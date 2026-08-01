La fille de Kanye West et Kim K annule sa tournée et le mystère plane
North West, la fille de Kim Kardashian et Kanye West, qui à 13 ans à peine s'est déjà prise de passion pour la musique, avait récemment annoncé une toute première tournée nord-américaine. Quatorze dates étaient prévues pour le «Kimokawaii Tour».
North West devait par ailleurs se produire aux côtés de la rappeuse américaine Molly Santana.
La tournée devait débuter à Dallas, au Texas, le 5 août. Une grande première qui n'a finalement jamais eu lieu: la représentation a été annulée. Comme semble l'avoir annoncé en primeur le magazine People, plusieurs dates étaient ainsi indiquées comme étant annulées sur la plateforme Ticketmaster, où des fans de la star en herbe se seraient déjà procurés des billets. Le site web officiel de la tournée est également devenu inaccessible.
«J'avais vraiment hâte»
Plus tard, North West a elle-même confirmé l'information en story Instagram.
Son acolyte Molly Santana s'est elle aussi exprimée sur le réseau social.
Elle a ajouté qu’elle «se rattraperait» bientôt.
La raison de l’annulation n’est pas encore connue.
North West a lancé sa carrière musicale en février de cette année, avec le single «Piercing On My Hand». L'EP «N0rth4evr» a suivi en mai.
La jeune fille a pu compter sur le soutien de sa famille: son oncle Rob Kardashian, sa tante Khloé Kardashian et sa grand-mère Kris Jenner ont partagé des stories Instagram où on les voit danser sur les nouveaux titres de North.
La fille de Kim K a vécu sa première expérience sur scène en mai dernier, lors du festival de musique Rolling Loud à Orlando, en Floride. Molly Santana y était à ses côtés.