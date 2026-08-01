North West devait se produire en Amérique du nord, aux côtés de la rappeuse américaine Molly Santana. Image: montage watson

La fille de Kanye West et Kim K annule sa tournée et le mystère plane



En mai, North West, la fille d'à peine 13 ans de Kim Kardashian et Kanye West, a sorti son premier EP, et même planifié une tournée. Mais les premières dates de concerts ont été annulées, pour des raisons encore très floues.



Elena Rothammer / t-online

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North West, la fille de Kim Kardashian et Kanye West, qui à 13 ans à peine s'est déjà prise de passion pour la musique, avait récemment annoncé une toute première tournée nord-américaine. Quatorze dates étaient prévues pour le «Kimokawaii Tour».

North West devait par ailleurs se produire aux côtés de la rappeuse américaine Molly Santana.



La tournée devait débuter à Dallas, au Texas, le 5 août. Une grande première qui n'a finalement jamais eu lieu: la représentation a été annulée. Comme semble l'avoir annoncé en primeur le magazine People, plusieurs dates étaient ainsi indiquées comme étant annulées sur la plateforme Ticketmaster, où des fans de la star en herbe se seraient déjà procurés des billets. Le site web officiel de la tournée est également devenu inaccessible.



«J'avais vraiment hâte»

Plus tard, North West a elle-même confirmé l'information en story Instagram.



«J'avais vraiment hâte de partir en tournée avec Molly Santana, malheureusement cela n'arrivera pas maintenant, mais j'ai quelque chose de spécial pour bientôt»

Son acolyte Molly Santana s'est elle aussi exprimée sur le réseau social.

«Je présente mes sincères excuses à toutes les personnes qui ont acheté des billets pour la tournée. Je sais que beaucoup d’entre vous, malgré vos emplois du temps chargés, avez pris le temps et dépensé votre argent durement gagné pour organiser ce voyage»

Elle a ajouté qu’elle «se rattraperait» bientôt.

La raison de l’annulation n’est pas encore connue.

North West a lancé sa carrière musicale en février de cette année, avec le single «Piercing On My Hand». L'EP «N0rth4evr» a suivi en mai.

La jeune fille a pu compter sur le soutien de sa famille: son oncle Rob Kardashian, sa tante Khloé Kardashian et sa grand-mère Kris Jenner ont partagé des stories Instagram où on les voit danser sur les nouveaux titres de North.



La fille de Kim K a vécu sa première expérience sur scène en mai dernier, lors du festival de musique Rolling Loud à Orlando, en Floride. Molly Santana y était à ses côtés.

