté pour Joe Biden, selon les révélations du journaliste Jonathan Karl dans son livre Tired of Winning sorti en novembre 2023.

On vous en parlait ici:

La présence d'Ivanka Trump dans l'émission The Kardashians n'est pas anodine. Ce serait sous-estimer Kim Kardashian que de penser que tout ceci est un hasard du calendrier. L'élection présidentielle aura lieu le 4 novembre prochain et Donald Trump est candidat.

Ivanka Trump avait pourtant pris publiquement ses distances avec la politique depuis la défaite de son père en 2020. L'année dernière, elle avait même annoncé qu'elle ne participerait pas à sa campagne de 2024, déclarant qu'elle choisissait de donner la priorité à ses enfants et à sa vie privée. Les plus naïfs la croiront. Les plus cyniques diront que c'est du bullshit.

L'explication la plus probable de tout ceci, c'est qu'Ivanka Trump a souffert de l'image de son père et qu'elle cherche désormais à redorer son blason grâce à sa copine Kim Kardashian, avance l'édition américaine Glamour. Avant l'élection de son père en 2016, elle était une femme d'affaires accomplie qui était invitée au Met Gala dont elle est depuis bannie avec son paternel, selon Evening Standard.

Que ça plaise ou non, Kim Kardashian fait partie de ces stars comme Taylor Swift qui influence massivement l'opinion publique. En s'affichant avec sa copine Ivanka, elle la normalise. Elle dit au monde que si elle, l'une des personnes les plus puissantes de la société, peut à nouveau fréquenter les Trump, le reste d'entre nous le peut aussi.

L'un des braqueurs de Kim Kardashian témoigne 👇 Vidéo: watson